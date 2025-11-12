Elektrický Renault Mégane je takový propadák, že mu Francouzi znovu vrátí spalovací motor
Petr MilerProdeje Méganu zamířily do míst, které je historicky znázorňováno podobným emblémem jako logo jeho výrobce. Automobilka tak už teď ví, že pokračování stejným směrem je neúnosné a chystá se udělat krok zpět. Nejspíš ale bude muset udělat ještě jeden.
12.11.2025 | Petr Miler
1 470 lidí. To není počet návštěvníků posledního utkání vašeho oblíbeného týmu v krajském fotbalovém přeboru, ale celkový počet kupců Renaultu Mégane v celé Evropě za poslední letošní měsíc plně evidovaný firmou Data Force. Řeč je tedy o září 2025, což bylo pro Mégane ještě dobré období, neboť za dosavadní průběh letošního rok je vůz na pouhých 12 494 celkových prodejích. To dává ještě o něco horší měsíční průměr.
Jde také o 51,3procentní pokles z roku na rok, navíc je třeba dodat, že už loňské výsledky byly prachbídné. A ještě jeden kopanec do mrtvoly - i tato nicotná čísla dělá pár trhů, kde se dotační peníze přehazují vidlemi. Například v Česku si v září našel Mégane podle dat SDA 5 (pět) kupců, z čeho ale jen 2 (dva!) vzali nové elektrické provedení. Většinu prodejů tedy ke všemu dělá odbyt dávno nevyráběných, jen ze skladových zásob prodávaných spalovacích provedení Méganu předchozí generace, však i za celý rok se elektrických verzí prodalo pouhých 14 kusů (spalovacích 86). Tohle je takové fiasko, že to nemůže zastírat nikdo.
Za vše pochopitelně může přechod vozu jen na elektrický pohon, který jej - jako obvykle - učinil dražším i hůř použitelným. Auto, které si v roce 2004 pořídilo jenom v Evropě 465 778 lidí a ještě v roce 2017 se mohlo chlubit 167 836 prodeji, se tak stalo totálním propadákem, který bere na milost pár procent původních kupců globálně a téměř nikdo na trzích, jako je ten náš. Názornější důkaz minimálního přirozeného zájmu o elektrická auta v těchto sférách trhu si lze stěží představit...
Jistě, automobilové prostředí v Evropě se změnilo a kdysi extrémně populární kompakty přišly o kus své slávy, ale ne zase tak moc. Golf, pro jehož zabití udělal VW též hodně, si i letos našel v Evropě 147 705 kupců a nemá daleko k tomu, aby si udržel své pozice z posledních let. Mégane je nikde a po třech letech na trhu už Renault nemůže čekat, že by se zájem o něj zásadně zvedl.
Co s tím? Němci by si řekli: „Wir schaffen das!” a dál by mířili s Titanikem směr kra, Francouzi zjevně pro sebezničení zase tak nehoří. Nový šéf automobilky Francois Provost tak pro Auto Express přiznal, že po odhalení nového Twinga jsou prioritou firmy zase větší auta, se kterými bude Renault muset něco udělat. A držet je v nabídce jen s elektrickým pohonem je neúnosné - přijde tedy nová platforma nabízející i staré možnosti pohonu.
„Větší auta jsou teď jednou z našich priorit,” řekl doslova Provost s tím, že přechod na elektrický pohon u větších modelů, jako je právě Megane, se neosvědčil a vůz marně bojuje o zákazníky. „Ve střednědobém plánu počítáme s novou novou platformou a řešeními, abychom pokračovali v růstu i v segmentu C v Evropě,” řekl dále nový šéf značky s kosočtvercem ve znaku.
Tato nová platforma poslouží nejen Méganu, ale i Scénicu, Australu, Espace a Rafalu, čímž dojde k (pro Renault) vítanému sjednocení. První dvěma jmenovaným pak umožní vrátit se k vnitřnímu spalování, které kupci zřetelně drtivě preferují. Provost tak říká, že když přijetí elektromobilů neprobíhá tak rychle, jak někteří doufali, pomůže si firma „některými rozšířeními, jako je prodlužovač dojezdu nebo plug-in hybrid, na tom pracujeme.” Jinými slovy, Mégane se elektřiny nezbaví, alespoň pro teď, přijme ale znovu za svůj spalovací motor - ať už bude přímo pohánět kola, nebo nebude.
Renault se tak ocitl na - v posledních letech oblíbeném - kolotoči zmaru, který jej nejprve přivedl jen na elektrickou cestu, následně jej vrátí ke spalovacím motorům jako součásti pohonu, až (pokud se nestane nějaký zázrak, který by ho zastavit) zjistí, že nejlepší bude začít znovu tam, kde kdysi skončil. Nastartované to má dobře, teď jen klasická otázka: Bylo celé to intermezzo nutné? Kdo a proč si kdy myslel, že elektrický Mégane bude někdo kupovat?
Elektrický Renault Mégane E-Tech má možná kus šmrncu, zákazníky ale nebere. A tak se vrátí k vnitřnímu spalování. Foto: Renault
U nás je jeho situace tak tragická, že i ze skladu doprodávané verze starého spalovacího Méganu, jako je kombi Grandtour, letos oslovily zásadně víc kupců, ač se dávno nevyrábí. Foto: Renault
Zdroje: Auto Express, SDA, Data Force
