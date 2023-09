Elektrický propadák Audi nekoupilo ani 100 lidí, přesto ho firma nabídne znovu, spalovací ikonu utne před 4 hodinami | Petr Miler

Reflexe poptávky ze strany zákazníků nula, poučení z minulých přešlapů nula. Nastalá situace jen připomíná, že automobilky se dnes rozhodují primárně dogmaticky, až pak se zajímají o obchodní aspekty. Tady je Audi ignoruje úplně.

Jsme přesvědčeni, že neexistuje jediný typ auta, který by s elektrickým pohonem nabízel větší hodnotu za peníze než srovnatelný spalovací vůz. To neznamená, že elektromobily na trhu nemají své místo nebo nemají šanci uspět, odmítáme tím ale mantry typu „do města jsou elektromobily dobré”. Ve městě jsou použitelné, ale opravdu si koupíte na městské popojíždění VW ID.3 za milion, když nejen to lépe obslouží o desítky procent levnější Golf? Který víc po pár letech daleko lépe, tedy s relativně i absolutně menším poklesem hodnoty prodáte. Proč byste to dělali? Pokud z nějakého iracionálního důvodu (a nic proti nim) nechcete zrovna elektromobil nebo ID.3, nedává to smysl.

Pak jsou ale typy aut, pro která se elektrický pohon absolutně nehodí. Jde zejména o výkonné sportovní vozy, jejichž výkon nachází využití v praxi. Takové musí být co možná nejlehčí, aby se s nimi dalo sportovat, a musí být i při jízdě s vysokými energetickými nároky (jak hezky řečeno...) použitelné. Takovou kombinaci vlastností z bateriového pohonu nevytřepete, i kdybyste se jmenovali Nikola Tesla.

S výkonnými elektromobily obvykle rychle neujedete ani 100 kilometrů, což by ještě nemusel být až takový problém, kdyby dobití baterek za pár minut nebylo je iluzí, která se realitou v dohledné době nemá šanci stát. Tedy pokud se jí vůbec někdy bude moci stát. Ježdění s takovým vozem vás ani nemůže těšit, bude to jeden velký zmar. Snažit se tedy protlačit elektrický pohon v segmentu sportovních aut je další nesmysl, který se ukáže už po pár minutách práce s excelem.

Ano, taková auta mohou mít extrémní akceleraci, ale když se párkrát rozjedete a pak můžete jít leda na párek (spíš rovnou vyjíst celý stánek), k čemu to je? V případě aut jako Porsche 911, Audi R8 nebo třeba i relativně obyčejné BMW M3 to není řečnická otázka. Je to k ničemu, to nejsou vozy kupované do sbírky, jsou to auta, která jsou pravidelně používána. A elektrický pohon by je učinil nepoužitelnými.

Porsche to ví a elektrickou 911 odmítá, BMW to ví a jen elektrickou M3 vám také nutit nebude. Co Audi? U toho vůz se spalovacím motorem nesmí projet, a tak historie modelu R8 se spalovacím pohonem skončí aktuální druhou generací v letošním anebo v příštím roce. Nechali bychom ji aspoň hrdě zemřít, Audi ne. A tak se s R8 vrátí, ovšem jen s elektrickým pohonem.

V rozhovoru pro magazín Autocar už dříve spekulované nepřímo potvrdil šéf technického vývoje čtyř kruhů Oliver Hoffmann. Podle něj jsou práce na takovém autě v plném proudu a nová R8 se může stát - i se stejně střiženým nástupcem modelu TT - jednou z novinek následujících dvou let, kdy z nově představených Audi bude mít více než polovina vozů elektrický pohon. Auto pravděpodobně stane na specificky vytvořených základech poskládaných z částí standardizovaných elektrických platforem koncernu VW a posloužit má i dalším úzkoprofilovým vozům.

Nepochybujeme o tom, že Audi takový vůz úspěšně postaví, může s ním být i velmi zajímavé svezení. Bez revoluce na poli akumulátorů, na kterou marně čekáme už přes 100 let, to ale nikdy nemůže být rozumně koncipované auto. Buď bude mít dostatečnou kapacitu baterek, aby ujelo třeba aspoň 100 km rychle, pak ale bude těžké a dobíjet se bude ještě déle. A nebo ji mít nebude, nadváha se nedostaví, akčním rádiem vozu ale bude jen pár desítek kilometrů a dostatečně rychlé dobití stejně nebude možné. Je to bludný kruh, ze kterého za současných možností techniky není jak vystoupit. Pan Hoffmann, pokud nemá svůj titul z Plzně, to musí dobře vědět a jen staví vzdušné zámky, pokud praví opak.

Je tu zkrátka jasný a dalece nepřekonatelný technický limit z hlediska kombinace jízdního projevu a praktické použitelnosti, který nelze obejít. Ne za dva nebo tři roky, podle všeho ani za 7 nebo 10 let. Audi by tedy mělo - stejně jako mnozí jiní - přestat tolik tlačit na pilu a pokoušet se překonat nepřekonatelné technické limity. Ostatně před sebou stále má velmi živé poučení z minulosti. Elektrickou R8 zákazníkům již jednou nabídlo, a to v letech 2015 a 2016. A šlo o totální prodejní fiasko, kdy si vůz nepořídilo ani 100 lidí. A tak Audi verzi e-tron z nabídky raději stáhlo už po dvou letech. Na základě čeho dnes předpokládá, že tomu podruhé bude jinak? Žádný dramatický pokrok se za tu dobu neodehrál, každodenně použitelný supersport na baterky je pořád stejnou utopií.

Současné Audi R8 je pořád velmi žádané auto, které navíc lidé pravidelně používají. Je to ikona svého druhu, přesto končí. Foto: Audi



Nahradí ji elektrický pseudo-ekvivalent, který se současnému provedení z hlediska použitelnosti nemůže ani přiblížit. Audi navíc dobře ví, jak problematické zboží elektrický supersport je. S R8 e-tron (na fotkách) se teprve před pár lety spálilo tak, že ji neudrželo v prodeji ani dva roky. Foto: Audi

Zdroj: Autocar

Petr Miler

