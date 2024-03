Elektrický nástupce VW Passat kombi se ukázal v úplném základu. Nemá ani hezká zadní světla, ač bude stát přes 1,5 milionu včera | Petr Miler

Opravdu bychom chtěli vidět skupinu odpovědných manažerů VW, která se nad tímto autem sejde na poradě a s upřímnou důvěrou ve vlastní slova řekne, že si tohle auto za takové peníze nadšeně koupí jakkoli větší množství lidí.

K elektrické mánii Volkswagenu jsme velmi kritičtí. Není to z naší strany žádný „rasismus”, žádná předpojatost, ale ryze racionální odpor proti něčemu, co zdravým rozumem ani nezavání. Německý koncern se bez jakékoli vazby na požadavky trhu či technický vývoj rozhodl, že bude nabízet jen elektrická auta. A dogmaticky na tom trvá, i když sám musí nejlépe vidět, že kvůli tomu musí realitu lámat přes koleno.

Do jak nepěkné situace se kvůli tomu dostal, jsme rekapitulovali před pár dny. Pokud chce automobilka touto cestou splnit emisní limity stanovené EU, bude muset v roce 2025 prodat podle očekávání analytiků přes 770 tisíc elektromobilů jen v zemích Evropské unie. A uváděli jsme hned i to, jak moc jí to podle aktuálních prodejních čísel JATO Dynamics jde. Nebo spíše nejde, protože prodejní čísla jsou tak nízká a trend tak negativní, že prodat tímto způsobem 200 tisíc aut za rok bude oříšek, natož pak 770 tisíc.

Prodeje elektrických VW ID v zemích EU v lednu 2024 dle JATO Dynamics

VW ID.3: 2 006 prodaných aut, meziročně -40 %

VW ID.4: 2 459 aut, -36 %

VW ID.5: 589 aut, -39 %

VW ID.7: 749, loni nebyl v nabídce

VW ID.Buzz: 750, -7 %

Proč to tak je? Protože tahle auta jsou naprosto nekonkurenceschopným zbožím. Nejsou zajímavá designově, nejsou zajímavá technicky, nepůsobí kvalitně, nepůsobí útulně, prostě nepřitahují. Jistě, každé zboží má svého kupce, takže nějaká se prodají vždy. Ale aby jich při výše uvedeném výčtu „kvalit” bylo víc než málo, musela by stát aspoň jakkoli přijatelné peníze. A to nestojí - všechna jsou do jednoho absurdně drahá.

Nejnověji do prodeje vstoupil elektrický nástupce Passatu kombi, tedy model ID.7 Tourer. Už nový Passat kombi je i kvůli spojitostem se Škodou Superb kritizován pro svůj vzhled, pořád ale vypadá méně nemastně a neslaně než ID.7. Je také použitelnější, dokonce i prostornější (aspoň v případě zavazadelníku) a stojí o stovky tisíc míň než ID.7 liftback. Kombík je pochopitelně ještě dražší, byť ne o moc.

U nás ho zatím nekoupíte, na západ od našich hranic - mimo jiné v Nizozemsku - ale vstoupil do prodeje. Stojí o 1 000 Eur víc než liftback, takže u nás by měl kombík začínat nad 1,5 milionem Kč, což je brutální cena. I když v posledních letech spousta věcí zdražila, pořád jsou to peníze, které vám bezpečně koupí třeba BMW řady 5. Co dostanete tady? O třídu níže postavený VW se zlomkovou využitelností.

Navíc když lidé vidí ceny elektromobilů, hned si malují, že za takové peníze musí dostat hromadu výbavy. Kéž by. Dostanete akorát půl tuny baterek, za to se platí, výbava je i kvůli ceně akumulátorů obvykle ošizená. ID.7 Tourer není výjimkou a jeho základní specifikace je v některých ohledech až ostudná. Vůz nedostal dokonce ani ta hezká zadní světla spojená světelnou lištou, má k dispozici ošizenou verzi téhož, chybí mu ale také mj. bederní opěrka, navigace, elektricky ovládané víko kufru nebo tepelné čerpadlo, které pomůže efektivitě vyhřívání i péče o baterie. Jen za něj musíte připlatit 1 090 Eur, tedy dalších 27 tisíc Kč. Naopak dostanete mj. horší přístrojovou desku.

Před pár dny jsme se (s jistou nadsázkou, ale přece) rozplývali nad základní Dacií Duster, takže nebudeme najednou tvrdit, že tady základ nemá své kouzlo. Má, také u ID.7 Tourer bez výbavy se vám toho méně pokazí atp. Ale je to to, co očekáváte od vozu za 1,5 milionu korun? Měřítka jsou tady ve srovnání s Dacií jistě odlišná a tušíme, že náročnější zájemce bude mít co dělat, aby se s pěknou specifikací dostal výrazněji pod 2 miliony Kč. Za tohle auto, které s vysokou mírou pravděpodobnosti ztratí snadno 80 % hodnoty během pár let? Opravdu marně pátráme po důvodech, proč ho chtít, zůstává odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil.

VW ID.7 Tourer v základu opravdu neláká, i když bude stát přes 1,5 „míče”. Foto: Volkswagen



Pro srovnání záď vyšších verzí s hezčími světly známými z prezentačních fotek. Foto: Volkswagen

