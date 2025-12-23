Elektrický supersport Rimacu je takový propadák, že se nedaří vyprodat ani 40kusovou edici, musí k ní nabízet podíl na řízení firmy

Auto jako takové je produkčně dost drasticky omezené, jeho verze R pak ještě víc. Vyprodat se ale nedaří ani jedno, a tak musí přijít limitovaná edice limitované edice, která technicky nic nemění, nabídku ale poněkud opepřuje jinak nedostupnými službami a privilegii.

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Rimac Automobili

Když v roce 2005 konečně po náročném vývoji přišlo na svět Bugatti Veyron, zájem movité klientely nebyl zrovna malý. Jenže kolik lidí na celém světě si mohlo dovolit auto za tehdy 1 milion Eur a víc, jehož provozní náklady jsou tak vysoké, že by i docela bohatí lidé museli obětovat ledvinu rok co rok, aby jej udrželi při životě?

Začátkem 21. století takových mnoho nebylo, a tak se rychle ukázalo, že vyprodat produkci omezenou jen na 450 aut nebude jednoduchý úkol. Automobilka z Molsheimu tak v závěru výroby musela pomalu každý měsíc představovat novou jednokusovou limitovanou edici, aby se jí povedlo všechny exempláře udat.

Momentálně je šéfem automobilky Mate Rimac, který se praktikami svých předchůdců nechal inspirovat. Nikoli však v případě modernějších Bugatti, ty se daří rozprodat bez problémů, trnem v patě je mu jeho vlastním dítko, Rimac Nevera. Ten se přitom začal vyrábět v roce 2022 a dle původních předpokladů mělo 150 aut zmizet z nabídky rychleji než pára nad hrncem. Jenže klientela Chorvatům rychle došla a Mate už loni přiznal, že auto je propadák a skončí bez nástupce.

Oněch 150 kusů ale nějak rozprodat musí, a tak se loni ukázala světu limitovaná verze Nevera R, u které došlo na zvýšení výkonu z 1 914 na 2 017 koní, zatímco hmotnost klesla o pětatřicet kilo na 2 277 kg. Zlepšila se tím pochopitelně dynamika vozu, zároveň však došlo k jeho zdražení. Produkce byla limitována 40 kusy, ovšem ani to zjevně nepomohlo k naplnění od počátku plánových celkových kvót. A proto Rimac nyní přichází s limitovanou edicí limitované edice - jde o variantu Nevera MR neboli Nevera R Founder's Edition, která bude k dispozici jen v 10 exemplářích.

Co dostanete navrch oproti výchozímu „eRku“? Po technické stránce vůbec nic, nemění se ani výkon, ani hmotnost. Zájemci o limitovanou desítku ovšem budou pozvání do chorvatského Záhřebu, kde je osobně přivítá Mate Rimac v doprovodu šéfdesignéra Franka Heyla. Společně si přitom projdou nejen ústředí firmy, ale zároveň budou pracovat také na individualizaci elektrického supersportu, kdy zvenčí bude možné zvolit kromě jakékoliv barvy i ručně malované detaily.

Benefity tím ovšem nekončí. Členové tzv. Founder's Clubu totiž budou přednostně zváni na firemní prezentace a dostanou i firemní kartu, která jim umožní budoucí přístup do firemního ústředí. Zároveň se mohou účastnit různých pokusů o všemožné rekordy a Mate Rimac spolu se svým týmem s nimi bude probírat i budoucí strategie. Přispět tedy budou moci k dalšímu směřování firmy. Chybět pak samozřejmě nebude řidičský výcvik či předání klíčků od vozu samotným šéfem firmy.

Výhod má být ještě víc, jejich kompletní výčet se ale má dozvědět jen ona skupinka deseti šťastlivců. Kolik ovšem za tato privilegia budou muset zaplatit, je ve hvězdách. Výchozí Nevera R nicméně stojí 2,3 milionu Eur neboli 56 milionů korun bez daně. Nová verze logicky zamíří nad tuto úroveň, i tak by se ale mohla vyprodat. Byť zájem o ni nejspíše budou mít lidé, kteří si již Neveru předtím koupili, a dost možná tak svůj existující vůz nabídnou na prodej

Znovu se tak jen potvrzuje, že Mate Rimac měl pravdu, když vedení koncernu Volkswagen přesvědčil, aby Tourbillon dostal do vínku spalovací pohon, byť doplněný hybridní technikou, a nikoli čistě elektrický, jak ve Wolfsburgu původně chtěli. V tuto chvíli by totiž zjevně museli vymýšlet, jak se zákazníky nechtěné produkce zbavit za cenu co nejmenších ztrát. Tak jako to teď dělá „u sebe”.


Nevera R Founder's Edition se po technické stránce vůči výchozímu „eRku“ nijak neliší. Souběžně s ní ovšem dostane klientela nevídané benefity, které z ní udělají pomalu spoluvývojáře. A něco takového by již 10 lidí nalákat mohlo. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: Rimac

Petr Prokopec

