Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto

Měl to být hit i díky unikátní funkci, která vozu dovoluje otočit se na místě rychlostí, o níž si téměř všechna ostatní sériová auta mohou nechat jen zdát. Jenže zájem publika je mizivý, a tak standardně nabízené slevy míří do statisíců.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Měl to být hit i díky unikátní funkci, která vozu dovoluje otočit se na místě rychlostí, o níž si téměř všechna ostatní sériová auta mohou nechat jen zdát. Jenže zájem publika je mizivý, a tak standardně nabízené slevy míří do statisíců.

Od elektrické třídy G si Mercedes-Benz sliboval velký úspěch. Vůz totiž dostal do vínku čtyři elektromotory, které dohromady produkují 588 koní. To sice na dnešní dobu není až tak závratné číslo, automobilce dedikování každého motoru jednomu z kol umožnilo, aby G580 „s technologií EQ” (to je prosím oficiální název) zvládalo tzv. tankovou otočku, tedy bylo schopné otočit se skoro doslova na pětníku. Kromě toho pak má jeho pohon na kontě 1 165 Nm točivého momentu a i přes 3,1tunovou hmotnost zvládá dostat na stovku za 4,7 sekundy. Nejvyšší rychlost je tedy omezena na 180 km/h, s ohledem na charakter vozu a stavbu karoserie to tady ale není reálně příliš limitující.

Mimo to se elektrický G-Wagen chlubí baterií o kapacitě 116 kWh, se kterou by dle evropské metodiky WLTP neměl být problémem dojezd 473 km. Jenže protože tu mluvíme o ekvivalentu ani ne 30litrové nádrže na naftu v dieselovém autě, není při větrném odporu vozu a jeho hmotnosti realitou ani 385 km, které byly vypočteny na základě cyklu americké EPA. Za minimálně 162 650 USD neboli 3,4 milionu korun, které G580 stojí v USA, tedy ve finále dostáváte poníka zvládajícího trik, který zatím mnoho jiných aut neumí. A to je v podstatě vše.

Není tedy divu, že prodeje od počátku hrubě váznou, už nějaký pátek se traduje, že elektrická Géčka u leží dealerů jako kusy olova. V USA to automobilku přimělo k soustavnému zvyšování slev, jak shrnují kolegové z Cars Direct. Ještě v červenci totiž klientela, která si vůz vzala na splátky, mohla počítat se snížením ceny o 7 500 USD (asi 157 tisíc Kč). Aktuálně jde nicméně již o 9 500 USD (199 tisíc Kč), což je vyšší suma, než za jakou vám takový BYD v domovské Číně prodá taktéž elektrický Seagull. Jde sice jen o 3,8metrový hatchback, který tankovou otočku neumí, na druhou stranu je to však celé auto, ne jen... sleva na něj.

Reálně tak dnes lze G580 pořídit až o 17 tisíc dolarů, tedy o 356 tisíc Kč levněji. I když se totiž nevyrábí v USA, pokud si jej klientela vezme na leasing, může počítat s federálním kreditem ve výši 7 500 USD. Ten nicméně na konci letošního září skončí. Mercedes tak zjevně ještě zkouší nějaké kusy elektrického SUV udat, než to s ním v USA možná i úplně zabalí. Pokud se totiž vůz neprodává nyní, nelze předpokládat, že do budoucna se cokoli zlepší. Tedy pokud jej Němci nezačnou nabízet pomalu zadarmo.

Pro Mercedes by tento vývoj měl být dalším klepnutím přes prsty. Spalovací třída G se totiž prodává skvěle, dokonce i ve verzích G63 AMG, které jsou o poznání dražší než elektrické provedení. A není tomu tak jen ve Státech, kde mají osmiválce obzvlášť v lásce, benzinové verze válcují ty bateriové rovněž v Číně nebo Česku. Plán vyrukovat v roce 2027 s „malou třídou G“, navíc jen čistě elektrickou, by si tak značka měla rozmyslet. O co, že to neudělá, i kdyby „tu velkou” na elektřinu nekupoval doslova nikdo?


Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 1 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 01Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 2 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 02Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 3 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 03Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 4 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 04Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 5 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 05Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 6 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 06Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 7 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 07Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 8 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 08Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 9 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 09Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 10 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 10Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 11 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 11Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 12 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 12Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 13 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 13Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 14 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 14Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 15 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 15Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 16 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 16Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 17 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 18Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce tak moc, že na něj automobilka nabízí slevy, za jaké jinde koupíte celé auto - 18 - Mercedes-Benz G580 2024 prvni sada 19
Elektrickou třídu G lze nyní pořídit v USA o 356 tisíc Kč levněji, aniž byste museli o čemkoli jednat. To možná pár lidí do showroomů nažene, o prodejnosti tohoto vozu to ale maluje velmi nepěkný obrázek. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Cars Direct

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.