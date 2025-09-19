Elektrický propadák Nissanu někde končí už po 3 letech na trhu a jinde stěží dopadne líp. Kdo to jen mohl čekat?
Petr MilerNepochopím, z jakého důvodu si někdo někdy mohl myslet, že s tímto autem na trhu dokáže uspět. Natož aby kolem něj a jeho obdob stavěl celou svou budoucnost. Nissan to udělal a nyní zažívá něco, co dobře znají komáři po večerech létající příliš nízko nad frekventovanými silnicemi.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrický propadák Nissanu někde končí už po 3 letech na trhu a jinde stěží dopadne líp. Kdo to jen mohl čekat?
včera | Petr Miler
Nepochopím, z jakého důvodu si někdo někdy mohl myslet, že s tímto autem na trhu dokáže uspět. Natož aby kolem něj a jeho obdob stavěl celou svou budoucnost. Nissan to udělal a nyní zažívá něco, co dobře znají komáři po večerech létající příliš nízko nad frekventovanými silnicemi.
Míra neschopnosti, krátkozrakosti a paličaté zabedněnosti, která v posledních letech ovládla téměř celý automobilový průmysl, je bezprecedentním jevem. Tento obor se po víc jak 100 let úspěšně rozvíjel do dnešní podoby, která z něj činí součást vůbec nejdůležitějších průmyslových odvětví, jež produkuje jedny z komplexně nejvyspělejších výrobků vůbec.
Můžete žasnout nad kdečím, ale ukažte mi něco jiného, co stojí pár set tisíc, zastane tolik rolí, vydrží to 20 let fungovat a při troše péče to i poté prodáte jako cosi perspektivního, v krajních případech i velmi žádoucího a ještě většími penězi vyvažovaného?
Vlastně nemusíte, sepíšu vám seznam takových věcí sám:
Nevidíte? Nevidíte správně, nic v něm není. Auta jsou pro nás vášeň, náš obdiv k nim ale má i velmi racionální podstatu, je to skutečně projev lidské excelence v řadě ohledů, který na tomto světě nemá obdoby. Šlo jej dál hýčkat, šlo jej dál smysluplně rozvíjet, někdo si ale v určitou chvíli řekl, že používat hlavu je škoda a místo další racionální evoluce vsadil na ideologickou devastaci. Co se jen mohlo pokazit?
Jistě, automobilismus za celou svou existenci vjel do řady slepých uliček, ale to je normální. Jinak než pokusy a omyly se nedostanete dál, hromadná sázka na elektrická auta ale není ničím takovým. Kdyby to pár výrobců zkusilo, narazilo, jelo jinudy a ostatní se témuž vyhnuli, není to nic proti ničemu. Tohle je ale už víc jak dekádu trvající proces, který navzdory fiaskům v každém kroku pokračuje dál a dál. Připomíná spíš hromadnou rituální sebevraždu desítek lidí, kdy už se jich většina po různých polovičatých „úspěších” v křečích svíjí ve vlastních výkalech a ostatní si z toho berou příklad a dělají to také, aby docílili téhož. Je to nebetyčně absurdní.
Technické, ekonomické i další klíčové limity elektromobility jsou dávno známé a nezměnilo se na nich nic podstatného. Ve své dnešní podobě je to asi nějak životaschopný produkt, to ano, ale jediné dobré řešení pro všechny? Jaká hloupost. Dá se to spočítat, lze to vědět předem, lze to zjistit stejně jako si lze slepou uličku najít v mapě a nejezdit do ní. Tady ale někdo buď nekoukal do mapy, nebo doufal, že se mapa mýlí, popř. na konci mapy nečeká zeď, ale Aštar Šeran, který místo ní otevře bránu do nové dimenze lásky a štěstí.
No a byla tam zeď.
Své o tom zjišťuje Nissan, který na hranici přežití přemítá, co všechno ještě zaříznout či změnit, aby nedostal poslední ránu z milosti. Tahle automobilka, která ještě docela nedávno usilovala o to být spolu s Renaultem největším výrobcem aut světa, ztratila nejen hromadu prodejů, ale i veškerou soudnost. A ještě loni srpnu - považte, před pouhým rokem - ohlásila, že nebude nabízet nic jiného než elektrická auta, i když ta už dávno nabízela a nekupoval je skoro nikdo. Co je tohle za plán, pro boha svatého? Buď jak buď, uběhl onen rok a teď přesně s těmito auty končí, aniž by se cokoli změnilo. „Jen” je dál skoro nikdo nekupuje.
Auto News zjistily - a Nissan záhy potvrdil -, že kdysi klíčový elektrický model Ariya končí na trhu v USA. Z nabídky tak byl vyřazen pouhé tři roky poté, co se začal prodávat, to je skutečně neuvěřitelný obrat oproti jen elektrické budoucnosti na počkaní rok zpátky. Americká nabídka elektromobilů Nissanu tak bude dál postavena už jen kolem modelu Leaf. A byť Japonci naznačují, že se Ariya může vrátit, moc bychom na to nesázeli.
Je totiž pravděpodobnější, že tento model skončí všude. Za poslední měsíc si v celé Evropě našel jen 919 kupců, to je jen málo víc, než tu prodalo aut za stejnou dobu Ferrari (514). A v Česku za celý letošní rok oslovil 5 (pět) lidí. Je to propadák jako blázen, Nissan ale pochopitelně neřekne nic o tom, že vsadil na mrtvého koně a sesedá. Prý jde o „proaktivní reakci na vyvíjející se preference zákazníků”. Tak určitě...
Co dodat, snad jen sbohem a šáteček? Před pravdou a sebou samým nikdo nezdrhne, zpívá jeden český bard. Od počátku naprostá nesmyslnost sázky jen na elektrická auta dožene každého výrobce a letos to vidíme častěji než kdy dříve. A je slušnou ironií, že ti, které zatím „nedohnala dost”, si dál jedou svou v domnění, že oni to přece „zlomí”. Good luck and godspeed, chce se říci. Před kasinem takoví optimisté občas stávají. Obvykle v trenkách.
Elektrický Nissan Ariya si letos v Česku koupilo 5 lidé, pět. Tedy pět vozů bylo zaregistrováno, jestli si Ariyu vůbec někdo normální koupil, je otázkou. V USA, kde na tom je dokonce lépe, už končí. Kdy asi skončí tady? Foto: Nissan
Zdroje: Auto News, Nissan, Data Force,
Bleskovky
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
včera
- Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši
18.9.2025
- Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
17.9.2025
Nejnovější články
- Nová Škoda Superb oblékla policejní uniformu, k mání je takto i v pancéřovaném provedení
včera
- „Správné rozhodnutí a bomba auta, věřte mi.” Porsche ani teď necouvne s elektrifikací sporťáků, manažer hájí neobhajitelné
včera
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
včera
- VW Touareg se nakonec vrátí, na povahu nástupce se ale radši ani neptejte, to nechcete slyšet
včera
- Číňané ukázali víc z vlastní napodobeniny Bugatti. Rolls-Roycy a Bentley chtějí obšlehnou též
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva