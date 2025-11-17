Elektrický Mercedes G je takový propadák, že firma musela zdvojnásobit už tak neobvyklé slevy, za nápad ho prodávat by někdo měl letět
Petr MilerJe obtížné pochopit, jak se tohle auto vůbec mohlo dostat do výroby a prodeje, jaká idea stála za představou, že si jej jakkoli větší množství lidí bude chtít pořídit. Na každý pád se to neděje a Mercedes jeho prodeje musí i v Evropě tlačit s pomocí slev, které na Géčko běžně nedává.
před 6 hodinami | Petr Miler
Je obtížné pochopit, jak se tohle auto vůbec mohlo dostat do výroby a prodeje, jaká idea stála za představou, že si jej jakkoli větší množství lidí bude chtít pořídit. Na každý pád se to neděje a Mercedes jeho prodeje musí i v Evropě tlačit s pomocí slev, které na Géčko běžně nedává.
Od chvíle, kdy Mercedes avizoval příchod elektrické třídy G, jsem nenarazil na jediného soudného člověka z oboru, který by před tím třícípou hvězdu důrazně nezrazoval. Někteří si ale prostě ruku do ohně musí strčit sami, pak se ovšem nesmí divit, když ji po chvíli mají na uhel.
Jestli totiž existuje nějaké auto, které se pro elektrifikaci totálně nehodí, pak je to už standardně 2,5tunové SUV s aerodynamikou krabice od bot, jež u zákazníků žije z pověsti ex-armádní „macho káry”, která pamatuje skoro i vyhynutí dinosaurů. Takhle jednoduché to je, nemusíte vědět už ani jeden další fakt, nemusíte říci ani jedno další slovo, abyste pochopili, že s tímto nemůže jít dohromady elektrický pohon, který hmotnost auta posunul až k 3,1 tuny (!), dostal pouhou 116kWh baterii (!) a pokouší se stavět na image mazlíka ledních medvědů. Je to pitomost technicky i marketingově a dá se už s použitím velmi malé části hlavy vymyslet, že tohle prodejně nemůže fungovat.
Když ale vaši firmu řídí ideologie a ne racionální technický a ekonomický úsudek, možné je všechno. Automobilka tak po dlouhém lákání auto odhalila v jeho sériové verzi a nedá se říci, že by neudělala maximum proto, aby na trhu uspělo. Pokud modely jako EQS měly propadnout kvůli tomu, že vypadají jako mýdlo na kolech, Géčko dostalo víceméně „standardní” design. Pokud modely jako EQS měly propadnout kvůli tomu, že se nejmenují „standardně”, u Géčka si automobilka rozmyslela původně zamýšlené označení EQG a přišla se sice stupidním, ale jinak z tradice vycházejícím jménem Mercedes G580 with EQ Technology. A k tomu přihodila spoustu cíleného marketingu.
Auta přitáhla do Las Vegas, aby tam předvedla svou „tankovou otočku”, angažovala samotného šéfa firmy, aby novinku propagoval, dokonce dala peníze a auto zdarma hollywoodské hvězdě, aby elektrické Géčko zviditelnil. Ale nic z toho nezměnilo výše popsanou realitu. Ostatně každý z těchto a dalších kroků jsme svého času prezentovali spíš jako projev zoufalství, rozumějte smutnou reakci na zjištění, že reakce publika je nejspíš velmi, velmi vlažná. A opravdu je.
Auto je nyní v prodeji asi rok a půl, a tak není nemístné se ptát, jak si prodejně vede. Zjistit konkrétní komplexní čísla je obtížné, neboť automobilka prodeje této verze samostatně nereportuje a i v jiných globálních datech zapadají právě kvůli nespecifickému označení. Podle čísel Data Force, z nichž lze vyčlenit verze podle pohonu, se za celou dobu prodeje po celé Evropě neprodaly ani 2 000 aut, což je opravdu málo. Nejvýmluvnější je ale nakonec krok, ke kterému aktuálně přistoupil sám Mercedes.
Nadšenci z MB Passion si všimli, že jen a pouze na tuto verzi třídy G začal dávat docela velkorysé slevy, které představují zdvojnásobení akčních pobídek, které byly už doteď k dispozici. Konkrétně v Německu tak lze vůz nově pořídit se slevou přímo od automobilky ve výši 10 % místo dosavadních 5 %. Cenu verze G 580 with EQ Techonolgy to tak snižuje ze 142 621,50 Eur na 128 359,35 Eur - to je asi 3,1 milionu Kč po slevě asi 345 tisíc Kč. To není nic.
Jak konstatuje MB Passion, u třídy G, která je při zájmu o ni prodávána prakticky bez slev na úrovni automobilky i dealerů, je to pozoruhodný krok. Ostatně verze G 450d, G 500 a G 63 AMG jsou dál k dispozici jen za plné ceny. Elektrická verze je tedy zřetelně i optikou Mercedesu totální propadák, jehož odbyt se snaží aspoň takto rozhýbat. Že je vůz téměř neprodejný, ostatně už dříve informoval Handelsblatt, podle jehož zdrojů „auto leží u dealerů jako kus olova coby naprostý propadák”.
Chtěli jsme pro dokreslení obrázku přidat data o českých prodejích, která jsou u elektrických verzí obvykle ještě zásadně horší než na většině jiných míst světa, v případě třídy G to ale tak úplně neplatí. Podle dat SDA si u nás letos elektrické Géčko koupilo 25 lidí, což je při celkovém odbytu 315 aut vlastně docela dost, čekali bychom tak nanejvýš polovinu. Jasně, nominálně je to skoro nic, a tak nepoznáme, kolik z toho dělají třeba vynucené dealerské registrace, ale stejně.
Buď jak buď, spalovací provedení to elektrické prodejně mnohonásobně přehrávají i u nás, navíc zdejší čísla mají prakticky nulový vliv na mizerný globální stav. Mercedes by to mohlo přivést k drbání se na hlavě hned dvakrát - jednak musí by měl přemýšlet nad tím, proč s tímhle nesmyslem vůbec vytáhl do prodeje, proč nedbal všech racionálních varování a trval na svém až do hořkého konce. A především, co udělá s chystanou „malou třídou G”, která má na trh přijít v roce 2027. Ta měla být dokonce jen elektrická, což dalším zavání průšvihem.
Koho v Mercedesu napadlo elektrifikovat třídu G, nemáme tušení, dobrý nápad to ale zjevně opravdu nebyl. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: MB Passion, Data Force, dat SDA, Handelsblatt
