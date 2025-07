Elektrický Range Rover je u ledu, i když na něj mají prý čekají davy. Že by to bylo celé trochu jinak? včera | Petr Prokopec

Měl se začít prodávat už loni, nakonec ho ale firma i letos poslala k ledu. A to přesto, že auto je zjevně hotové, ostatně nepřichází s ničím převratným. Začátek prodejů něčeho takového přece nebudete odkládat, pokud v ruce budete věc, na níž skutečně čeká přes 60 tisíc lidí.

Před pár dny se britská automobilka Land Rover pochlubila novým logem, které je určeno jejímu modelu Range Rover. Primárním místem jeho určení nicméně není karoserie, ozdobit má spíš menší části aut, kam se přirozeně hodí spíš než vyhláskovaný název značky, nebo na firemních akcích. Mimo to Britové vyrukovali ještě s motivem písmene R, které se točí ve směru hodinových ručiček. Jako takové připomíná vzor čalounění, pročež by automobilka mohla snadno spárovat třeba potah sedadel se vzhledem zavazadel.

Novými emblémy se znovu zabývat nehodláme, v souvislosti s nimi ale Britové zmínili, že dál chystají elektrický Range Rover, který měl u zákazníků vzbudit obrovský zájem. Čekat na něj má prý přes 60 tisíc lidí, což je opravdu hodně - ostatně si jen stačí uvědomit, že třeba prodeje spalovacího Range Roveru za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2025, vystoupaly na 77 tisíc kusů. Dosaženo toho přitom bylo s pomocí benzinů, dieselů a hybridů.

Skoro se tak zdá, že Land Rover dokázal stvořit elektrický hit, o kterém se ostatním ani nezdá. O to překvapivěji pak ale zní fakt, že Britové vůbec nehodlají kout železo, dokud je žhavé. Příchod elektrického provedení totiž zmiňovali již 26. října 2021, kdy představili Range Rover čtvrté generace. Dvě léta na to pak klientela mohla nechat zanést své jméno na čekací listinu s tím, že prodej odstartuje v roce 2024. Ten je ovšem již dávno za námi, ovšem pokud nějaký elektrický Range Rover na silnici potkáte, je to maximálně vývojový prototyp z fotek, jako jsou ty níže.

Britové po odkladu zmiňovali, že čekání klientely skončí letos, jenže ani to už neplatí. Místo toho je elektrická verze znovu u ledu a dorazit má až příští rok, jak uvádí The Guardian. Za tím prý stojí dva důvody, a sice celkové ochlazení zájmu o bateriová auta, a 25procentní clo, kterému měl vůz čelit ve Spojených státech. To však v mezičase pokleslo na 10 procent. Britové navíc ještě před tímto krokem začali znovu na americký trh vyvážet svá spalovací auta s tím, že na zákazníky přenesou pouze část zvýšených cel, tohle je zas jednou akorát výmluva.

Zdá se tedy být nad slunce jasné, že slova o enormním zájmu jsou výmysl. Kdyby to tak bylo, vůz je dávno v prodeji, ostatně nepřichází s ničím, co by bylo třeba složitě vyvíjet. Soustavné odklady tedy naznačují, že automobilka čeká na to, až si jeho auta někdo všimne. A máme poct, že ani s tím za současných nálad nemůže moc počítat.

Komentáře lidí z automobilky to pochopitelně nepřiznávají, Land Rover prý potřebuje delší čas na svůj vlastní vývoj. I toto tvrzení je ovšem tak trochu na vodě. Kdyby zájem skutečně byl tak vysoký, pak by Land Rover spíše najímal zaměstnance, než aby přistoupil k jejich propouštění.

Suma sumárum se tak zdá, že Land Rover nemá v ruce trumfové eso, ale spíš černého Petra, se kterou něco uhraje leda na vlastním pohřbu. Pročež zkouší blafovat a doufá, že se veřejnost nechá strhnout počtem jiných zájemců. Žádní takoví podle všeho neexistují, aspoň ne v takovém počtu.

Vážně je elektrický Range Rover takový hit, jak Britové tvrdí? Pokud ano, proč už tedy není dávno na trhu? I prezentované prototypy se zdají být hotové. Foto: Land Rover

