Elektrický supersport Rimacu je takový propadák, že se nedaří vyprodat ani 40kusovou edici, musí k ní nabízet podíl na řízení firmy
Petr ProkopecAuto jako takové je produkčně dost drasticky omezené, jeho verze R pak ještě víc. Vyprodat se ale nedaří ani jedno, a tak musí přijít limitovaná edice limitované edice, která technicky nic nemění, nabídku ale poněkud opepřuje jinak nedostupnými službami a privilegii.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrický supersport Rimacu je takový propadák, že se nedaří vyprodat ani 40kusovou edici, musí k ní nabízet podíl na řízení firmy
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Auto jako takové je produkčně dost drasticky omezené, jeho verze R pak ještě víc. Vyprodat se ale nedaří ani jedno, a tak musí přijít limitovaná edice limitované edice, která technicky nic nemění, nabídku ale poněkud opepřuje jinak nedostupnými službami a privilegii.
Když v roce 2005 konečně po náročném vývoji přišlo na svět Bugatti Veyron, zájem movité klientely nebyl zrovna malý. Jenže kolik lidí na celém světě si mohlo dovolit auto za tehdy 1 milion Eur a víc, jehož provozní náklady jsou tak vysoké, že by i docela bohatí lidé museli obětovat ledvinu rok co rok, aby jej udrželi při životě?
Začátkem 21. století takových mnoho nebylo, a tak se rychle ukázalo, že vyprodat produkci omezenou jen na 450 aut nebude jednoduchý úkol. Automobilka z Molsheimu tak v závěru výroby musela pomalu každý měsíc představovat novou jednokusovou limitovanou edici, aby se jí povedlo všechny exempláře udat.
Momentálně je šéfem automobilky Mate Rimac, který se praktikami svých předchůdců nechal inspirovat. Nikoli však v případě modernějších Bugatti, ty se daří rozprodat bez problémů, trnem v patě je mu jeho vlastním dítko, Rimac Nevera. Ten se přitom začal vyrábět v roce 2022 a dle původních předpokladů mělo 150 aut zmizet z nabídky rychleji než pára nad hrncem. Jenže klientela Chorvatům rychle došla a Mate už loni přiznal, že auto je propadák a skončí bez nástupce.
Oněch 150 kusů ale nějak rozprodat musí, a tak se loni ukázala světu limitovaná verze Nevera R, u které došlo na zvýšení výkonu z 1 914 na 2 017 koní, zatímco hmotnost klesla o pětatřicet kilo na 2 277 kg. Zlepšila se tím pochopitelně dynamika vozu, zároveň však došlo k jeho zdražení. Produkce byla limitována 40 kusy, ovšem ani to zjevně nepomohlo k naplnění od počátku plánových celkových kvót. A proto Rimac nyní přichází s limitovanou edicí limitované edice - jde o variantu Nevera MR neboli Nevera R Founder's Edition, která bude k dispozici jen v 10 exemplářích.
Co dostanete navrch oproti výchozímu „eRku“? Po technické stránce vůbec nic, nemění se ani výkon, ani hmotnost. Zájemci o limitovanou desítku ovšem budou pozvání do chorvatského Záhřebu, kde je osobně přivítá Mate Rimac v doprovodu šéfdesignéra Franka Heyla. Společně si přitom projdou nejen ústředí firmy, ale zároveň budou pracovat také na individualizaci elektrického supersportu, kdy zvenčí bude možné zvolit kromě jakékoliv barvy i ručně malované detaily.
Benefity tím ovšem nekončí. Členové tzv. Founder's Clubu totiž budou přednostně zváni na firemní prezentace a dostanou i firemní kartu, která jim umožní budoucí přístup do firemního ústředí. Zároveň se mohou účastnit různých pokusů o všemožné rekordy a Mate Rimac spolu se svým týmem s nimi bude probírat i budoucí strategie. Přispět tedy budou moci k dalšímu směřování firmy. Chybět pak samozřejmě nebude řidičský výcvik či předání klíčků od vozu samotným šéfem firmy.
Výhod má být ještě víc, jejich kompletní výčet se ale má dozvědět jen ona skupinka deseti šťastlivců. Kolik ovšem za tato privilegia budou muset zaplatit, je ve hvězdách. Výchozí Nevera R nicméně stojí 2,3 milionu Eur neboli 56 milionů korun bez daně. Nová verze logicky zamíří nad tuto úroveň, i tak by se ale mohla vyprodat. Byť zájem o ni nejspíše budou mít lidé, kteří si již Neveru předtím koupili, a dost možná tak svůj existující vůz nabídnou na prodej
Znovu se tak jen potvrzuje, že Mate Rimac měl pravdu, když vedení koncernu Volkswagen přesvědčil, aby Tourbillon dostal do vínku spalovací pohon, byť doplněný hybridní technikou, a nikoli čistě elektrický, jak ve Wolfsburgu původně chtěli. V tuto chvíli by totiž zjevně museli vymýšlet, jak se zákazníky nechtěné produkce zbavit za cenu co nejmenších ztrát. Tak jako to teď dělá „u sebe”.
Nevera R Founder's Edition se po technické stránce vůči výchozímu „eRku“ nijak neliší. Souběžně s ní ovšem dostane klientela nevídané benefity, které z ní udělají pomalu spoluvývojáře. A něco takového by již 10 lidí nalákat mohlo. Foto: Rimac Automobili
Zdroj: Rimac
Bleskovky
- Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů
před 11 hodinami
- Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
včera
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
21.12.2025
Nejčtenější články
- BMW zkusilo prokázat použitelnost nového elektromobilu nesmyslnou jízdou za nereálných podmínek v nikým nepoužívaném nastavení
22.11.2025
- Číňané v Evropě bodují s levným velkým SUV. Lidé mu říkají Range Rover z Temu a není to urážka
22.11.2025
- Ani Lewis Hamilton možná nezachrání kdysi nadějnou britskou automobilku, v problémech propouští desítky procent zaměstnanců
22.11.2025
- Rusové postavili nezastavitelný obojživelník jako z dob SSSR, dali mu i tehdy nevídané ovládání
23.11.2025
- AUDI odhalilo své první SUV a sál ztichl, vypadá ještě víc jako mihule na kolech
23.11.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva