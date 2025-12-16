Elektrický propadák Fordu po třech letech skončil, firma s ním splachuje do záchodu 404 miliard
Petr ProkopecModrý ovál se rozhodl ukončit jedno velké trápení a od přístrojů odpojuje model, který měl být symbolem jeho velkého nového začátku. Teď je symbolem jednoho velkého a také velmi drahého konce, přesto se automobilka nezdá být tak úplně poučena.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Modrý ovál se rozhodl ukončit jedno velké trápení a od přístrojů odpojuje model, který měl být symbolem jeho velkého nového začátku. Teď je symbolem jednoho velkého a také velmi drahého konce, přesto se automobilka nezdá být tak úplně poučena.
Představte si pískoviště plné dětí, které si hrají s modrými autíčky. Většina z nich je už řádně obouchaná, pročež se dá předpokládat, že ony ratolesti soustavně přesvědčují rodiče ke koupi nových. Vlastně tedy není snadnější byznys, než jim takovou náhradu nabídnout. Ovšem jen za předpokladu, že nejste firma jednající namísto obchodní logiky raději v souladu s nesmyslnou ideologií. V takovém případě přijdete s autíčky zelenými, protože zelená je přece jediná správná. A doufáte, že milovníky modré přinutíte ke změně. Slovy klasika: Co by se jen mohlo pokazit?
Odpověď lze aktuálně hledat u Fordu, který naplno pociťuje dopady své nesmyslné sázky jen na elektrická auta. Tento pohon chtěl modrý ovál dodat všem svým vozům, a to v co nejkratším čase. Jakýmsi majákem se mezi nimi měl stát model F-150 Lightning, tedy elektrická verze legendárního pick-upu, který se s benzinovými a dieselovými motory prodává lépe než housky na krámě, je to nejprodávanější auto Ameriky už skoro 50 let. Je tedy vlastně oním modrým autíčkem, s nímž si hraje polovina USA, a to pro jeho nesporné kvality ověřené mnoha generacemi.
Ford ale z nějakého důvodu usoudil, že si lidé tohle auto nekupují kvůli jeho použitelností nebo nízkým provozním nákladům, ale spíše jen tak ze setrvačnosti jako módní doplněk. A proto usoudil, že se zelenou verzí zaboduje. Víc už se mýlit nemohl, neboť auto se během třech let na trhu prodávalo vždy mizerně a modrý ovál měl po celou tu dobu problém prodat průběžně umenšované množství vyrobených kusů. V říjnu tak musel přistoupit k zastavení výroby „na neurčito“.
Už tehdy jsme zmiňovali, že se tragický příběh F-150 Lightning nejspíš blíží ke konci a výroba se nejspíš nikdy znovu nerozjede. A měli jsme pravdu, neboť automobilka nejprve uvedla, že jeho „výroba skončí ke konci roku”, přitlačena ke zdi dalšími otázkami ale upřesnila, že výroba už ve skutečnosti skončila a nabízeny budou dál jen skladové vozy. Elektrická verze pick-upu je tedy minulostí, a to nadobro, s jejím návratem v této podobě už se ani nepočítá. A její skon je součástí mnohem většího obratu, ke kterému Ford donutily okolnosti.
Automobilka totiž odhalila dokument nazvaný „Aktiva související s elektromobily a nový produktový plán”, podle nějž dále další elektrické projekty. Přes palubu tak zamířila všechna „větší elektrická vozidla, u kterých se obchodní ospravedlnitelnost zhoršila kvůli nižší než očekávané poptávce, vysokým nákladům a regulačním změnám”. Mezi takové patří nejen už dříve zašlapané sedmimístné elektrické SUV, ale také dvě dodávky, jedna pro Evropu a druhá pro USA.
Docela pikantní je, že se Ford rozhodl přejmenovat továrnu Tennessee Electric Vehicle Center na Tennessee Truck Plant, protože se v ní od roku 2029 začnou vyrábět nové spalovací vozy místo původně plánované čistě elektrické druhé generace F-150 Lightning. Továrny na baterie pro elektromobily pak začnou produkovat bateriová úložiště energie v domnění, že obchodní příležitosti pro Ford existují aspoň zde.
