Elektrický Mercedes CLA postavený na míru Číně je fiaskem nevídaných rozměrů. Nekupuje ho skoro nikdo, výroba byla zastavena
Petr MilerJsme ti poslední, kteří by tomuto autu věštili úspěšné prodejní tažení, ani nás ale ve snu nenapadlo, jak mizerná jeho bilance po prvním půlroce v prodeji bude. Je to další krutá rána pro hospodaření třícípé hvězdy, odbyt je skutečně téměř nulový.
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Elektrický Mercedes CLA postavený na míru Číně je fiaskem nevídaných rozměrů. Nekupuje ho skoro nikdo, výroba byla zastavena
včera | Petr Miler
Jsme ti poslední, kteří by tomuto autu věštili úspěšné prodejní tažení, ani nás ale ve snu nenapadlo, jak mizerná jeho bilance po prvním půlroce v prodeji bude. Je to další krutá rána pro hospodaření třícípé hvězdy, odbyt je skutečně téměř nulový.
Nepoučitelní, tímto jedním slovem lze označit většinu manažerů, kteří v posledních letech stojí u kormidla zejména evropských automobilek. Opájejíc se v podstatě vylhanými, jen masivními přerozdělovacími mechanismy a přímými dotacemi vytvořenými prodeji elektrických aut v Evropě, které nijak nereflektují přirozený zájem, cpou miliardy do vývoje, výroby a prodeje dalších a dalších elektrických modelů, které nedokážou dostat do oběhu kdekoli jinde.
Plakátovým příkladem se v poslední době stal hlavně Volkswagen, který panikaří z hroutících se prodejů a pouští se do zjevně zoufalých kroků, úplně ale ignoruje podstatu problému. Pokud s pomocí skoro 50 variant asi 30 elektrických modelů oslovuje na dvou největších trzích světa, kde se prodá 50 milionů aut ročně, pouhých 40 700 zákazníků za půl roku, musí to být zdroj neuvěřitelných ztrát. Přesto ho nenapadne nic lepšího než vytahovat další a další předražené elektrické pitomosti.
VW v tom není sám. Na podobnou vlnu najel Mercedes, který též roky cpal na trh jeden elektrický model za druhým bez ohledu na to, zda o ně někdo stál. A pokračoval v tom, i když o ně zjevně nikdo nestál. Dnes snad už ví, že to přehnal, škoda ale byla napáchána a vrátit nabídku do normálu nebude jen tak. Než se to stane, bude se muset vyrovnat s následky svých předchozích přešlapů a jeden z těch největších očividně ponese jméno CLA.
Znovu, v Evropě asi Mercedes nějaká auta prodá za peníze všech, kteří je nekupují, jako globální automobilka si s tím ale nemůže vystačit. Potřebuje také prodeje v Číně nebo USA a právě na čínském trhu si od CLA sliboval obrat, který v Říši středu potřebuje jako sůl. Postavil tak jí na míru upravené CLA L, které je delší a dalšími parametry přizpůsobené vkusu tamního publika, už při jeho premiéře jsme ale upozorňovali na to, že zkouší znovu utáhnout Číňany na levný fígl, což už nemusí stačit. A nestačí to. Ani trochu.
Na trhu, který je pro Mercedes pořád tím vůbec nejdůležitějším, se CLA stalo fiaskem nevídaných rozměrů. Informují o tom nadšenci z Mercedes-Fans, kteří si všimli, že ačkoli automobilka v Číně vůz propaguje jako převratný vynález v oblasti elektrických aut, Číňany nezajímá prakticky vůbec. Za celou první polovinu letošního roku tak koupili pouhých 627 exemplářů tohoto modelu.
A není to tak, že by se auto začalo prodávat v půlce června, na trhu je od začátku roku. V lednu ale bylo dodáno pouze 35 aut, v únoru 21. V březnu prodeje vyskočily na 358 vozů, ale byl to jen výjimečný záchvěv před návratem ke smrtícímu normálu. Během zbytku první poloviny letoška si tak Číňané koupili jen něco málo přes 200 CLA a tím to haslo. Podle zdroje tak byla výroba zastavena, což by tak brzy po začátku prodejů bylo opravdu tragické. Obrátili jsme se na Mercedes s žádostí o potvrzení a komentář a článek doplníme, jakmile se něco dozvíme.
Jak už padlo, CLA bylo speciálně upraveno pro Čínu, aby tam frčelo, a honosí se třeba dojezdem 860 kilometrů na nabití, jakkoli jen podle velkorysého čínského testovacího cyklu. Nejde tu ale jen o techniku, Mercedes investoval i do integrace čínských digitálních služeb, aby zejména mladší publikum dostalo to, co od takového auta čeká. A s cenami to rozhodně nepřehnal, základní cena 229 000 CNY znamená asi 715 tisíc Kč, za to u nás sotva koupíte slušnou Octavii. Přesto je výsledkem nic, v podstatě vůbec nic. Tedy pokud nepočítáme peníze, které musel na tomto modelu Mercedes prodělat.
V Česku, kde je lokálních umělých podpor elektrických aut relativně málo a automobilky pracují „jen” s mohutným přerozdělováním v jejich prospěch na evropské úrovni, se letos za první pololetí prodalo 156 CLA. To ve srovnání s Čínou vlastně není málo, na relativně dostupný model je to ale pořád velká bída - je to odbyt skoro totožný s drahou a exotickou třídou G.
S konstruktivním závěrem bychom se museli opakovat, a tak si ho snad už i necháme od cesty. Nepoučitelní se stejně nepoučí, rádi se ovšem budeme mýlit.
Mercedes s novým CLA zkusil v Číně zaujmout specifickým provedením L s řadou úprav pro tamní trh. Výsledkem je 627 prodejů za půl roku navzdory skoro dumpingovým cenám. Gratulujeme. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Fans, Mercedes-Benz
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