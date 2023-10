Elektrický propadák, který si koupil i Lewis Hamilton, teď Mercedes marně vyprodává se slevami až 600 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Miler

Tohle auto vydrželo ve výrobě pouhé čtyři roky a potichu se z ní pakovalo jako zjevné prodejní fiasko. Vyrobená auta ale pořád stojí u dealerů a prodat se je nedaří ani za cenu ohromných slev. Nastalá situace by Mercedesu mohla otevřít oči, pochybujeme ale, že k tomu dojde.

O klíčových nedostatcích elektrických aut píšeme pravidelně a jsou nepochybně tíživé samy o sobě. Jednomu problematickému faktoru se ale přes všechny takové zmínky nedostává dostatečné pozornosti - jak vnímání vlastností elektromobilů mění čas. Spalovací auta se sice též soustavně vyvíjí a mění, jejich podstata se ale během uplynulých dekád posouvá vpřed jen pomalu. A pod tlakem regulací jde kolikrát o posun o dva kroky vpřed a jeden vzad, proto také tak rychle na hodnotě získávají auta, které by za normálních okolností byla dávno evolučně překonána. Takové BMW M3 E92 je dnes klidně 16 let starým zbožím a ve své době to nebylo žádné terno. Ale zkuste si dnes koupit novou M3 s motorem 4,0 V8 a manuální převodovkou...

Elektromobily se vyvíjí a mění rychleji, což na první pohled může znít jako dobrá zpráva, jenže je to přinejmenším dvousečné. Problém je v tom, že ač dochází k relativně rychlé evoluci, pro elektrická auta je to ve výsledku spíše kontraproduktivní - i takový vývoj je pořád příliš pomalý na to, aby dokázala smysluplně konkurovat spalovacím vozům, současně je ale dost rychlý na to, aby jasně zastiňovala své předchůdce. To jednak devalvuje existující vozy, současně to ale činí obtížně prodejnými už pár let staré modely.

Je to skutečně jeden z vážných problémů - majitelé dříve koupených aut přichází o peníze, automobilky nedokáží dostatečně dobře rozmělňovat v produkci své investice atp. Obojí roztáčí spirálu nezájmu ze všech stran - koupíte si podruhé elektromobil, když jste napoprvé za pár let přišli o většinu jeho hodnoty? Budete jako firma dál investovat do elektromobilů, když jsou pro vás soustavně prodělečné a další evolucí naštvete jak své klienty, tak znehodnotíte své vlastní investice? Je to skutečně trochu přehlížený problém, který mnohé vysvětluje.

Jeho dopady můžeme vidět i na patáliích Mercedesu s modelem EQC, což byl jeden z prvních vážně míněných pokusů značky prorazit na elektrickém poli. Angažoval v jeho rámci i těžký kalibr v podobě Lewise Hamiltona, který si tohle auto možná reálně koupil a možná ne, každopádně to tvrdil a propagoval ho. Ani to ale nepomohlo, konstrukčně problematické, designové mdlé a parametry nepřesvědčivé auto na trhu dlouho strádalo, až se Mercedes rozhodl letos celé trápení ukončit a výrobu vozu po pouhých čtyřech letech zastavil. Mohlo to vypadat jako smutný konec smutného příběhu, ale on pokračuje dál.

U nás i v Evropě se informace o skladových zásobách konkrétních aut u dealerů zjišťují složitě, kolegové z Austrálie ale zmiňují, že u tamních dealerů pořád stojí 52 neprodaných EQC. To je na jeden tak malý trh ohromné číslo vzhledem k tomu, jak málo prodávaný tento vůz globálně je. A že se zásob dealerům nedaří zbavit, nasvědčují i slevy, které na auta dávají. Ruku na srdce, na co šlo v posledních letech z nových aut dostat otevřeně velkou slevu? Opravdu nežádaných aut bylo na trhu málo, EQC se ale právě takovým stalo.

Slevy na tento model v Austrálii dosahují až skoro 39 tisíc tamních dolarů (téměř 600 tisíc Kč), přičemž čtvrtina vyprodávaných aut je nabízena se slevou přes 30 tisíc AUD (cca 450 tisíc Kč). A většina vozů v nabídce je zlevněna o 20 a víc tisíc AUD. To jsou vysoké sumy vzhledem k tomu, že nejde zase o tak drahé auto, bavíme se o desítkách procent původní ceny. Navíc jsou to veřejně prezentované nabídky, nikde není psáno, že když u dealera bouchnete rukou do stolu a budete chtít dalších 10 procent dolů, řekne vám ne.

Situace kolem EQC tak připomíná vše zkraje zmíněné. Bylo to auto, které vzniklo za jistě vysokých investic, na trh vstoupilo s velkým humbukem, nakonec ale odešlo s nepořízenou, značně předčasně skončilo ve výrobě a nakonec se jej Mercedes ještě snaží ostudně vyprodávat s takovými slevami v takovém počtu? A to pořád není konec příběhu, neboť nelze očekávat, že by další vývoj udělal tomuto vozu nějakou službu a ceny i dnes relativně levně koupených vozů neposlal rychle ke dnu.

Mercedes by i díky této patálii mohl vidět, jak nežádaným zbožím elektromobily jsou a jak moc jim chybí k tomu, aby dokázaly v očích zákazníků překonat spalovací „kolegy”. Vsadit na takto poháněné vozy všechno se zdá být neuvěřitelně bláhové a riskantní. Nezdá se ale, že by existovala jiná síla než vlastní ekonomické problémy, která by Němce v postupu tímto směrem zastavila.

Pokud si Lewis Hamilton skutečně koupil Mercedes EQC, ... Foto: Mercedes-Benz



...z jeho původní investice mu dnes moc nezbylo. Auto po čtyřech letech skončilo ve výrobě pro nezájem a řada dříve vyrobených kusů dnes stojí na ocet u dealerů i přes enormní slevy. Hamiltona to asi trápit nebude, jiné zákazníky by to trápit mohlo a Mercedes by to trápit mělo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car Sales

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.