Elektrický nástupce VW Passat zná už i své české ceny, s „20iltrovou nádrží” je to drahý špás

Při pohledu na technická data tohoto vozu nás nenapadá ani jeden důvod, proč by mu měl kdokoli soudný dát přednost před Passatem. Přesto je o víc jak půl milionu dražší a vyšší specifikace už teď pomalu atakují cenovou hranici 2 milionů Kč.

„Rozum je nemoc a pravda přítěž, přetvářka maska, za kterou leccos zmizí, slova jsou náboje pro ústa velký ráže, elektromobilita náboženství - jak cesta, tak i cíl,” chce se mi parafrázovat text písně jedné plzeňské hudební skupiny, když vidím, co je schopen vyplodit marketing Volkswagenu. Podstatou marketingu vždy bylo leštění ne až tak zářivé skutečnosti do velmi blyštivých barev, v poslední době ale mám pocit, že už i obracení černé v bílou je málo.

VW tak o své elektrické novince jménem ID.7 prohlašuje, že jde o „nový etalon elektromobility”, což je prvním signálem toho, že další slova: „Tato čistě elektrická limuzína spojuje výhody velké dojezdové vzdálenosti, rychlého nabíjení, většího prostoru a intuitivního ovládání a definuje tak nový standard prémiové třídy značky Volkswagen,” už není radno číst. Pokud je toto „nový standard prémiové třídy”, pak se skoro bojíme, co se stane standardem manistreamu. Asi bicykl.

Už z existence tohoto textu je patrné, že VW u nás začal oficiálně prodávat svou poslední elektrickou novinku zmíněného jména. Na základě německých cen jsme jí věštili základní cenu bližší metě 1,7 milionu Kč, nakonec stojí „jen” 1 570 000 Kč. O 130 tisíc nižší základní suma je ale asi to jediné pozitivum, ke kterému lze dojít.

Klíčové jako u všech elektromobilů je, že jde o obtížně použitelné auto. ID.7 je jakýmsi elektrickým nástupcem Passatu, tedy výjimečně univerzálního vozu, se kterým můžete jeden den vyrazit na 1000kilometrovou pracovní cestu, druhý postupně navozit dělníkům na chatě veškerý materiál a v třetí vyrazit s rodinou z Ostravy do Paříže. Bavíme se třeba o čtvrtku, pátku a sobotě, přičemž takový program si můžete naplánovat klidně ve středu večer. Passat umí skoro všechno, zvládne skoro všechno a může jít klidně o 10 let staré auto se stovkami tisíc km na tachometru, aby to zvládal dál. ID.7 mu v tomto ohledu nikdy nebude sahat ani po kotníky.

Není to možné už kvůli tradiční bolesti elektromobilů, baterii. Pro ID.7 má mrzkou použitelnou kapacitu 77 kWh, takže už tradičním výpočtem ji můžeme definovat jako ekvivalent nádrž na asi 19,7 litru nafty. I kdyby šlo tuto „20iltrovou nádrž” doplnit stejně rychle jako tu klasickou, byl by to „opruz”, ale ono to nejde. Vyžít s tímto vozem, navíc při očekávané životnosti akumulátoru a ceně jeho náhrady bude mizernou a drahou zkušeností. A není z toho cesty ven - když udělá VW baterku větší, bude dražší a těžší a víc nevydrží, když ji udělá menší, tak levnější a lehčí auto nedojede už vůbec nikam.

Říká se tomu past, bludný kruh, spirála marnosti. Je to tak a není jak to popřít, jde o ryzí techicko-ekonomický limit tohoto řešení, který automobilky akorát nechtějí vidět. Udávaným dojezdům pak nevěřte ani za mák. VW udává spotřebu elektřiny 14,2 kWh na 100 km, což stále stejným výpočtem můžeme převést na asi 3,7 litru nafty, +/- 10 procent. S takovou spotřebou jezdit lze, ale takto si jistě dokážete lépe představit, co za jízdu to bude. Skoro nikdo takto reálně nejezdí.

Být to auto za 750 tisíc, asi by to šlo skousnout, ale za zmíněnou cenu? Ta tu navíc jen začíná, přidáte pakety výbavy pro exteriér a interiér (124 800 resp. 120 600 Kč), tažné zařízení nebo hezčí kola (27 200 a 13 500 Kč) a simsalabim a jste rázem na 1,856 milionu Kč, přičemž nejde o konečnou. S vidinou, že takové auto za méně jak 10 let ztratí téměř 100 procent své hodnoty, je to panečku nabídka. Beztak předražený (i protože končící a stokrát vývojově zaplacený) Passat v nejtradičnějším provedení kombi s motorem 2,0 TDI za 1 011 900 Kč je vedle toho cenový superhit. A za 10 let se bude pořád teprve rozjíždět. To jsme dopadli. Jsme zvědavi, kolik lidí si u nás tento vůz koupí...

