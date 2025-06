Elektrický Mercedes G je totální propadák. „Auta leží u dealerů jako kusy olova,” říká manažer, i v Číně ho koupilo jen 58 lidí před 6 hodinami | Petr Miler

Udělejte Mercedesu radost a aspoň na vteřinu hrajte překvapené, protože upřímně překvapený z toho nemůže být snad nikdo soudný. Automobilku varovali mnozí, Mercedes přesto tohle auto s velkou pompou pustil do prodeje. A teď bolestivě poznává, jak dalece minul terč.

„Všichni kolem viděli to, co já teď tuším, že ty moje plány asi brzo zruším,” vytanul mi na mysli text jednoho českého songu, když jsem si pročítal zprávu Handelsblattu o fiasku elektrické verze Mercedesu třídy G. Opravdu jsem od chvíle, kdy automobilka avizovala příchod tohoto auta, nenarazil na jediného soudného člověka z oboru, který by před tím třícípou hvězdu důrazně nezrazoval. Ale někteří si prostě ruku do ohně musí strčit sami...

Jestli totiž existuje nějaké auto, které se pro elektrifikaci totálně nehodí, pak je to už standardně 2,5tunové SUV s aerodynamikou krabice od bot, jež u zákazníků žije z pověsti ex-armádní „macho káry”, která pamatuje skoro i vyhynutí dinosaurů. Takhle jednoduché to je, nemusíte vědět už ani jeden další fakt, nemusíte říci ani jedno další slovo, abyste pochopili, že s tímto nemůže jít dohromady elektrický pohon, který hmotnost auta posunul až k 3,1 tuny, dostal pouhou 116kWh baterii a pokouší se stavět na image mazlíka ledních medvědů. Je to pitomost technicky i marketingově, dá se vymyslet i s použitím velmi malé části hlavy, že tohle prodejně nemůže fungovat.

Když ale vaši firmu řídí ideologie a ne racionální technický a ekonomický úsudek, možné je všechno. Automobilka tak po dlouhém lákání auto odhalila v jeho sériové verzi a nedá se říci, že by neudělala maximum proto, aby na trhu uspělo. Pokud modely jako EQS měly propadnout kvůli tomu, že vypadají jako mýdlo na kolech, Géčko dostalo víceméně „standardní” design. Pokud modely jako EQS měly propadnout kvůli tomu, že se nejmenují „standardně”, u Géčka si automobilka rozmyslela původně zamýšlené označení EQG a přišla se sice stupidním, ale jinak z tradice vycházejícím jménem Mercedes G580 with EQ Technology. A k tomu přihodila spoustu cíleného marketingu.

Auta přitáhla do Las Vegas, aby tam předvedla svou „tankovou otočku”, angažovala samotného šéfa firmy, aby novinku propagoval, dokonce dala peníze a auto zdarma hollywoodské hvězdě, aby elektrické Géčko zviditelnil. Ale nic z toho nezměnilo výše popsanou realitu. Ostatně každý z těchto a dalších kroků jsme svého času prezentovali spíš jako projev zoufalství, rozumějte smutnou reakci na zjištění, že reakce publika je nejspíš velmi, velmi vlažná. A opravdu je.

Auto je nyní venku asi 14 měsíců, a tak není nemístné se ptát, jak si prodejně vede. Němečtí kolegové tuto otázku pokládali velmi důrazně a dostali velmi důrazné odpovědi: „Auto leží u dealerů jako kus olova, je to naprostý propadák,” cituje Handelsblatt jednoho z manažerů Mercedesu. Další dodává smířlivěji: „Je to model určený pro velmi úzkou skupinu zákazníků, výrobní čísla jsou hodně nízká,” uvedl.

Jak moc nízká? Mercedes se tím nechlubí, nezávislá data jsou ale velmi krutá. Podle Data Force se do konce dubna prodalo v celé Evropě za celou dobu prodeje jen 1 450 aut. To je opravdu málo, ještě je to ale zázrak proti 58 vozům prodaným v Číně anebo 13 loni prodaným kusům v Česku podle SDA. Na Česko vlastně takové číslo nezní až tak zle, je ale třeba si uvědomit, jak dobře - překvapivě dobře - se Géčko prodává ve spalovacím, zejména pak (znovu překvapivě, jinak téměř všechno u Mercedesu berou diesely) benzinovém provedení. Z 295 aut celkem je 13 elektrických vozů mizérie.

Spalovací provedení tak to elektrické prodejně mnohonásobně přehrávají, což Mercedes přivedlo k drbání se na hlavě hned dvakrát. Jednak musí přemýšlet nad tím, proč s tímhle nesmyslem vůbec vytáhl do prodeje, proč nedbal všech racionálních varování a trval na svém až do hořkého konce. A především, co udělá s chystanou „malou třídou G”, která má na trh přijít v roce 2027. Ta měla být dokonce jen elektrická, což zavání průšvihem. Nyní se tedy uvnitř firmy debatuje o doplnění nabídky o spalovací verzi. To zní dobře, pokud k tomu ale Mercedes přistoupí stejně tristně jako v případě modelu CLA, za spásu to půjde považovat jen stěží.

Koho v Mercedesu napadlo elektrifikovat třídu G, nemáme tušení, dobrý nápad to ale skutečně nebyl. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.