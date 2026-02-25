Elektrický průšvih Volva graduje. Víc než 40 tisícům autům musí kvůli požárům vyměnit baterky za miliardy
Je to osud, se kterým se potýká stále víc výrobců, kteří chtěli co nejrychleji přejít jen na elektrický pohon. Volvo tak chtělo učinit dokonce „bez jakýchkoli kdyby a ale", teď se pár menších „kdyby a ale" objevilo. A zmýlená rázem neplatí.
Je to osud, se kterým se potýká stále víc výrobců, kteří chtěli co nejrychleji přejít jen na elektrický pohon. Volvo tak chtělo učinit dokonce „bez jakýchkoli kdyby a ale”, teď se pár menších „kdyby a ale” objevilo. A zmýlená rázem neplatí.
Navzdory tvrzení některých křiklounů jsme se k elektromobilitě vždy stavěli férově, jen jsme na ně na rozdíl od jiných odmítali hledět s růžovými brýlemi na očích. Pokud tedy bylo co chválit, pochválili jsme to. Pokud ale bylo co kritizovat, ani před tím jsme nezavírali oči. A toho byla bohužel vždy většina.
Klíčová negativa jsou spojená hlavně s nejdražším komponentem těchto aut, tedy s bateriemi. Ty dokážou do nepřiměřeně velkých a těžkých paketů pobrat jen omezené množství energie, kterou ale následně musíte zdlouhavě doplňovat. Mají také omezenou životnost, což se nehodí zvlášť proto, že jsou velmi drahé, neboť to hodnotu aut v čase táhne rychle ke dnu. Je to výbušný mix vlastností, který s pár dalšími problémy (fungování v zimě apod.) dělá z jinak zajímavých elektrických aut nekonkurenceschopné zboží, jež si pár lidí koupí proto, že chce, musí nebo neví, co kupuje. Ostatní dají racionálně přednost něčemu jinému, pokud tedy mohou a trh není jinak pokřiven.
Problém je navíc v tom, že „jen” tato negativa platí v momentě, kdy baterie fungují perfektně. Výroba akumulátorů je ale naneštěstí složitý proces, který vyžaduje vysokou preciznost. Té lze sice dosáhnout, ovšem snazší je při velkovýrobě něco pokazit. A právě zde je zakopán pes, neboť čas od času chybová produkce, která se až po kratším či delším užívání problémy typicky s požáry při nabíjení, navyšuje už tak vysoký účet automobilek za protežování elektrických modelů.
Je to noční můra pro majitele i výrobce - ti první musí upravit už tak omezené možnosti použití těchto aut, těm druhým nezbude než dokola vyhlašovat svolávací akce, ve kterých se nejprve pokusí problémy vyřešit různými dílčími problémy, než zjistí, že jim stejně nezbude než svolat všechny dotčené vozy a s extrémními náklady jim vyměnit baterie za jiné. Ostatně se zeptejte u Mercedesu, jak se do jeho účetnictví propíše svolávací akce modelů EQA a EQB. U nich totiž kvůli problematickým bateriím hrozí riziko požáru. Německá automobilka tak bude muset 51 729 vozům jejich paket vyměnit. A i kdybychom zůstali u velmi konzervativního odhadu, třícípou hvězdu svolávačka vyjde na zhruba 15 miliard korun.
A Mercedes skutečně není jediným, kdo podobné problémy řeší. Přechod na elektromobily „bez jakýchkoli kdyby a ale” mělo v plánu i Volvo. A rovněž Švédové nyní přichází se svolávací akcí, která jim pořádně provětrá firemní kasu. Agentura Reuters mluví o nákladech ve výši 195 milionů dolarů neboli skoro 4 miliard korun, realita však nejspíš bude o poznání horší. Také Volvo totiž musí měnit bateriové pakety, a to u 40 323 kusů modelu EX30.
Tohle auto si už dříve svými nedostatky utrhlo ostudu ve Velké Británii, v Německu nebo v Austrálii. A teď si ji utrhlo před celým světem v momentě, kdy jeho prodeje drasticky padají - loni v Evropě podle Data Force přišlo o 40 procent zákazníků, v Česku jich podle SDA pozbylo dokonce 73 procent. A tušíme, že po problémech s bateriemi jich ztratí ještě víc, nemluvě o ztrátě hodnoty auta pro současné majitele.
Články na toto téma bychom mohli psát pomalu přes kopírák a jen měnit název výrobce, neboť jde vlastně pořád o totéž. Pakety, kterými jsou švédské elektromobily osazeny, totiž mají zásadní defekt, kvůli kterému hrozí požár. A protože jde o problém mechanického rázu, nelze jej napravit s pomocí softwaru. Jediným možným řešením je tedy výměna baterií. Protože jde ale o velké množství svolávaných aut, výrobce logicky nemá takovou zásobu paketů k dispozici. Pročež musí majitele omezit v jejich rozletu.
Volvo tak vlastníkům EX30 doporučuje, aby svá auta nenabíjeli na víc než 70 procent kapacity. Stejně tak je nemají parkovat v budovách či poblíž jiných aut. To jejich užívání značně komplikuje. A protože není jisté, kdy vůbec svolávačka bude dotažena do konce, každý další den averzi mnoha majitelů k bateriovému pohonu jen umocní. Volvo tak může jen stěží očekávat, že se tato klientela vrátí pro nový elektromobil. Navíc se dá očekávat, že mnozí se svých aut raději zbaví, a to i za ještě nižší než aktuálně mizernou tržní cenu. A to pochopitelně bude odrazovat další zájemce.
Vlastně se tak točíme ve spirále zmaru, která ale nevznikla náhodou - roztočila ji dogmatická tupost výrobců. Ti ji navíc dál roztáčí tím, že se k problémům v různých fázích průšvihu raději moc nehlásí - a při pohledu na ony enormní náklady se jim ani nelze divit. Jakých aut a kde se problém týká, zjišťuje, od komunikativnějšího nizozemského zastoupení značky ale už víme, že v této zemi nemá jít ani o jedno auto. Možné to je, problémem jistě bude trpět jen určitá šarže, znovu to ale zavání - vážně ani jedno? Když se problém týká zhruba čtvrtiny všech vyrobených vozů? Počkejme si na další detaily.
Vlastníte EX30? Pak byste jej zatím neměli nabíjet na více než 70 procent a parkovat v budovách, hrozí totiž jeho samovznícení kvůli vadným bateriím. Problém se týká asi každého čtvrtého vyrobeného, přesný výčet zasažených aut zjišťujeme. Foto: Volvo
Zdroj: Reuters, Data Force, SDA, Volvo
