Elektrický nástupce Passatu stojí v Číně míň než polovinu toho, na kolik přijde u nás, přesto to může být propadák před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zvlášť při cenách „skutečného” nového Passatu to u nás propadák bude skoro jistě, ale co kdyby tohle auto stálo míň než polovinu? To by se tady prodávat mohlo, na čínské poměry může být ale i cena v řádu statisíců moc.

Volkswagen svou živelnou sázkou na elektromobily šlápl vedle a moc dobře to ví. Teď je jen otázkou času, jak z toho vybruslí, aniž by si manažeři museli nasypat popel na hlavu a říci něco ve stylu: „Netušíme, kam jsme to koukali”. Nabízet z pozice podobné značky také elektromobily jistě problém není. Ale nabízet z její pozice jen elektromobily, je prostě nesmysl. Přesto VW mířil k tomu, aby za pár let dělal přesně to.

Pořádného proplesknutí se dočkal už na řadě míst, v Evropě by ale možná tento krok ještě nějak ustál. Problém je v tom, že zejména z jeho pohledu Evropa dávno není klíčovým trhem - tím je Čína, kde poslední roky ztrácí svou kdysi dominantní pozici. Důvodů je víc, jedním z těch hlavních je ale fiasko právě jeho elektrické nabídky, která se ukázala být optikou tamní klientely prostě nekonkurenceschopná.

Pro Němce to musí být až nepochopitelné, neboť v elektřině fandící Číně chtěli modely ID prodávat jako na běžícím pásu, neprodávají tam ale skoro nic. Jsou to jedny z jejich největších propadáků, a to přesto, že se s nimi evropskou optikou cenově doslova podbízí. V létě jsme psali o tom, jaké fiasko je tam model ID.3, i když ho VW prodává o víc jak 600 tisíc levněji než zde. A nyní se rozhodl vstoupit do stejné řeky.

Dalším elektrickým modelem, se kterým by VW rád uspěl v Číně, je typ ID.7 zamýšlený jako elektrický nástupce Passatu. U nás se už chvíli prodává a nedokážeme si představit, jak by mohl výrazněji uspět, zvláště když „skutečný” nový Passat je překvapivě levný. Nabídnout Volkswagen tohle auto za velkou zdí za 1,6 milionu Kč, celá miliarda domácích se mu vysměje, a tak to znovu zkouší ve stylu lokální ID.3.

Rozjel tedy ve spolupráci s čínským FAW levnější tamní výrobu ID.7, autu nadělil v základu jen 204 koní, přejmenoval jej na ID.7 Vizzion a s prakticky totožnými 84,8kWh jej začal nabízet právě jen v Číně. Cena je z úplně jiné dimenze, neboť vůz začíná na 237 700 yuanech, což je asi 747 tisíc Kč, o dost méně než polovina české ceny ID.7. Smyslem je dostat se cenově aspoň pod Teslu Model Y (od 266 400 CNY) nebo BMW iX3 (285 000 CNY), a to přesto, že vůz má v základu velmi slušnou výbavu včetně třeba audiosystému Harman Kardon s 16 reproduktory. Ale bude to stačit?

Také ID.3 nakonec není drahý, přesto v Číně nefrčí. Problém je v tom, že Tesla nebo BMW mají aspoň image, VW je prostě VW, lidový vůz. Číňané tak nemíní platit za jeho produkty o tolik víc než za domácí elektromobily, které jsou ještě levnější. Máme tak obavu, že ID.7 Vizzion může být v Číně další propadák, zvláště když vypadá podobně nemastně a neslaně jako ostatní modely ID. VW podle nás honí příliš mnoho králíků na špatných „lovištích”. Kdyby se s ID.7 za 747 tisíc Kč pokusil uspět zde, má šanci. Takto nabízí předražený ID.7 v Evropě a beztak příliš drahý ID.7 v Číně. A nedivili bychom se, kdyby na prodeji obou aut prodělával...

VW ID.7 pro Čínu... Foto: Volkswagen



...od toho místního prakticky nerozeznáte, i technické odlišnosti jsou minimální. Přesto čínská verze stojí méně jak polovinu a přesto VW může mít problém ji prodat. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Car News China

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.