Všechny tyhle změny jsou pro Ford extrémně drahé, a tak automobilka rovnou oznámila, že do svých finančních výsledků bude v souvislosti s nimi promítnout zhruba 19,5 miliardy dolarů neboli 404 miliardy korun dodatečných nákladů. To jen ukazuje, jak absurdním byznysem dnes elektrická auta jsou - firma raději odepíše 400 miliard, než aby se pokusila kterýkoli z ukončených projektů dotáhnout a aspoň část nákladů kompenzovat. Proč? Protože by prodělala ještě víc...
Zní to jako konečná, nebyl by to ovšem Ford, kdyby si nemyslel, že příště na pískovišti s modrými auty s aspoň zelenomodrým kouskem přece jen prorazí. Firma tak oznámila, že pro rok 2030 pořád počítá s 50% elektrifikací prodávaných aut. Myslí tím i hybridy, takže v podstatě neslibuje na elektrickém poli nic, přesto se člověk musí ptát: Proč? Proč po tom všem? Proč si Ford pořád plánuje nějakou elektrickou budoucnost, koho to proboha zajímá? Každý soudný člověk chce v jakémkoli momentě koupit to nejlepší auto za co možná nejnižší cenu. Bude-li to elektrický model, fajn, nechť to tak je. Ale proč znovu a znovu předem vybírat vítěznou technologii, ať už jí bude cokoli? V tomto je Ford zjevně nepoučitelný.
Automobilka tak počítá mj. s tím, že F-150 Lightning se dočká druhé generace, jen už nebude čistě elektrická. Na palubu dostane také spalovací motor, který poslouží jako mobilní elektrárna. Očekávat tedy můžeme EREV neboli elektromobil s prodlouženým dojezdem, který má přesáhnout 1 100 kilometrů. To je dvakrát víc, než nabízí současný elektrický pick-up, a to přesto, že nový dorazí s menšími bateriemi. I ty ovšem budou uzpůsobeny k tomu, aby s nimi šlo napájet různé nářadí.
Automobilka tedy s návratem zdravého rozumu počítá jen částečně. Jakkoli ji nelze vyčítat, že hodlá být připravena na vše. Novinka totiž dříve než za pár let nedorazí a opravdu nikdo netuší, jak v té době bude svět vypadat. Znovu sázet jen na jednu kartu ale již modrý ovál opravdu nechce. Nově naopak zmiňuje, že hodlá posílit nabídku hybridů a elektromobilů s prodlouženým dojezdem. Některé se přitom zaměří na spotřebu, jiné pro změnu na výkon.
Zbývá jen se ptát, kdy se Ford otočí zády ke své další elektrické „spáse“, a sice k Mustangu Mach-E. Také o ten je už jen velmi malý zájem, na ukončení výroby však zatím nedošlo. Modrý ovál si ale pro něco takového nejspíše již připravuje živnou půdu. Automobilka totiž vozy modelového roku osekala o dva prvky standardní výbavy. Jedním z nich byla kapsa na mapy na předních sedadlech, která se již nevrátí, což Fordu nejspíše pomůže trochu snížit náklady.
Druhý případ je trochu spornější, značka totiž přestala v základu nabízet „frunk“ neboli přední zavazadlový prostor. Podle ní jej totiž většina zákazníků nevyužívá. Pokud jej tedy ti noví budou chtít, budou si za něj muset připlatit. Konkrétní cena zatím zmíněna nebyla, ovšem i kdyby šlo jen o drobné, vítaná změna to nebude ani v nejmenším. Zvláště pokud klientela na vše přijde až poté, co si auto objedná, zaplatí, převezme a podívá se pod kapotu.
Ford tak změnil trajektorii z tragické na nepřesvědčivou, což je jistě velký posun. Aby ale byl znovu tam, kde by chtěl a měl být... Sakra, co takhle začít znovu prodávat modrá autíčka, protože je chtějí skoro všichni? Není to nakonec takhle jednoduché?
Tragikomedie zvaná F-150 Lightning je u konce. Auto skončilo ve výrobě a už se do ní nevrátí. Foto: Ford
Komplexní pohled na další záměry Fordu i ekonomickou bilanci posledního kroku ale pořád zvedá obočí. Grafika: Ford
Zdroj: Ford
