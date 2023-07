Elektrický Mercedes, který si koupil i Hamilton, po čtyřech letech potichu skončil jako totální propadák před 4 hodinami | Petr Miler

Když vstupoval na trh, bylo kolem toho velké haló, když skončil, obešlo se to bez jediné tiskové zprávy. Model EQC z nabídky vypadl a Mercedes potvrdil, že jeho produkce potichu skončila s druhým kvartálem. České zastoupení tak dnes nabízí něco, co už vůbec není schopno dodat.

Většina automobilek se dnes dogmaticky žene za svým elektrickým přeludem a nejsou dvakrát nadšené, když média nastavují zrcadlo marnosti jejich počínání. Ještě mnohem dále to ale dotáhla česká zastoupení některých automobilových firem, které se elektromobily staly doslova posedlými. A to i když neexistuje jediná značka, která by kolem nich dokázala v Česku postavit úspěšný byznys. Tedy krom Tesly, která nic jiného neprodává.

Je úplně jedno, jestli se podíváme na prodejní statistiky Audi, Mercedesu, Renaultu nebo Škody, pro všechny značky bez rozdílu jde o bezvýznamné zboží, čemuž odpovídá i jeho celkový tržní podíl 2,59 %. A je otázkou, jaký by byl, nebýt extrémního přerozdělování směrem k těmto vozům na evropské úrovni, nebýt povinných odběrů dealerů a dovozců, nebýt „zelených” nákupů „udržitelně” jednajících firem, nebýt přepáleného marketingu naprosto neodpovídajícímu jejich tržnímu potenciálu atp.

Přes tohle všechno není prakticky nikdo schopen otevřeně říci ani cokoli v duchu: „Je to nesmysl, přežene se to, pro nás je ale teď úkolem to zkusit, a tak to děláme.” Ne, většina automobilek bude říkat, jak je všechno boží a bude agresivně potírat kohokoli, kdo si dovolí zvednout proti posedlosti elektromobily zvednout hlas. A nebude mít problém jen s malováním šedé reality narůžovo, klidně bude úplně obracet černou v bílou. Asi nejdále to v tomto ohledu dotáhlo české zastoupení Mercedesu, které absolutně není s to přijmout jakýkoli fakt, který se mu nehodí do karet, a je schopno tvrdit něco, co nekoresponduje s realitou. Už jsme si tak odvykli u českého zastoupení značky vůbec žádat o jakékoli potvrzení či vyvrácení nějakých informací, neboť obvykle nemá nejmenší tušení, co se ve skutečnosti děje, a žije si na svém obláčku nenaplněných iluzí.

Raději se tedy obracím na zastoupení značky v mé druhé domovině (Nizozemsko) nebo na centrálu (Německo), které sice elektrickými sny žijí též, aspoň ale neztrácí profesionalitu. A to ani na úrovni komunikace s klienty. Je tak hořce komické, že zatímco web českého zastoupení pořád nabízí v konfigurátoru model EQC, tento vůz už se přestal vyrábět, jak naznačila jeho vypadnutí z nabídek právě v Nizozemsku a Německu. Češi si holt nevšimli, v jejich snech je to asi prodejní hit.

Ve skutečnosti je to totální propadák, který se ani přes veškeré dotace neprosadil nikde a nijak. Psali jsme o tom mnohokrát, pochopitelně k nepotěšení českého zastoupení značky. Těžko ale šlo skrývat, že elektrickou verzi SUV GLC nebrali přes mohutný marketing zahrnující i mohutně medializovanou koupi vozu Lewisem Hamiltonem vážně ani Němci. Také ti nějakou chvíli hovořili o vysokém zájmu, realita ale vyšla rychle najevo.

Podle dat JATO Dynamics se prodeje po velmi ospalém začátku (1 432 vozů prodaných v roce 2019 v celé Evropě) vyšplhaly nejvýš na 18 233 aut v roce 2021, loni už začaly opět padat (17 191 aut). Letos si EQC našel jen 4 726 kupců. Mercedes tak trápení tohoto modelu ukončil a jak dnes potvrdilo jeho nizozemské zastoupení, výroba vozu pro nezájem potichu skončila během druhého letošního kvartálu. Chybět asi bude málokomu, tedy krom českého zastoupení značky, které jej pořád prodává. Mohl by mu tak scházet, kdyby si ho někdo objednal, což by se docela dobře mohlo stát. Automobilka u nás letos prodala už 17 kusů, což je vzhledem k celkovému zájmu o tento model docela dost. Snad si i v Daimlerově ulici všimnou dřív, než si utrhnou další ostudu...

Lewis Hamilton si sice Mercedes EQC koupil... Foto: Mercedes-Benz



...mnoho lidí ale jeho příkladu nenásledovalo. Auto tak letos po čtyřech letech od začátku prodejů potichu skončilo, v Česku si toho zatím nevšimli. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.