Elektrický muscle dál skoro nikdo nekupuje, a tak výrobce napadl geniální tah: Zdražil ho o statisíce
Petr ProkopecKdyž se něco nedaří prodávat, problém může být také jen v ceně, to ano. Ale že by mohla být moc nízká na to, aby zákazníkům přišel výrobek zajímavý? To se, připusťme, moc často nestává.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrický muscle dál skoro nikdo nekupuje, a tak výrobce napadl geniální tah: Zdražil ho o statisíce
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Když se něco nedaří prodávat, problém může být také jen v ceně, to ano. Ale že by mohla být moc nízká na to, aby zákazníkům přišel výrobek zajímavý? To se, připusťme, moc často nestává.
Některým malým dětem můžete donekonečna opakovat, že se spálí, pokud položí ruku na rozpálenou plotnu. A bude to bolet. Přesto to nakonec samy zkusí a zjistí, že plotna skutečně pálí. A že to skutečně bolí. Je holt v lidské povaze nevěřit potenciálně planým varováním jiných, však co kdyby nebyla míněna pozitivně a chtěla vás místo ušetření problému připravit o něco krásného? Taková teploučká plotna, hm...
No, obvykle to tak opravdu není, čemuž nás život postupem času naučí - podobná varování od věrohodných osob začneme brát postupem času vážně. A byť jistá zdravá pochybnost je vždy na místě, většinou není problém ji rozptýlit inteligencí a předchozími zkušenostmi. Některým se ale takto posunout nepovedlo.
Kupodivu to platí o lidi z vedení řady automobilek, od nichž by člověk čekal, že nebudou dělat dětinské chyby. Ale dělají je. A takový Dodge udělal jednu zásadní, která se pomalu rovná položené ruce na rozpálený sporák. Před několika málo lety se totiž rozhodl, že spalovací Charger a Challenger pošle do důchodu. Oba modely pak měl nahradit nový Charger osazený jen elektrickým pohonem. Jako koncept se pak bateriový muscle car ukázal v roce 2022.
Místo bouřlivého jásotu, který automobilka očekávala, se ovšem ozvalo spíše bučení. Pokud totiž publiku odkojenému osmiválci seberete jakýkoli spalovací motor, nelze skutečně počítat s tím, že je zbytek vozu, jakkoli povedený či pohledný, dostane do kolen. Dodge si ale nedal říci, a rozhodl se koncept přetavit v produkční verzi. To odpor zákazníků jen zesílilo, načež se automobilka nakonec zalekla a začala pracovat alespoň na šestiválcovém provedení.
Elektrická varianta do prodeje zamířila v závěru loňského roku. A jakkoli dealeři hlavně po chvalozpěvu vedení koncernu Stellantis, pod který Dodge spadá, očekávali žně, přišla spíše studená sprcha. Hned na úvod tak bylo třeba přijít se slevami, jinak by se dealerská parkoviště nevyprázdnila. Ovšem ani to nepomohlo, načež byla třeba základní varianta R/T zaříznuta a její návrat není jistý.
Nově Dodge zjevně začal pracovat i na konci vrcholného provedení Daytona Scat Pack, jen o tom možná zatím sám neví. To bylo dosud oficiálně k mání od 59 995 USD, tedy od 1,24 milionu korun, ovšem za takové peníze se prodal jen málokterý kousek. Reálně dealeři museli jít s cenou níže, po příchodu šestiválcového provedení však ani vskutku velkorysé slevy nestačí. Co na to automobilka? Ta aktuálně přistupuje ke zdražení, to jistě pomůže...
Nově si tedy Charger Scat Pack modelového roku 2027 mohou Američané pořídit od 72 495 USD (1,5 milionu Kč), což je o 12 500 dolarů (cca 260 tisíc Kč) víc než dosud. Navzdory tomu, že dealeři sedí na obrovských zásobách modelového roku 2025, které startují na 40 tisících dolarů (830 tisíc Kč). Bonusem pro novinku je přitom pouze dobíjecí port NACS, který lidem umožňuje využít síť Superchargerů Tesly.
Dodge tak nepokládá ruku na indukční desku, nýbrž si zadkem sedá na největší plynový hořák v okolí naplno otevřeným ohněm. Něco takového již elektrický Charger snad ani nemůže přežít, zvlášť když spalovací provedení je k mání od 54 995 USD (1,14 milionu Kč). Pokud se navíc objeví spekulovaný osmiválec, je pohádka o baterkách u konce, dokonce i za předpokladu, že s motorem Hemi ceny narostou nad 80 tisíc dolarů (1,66 milionu Kč). Ale chytrému napověz...
Chargery předchozích modelových roků dál marně čekají u dealerů na kupce navzdory ohromným slevám. A automobilka přijde s tím, že auto pro další modelový rok masivně zdraží, přičemž oproti existujícím vozům se liší jen jiným dobíjecím portem, se který může využít Superchargery Tesly? Jak naivní to je? Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem
Zdroj: Carscoops
Bleskovky
- Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
před 7 hodinami
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
včera
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
20.12.2025
Nejnovější články
- Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje
před 2 hodinami
- Číňané začali v novém prodávat rodinné SUV za 275 tisíc, které sveze i 7 lidí. Ovládá se pomocí gest
před 3 hodinami
- Max Verstappen bude dál potají jezdit s číslem 1, použil variaci na starý trik
před 5 hodinami
- Narychlo ušitý nový Mercedes CLA se spalovacím motorem je z nouze ctnost roku, na semaforech se bude bát i Dacií
před 6 hodinami
- Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva