Elektrický propadák Nissanu někde končí už po 3 letech na trhu a jinde stěží dopadne líp. Kdo to jen mohl čekat?

Nepochopím, z jakého důvodu si někdo někdy mohl myslet, že s tímto autem na trhu dokáže uspět. Natož aby kolem něj a jeho obdob stavěl celou svou budoucnost. Nissan to udělal a nyní zažívá něco, co dobře znají komáři po večerech létající příliš nízko nad frekventovanými silnicemi.

Elektrický propadák Nissanu někde končí už po 3 letech na trhu a jinde stěží dopadne líp. Kdo to jen mohl čekat?

včera | Petr Miler

Elektrický propadák Nissanu někde končí už po 3 letech na trhu a jinde stěží dopadne líp. Kdo to jen mohl čekat?

Foto: Nissan

Nepochopím, z jakého důvodu si někdo někdy mohl myslet, že s tímto autem na trhu dokáže uspět. Natož aby kolem něj a jeho obdob stavěl celou svou budoucnost. Nissan to udělal a nyní zažívá něco, co dobře znají komáři po večerech létající příliš nízko nad frekventovanými silnicemi.

Míra neschopnosti, krátkozrakosti a paličaté zabedněnosti, která v posledních letech ovládla téměř celý automobilový průmysl, je bezprecedentním jevem. Tento obor se po víc jak 100 let úspěšně rozvíjel do dnešní podoby, která z něj činí součást vůbec nejdůležitějších průmyslových odvětví, jež produkuje jedny z komplexně nejvyspělejších výrobků vůbec.

Můžete žasnout nad kdečím, ale ukažte mi něco jiného, co stojí pár set tisíc, zastane tolik rolí, vydrží to 20 let fungovat a při troše péče to i poté prodáte jako cosi perspektivního, v krajních případech i velmi žádoucího a ještě většími penězi vyvažovaného?

Vlastně nemusíte, sepíšu vám seznam takových věcí sám:



Nevidíte? Nevidíte správně, nic v něm není. Auta jsou pro nás vášeň, náš obdiv k nim ale má i velmi racionální podstatu, je to skutečně projev lidské excelence v řadě ohledů, který na tomto světě nemá obdoby. Šlo jej dál hýčkat, šlo jej dál smysluplně rozvíjet, někdo si ale v určitou chvíli řekl, že používat hlavu je škoda a místo další racionální evoluce vsadil na ideologickou devastaci. Co se jen mohlo pokazit?

Jistě, automobilismus za celou svou existenci vjel do řady slepých uliček, ale to je normální. Jinak než pokusy a omyly se nedostanete dál, hromadná sázka na elektrická auta ale není ničím takovým. Kdyby to pár výrobců zkusilo, narazilo, jelo jinudy a ostatní se témuž vyhnuli, není to nic proti ničemu. Tohle je ale už víc jak dekádu trvající proces, který navzdory fiaskům v každém kroku pokračuje dál a dál. Připomíná spíš hromadnou rituální sebevraždu desítek lidí, kdy už se jich většina po různých polovičatých „úspěších” v křečích svíjí ve vlastních výkalech a ostatní si z toho berou příklad a dělají to také, aby docílili téhož. Je to nebetyčně absurdní.

Technické, ekonomické i další klíčové limity elektromobility jsou dávno známé a nezměnilo se na nich nic podstatného. Ve své dnešní podobě je to asi nějak životaschopný produkt, to ano, ale jediné dobré řešení pro všechny? Jaká hloupost. Dá se to spočítat, lze to vědět předem, lze to zjistit stejně jako si lze slepou uličku najít v mapě a nejezdit do ní. Tady ale někdo buď nekoukal do mapy, nebo doufal, že se mapa mýlí, popř. na konci mapy nečeká zeď, ale Aštar Šeran, který místo ní otevře bránu do nové dimenze lásky a štěstí.

No a byla tam zeď.

Své o tom zjišťuje Nissan, který na hranici přežití přemítá, co všechno ještě zaříznout či změnit, aby nedostal poslední ránu z milosti. Tahle automobilka, která ještě docela nedávno usilovala o to být spolu s Renaultem největším výrobcem aut světa, ztratila nejen hromadu prodejů, ale i veškerou soudnost. A ještě loni srpnu - považte, před pouhým rokem - ohlásila, že nebude nabízet nic jiného než elektrická auta, i když ta už dávno nabízela a nekupoval je skoro nikdo. Co je tohle za plán, pro boha svatého? Buď jak buď, uběhl onen rok a teď přesně s těmito auty končí, aniž by se cokoli změnilo. „Jen” je dál skoro nikdo nekupuje.

Auto News zjistily - a Nissan záhy potvrdil -, že kdysi klíčový elektrický model Ariya končí na trhu v USA. Z nabídky tak byl vyřazen pouhé tři roky poté, co se začal prodávat, to je skutečně neuvěřitelný obrat oproti jen elektrické budoucnosti na počkaní rok zpátky. Americká nabídka elektromobilů Nissanu tak bude dál postavena už jen kolem modelu Leaf. A byť Japonci naznačují, že se Ariya může vrátit, moc bychom na to nesázeli.

Je totiž pravděpodobnější, že tento model skončí všude. Za poslední měsíc si v celé Evropě našel jen 919 kupců, to je jen málo víc, než tu prodalo aut za stejnou dobu Ferrari (514). A v Česku za celý letošní rok oslovil 5 (pět) lidí. Je to propadák jako blázen, Nissan ale pochopitelně neřekne nic o tom, že vsadil na mrtvého koně a sesedá. Prý jde o „proaktivní reakci na vyvíjející se preference zákazníků”. Tak určitě...

Co dodat, snad jen sbohem a šáteček? Před pravdou a sebou samým nikdo nezdrhne, zpívá jeden český bard. Od počátku naprostá nesmyslnost sázky jen na elektrická auta dožene každého výrobce a letos to vidíme častěji než kdy dříve. A je slušnou ironií, že ti, které zatím „nedohnala dost”, si dál jedou svou v domnění, že oni to přece „zlomí”. Good luck and godspeed, chce se říci. Před kasinem takoví optimisté občas stávají. Obvykle v trenkách.


Elektrický Nissan Ariya si letos v Česku koupilo 5 lidé, pět. Tedy pět vozů bylo zaregistrováno, jestli si Ariyu vůbec někdo normální koupil, je otázkou. V USA, kde na tom je dokonce lépe, už končí. Kdy asi skončí tady? Foto: Nissan

Zdroje: Auto News, Nissan, Data Force,

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.