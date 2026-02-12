Elektrický tahač Tesly se po 8 letech má konečně začít sériově vyrábět. Že už jste zapomněli, že existuje? A pořád se nevyrábí?
Petr ProkopecKolem tohoto stroje bylo kdysi velké haló, Tesla s ním ale tak dlouho přešlapovala na místě, až spousta lidí musela zapomenout, že vůbec kdy vznikl. A pokud ne, tak si neuvědomit, že jeho normální výroba nikdy nezačala. To se má teprve nyní změnit.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Pro Teslu byl 17. listopad roku 2017 vskutku výjimečným dnem. Její šéf Elon Musk tehdy světu představil nejen druhou generaci Roadsteru, kterou v té době nikdo nečekal, nýbrž také model Semi. Tedy elektrický tahač, který měl způsobit revoluci ve světě nákladních aut podobným způsobem, jako se to v roce 2012 povedlo Modelu S mezi osobáky. Automobilka tehdy uváděla, že 80 procent všech dopravních cest kamionů se vejde do 400 km, a protože dojezd Semi byl vypočten na 800 km, novinka Tesly by se bez problémů měla vrátit po vlastní ose do depa, kde by teprve došlo na nabíjení.
Dnes jsme o 8 let a skoro 3 měsíce dál, co se od té doby odehrálo? V případě Roadsteru Musk nejspíše došel k názoru, že slibem nikoho nezarmoutí. Druhá generaci tedy stále ještě nezamířila na silnice, místo toho se letos máme dočkat odhalení verze blízké sériové podobě. Jestli ji ovšem někdy skutečně spatříme, zůstává otázkou. Semi měl oproti tomu víc štěstí, ale jen o trochu. Původně totiž Musk uvedl, že výroba odstartuje v roce 2019. Nakonec se však linka v nevadské Gigafactory rozjela až o tří léta později, jenže o sériovou výrobu stejně nešlo.
V prosinci 2022 sice automobilka předala společnosti PepsiCo první exempláře, stejně jako následně Semi zamířilo také do vozových parků firem Walmart, Costco, Sysco či US Foods. Nicméně se nejednalo o produkční provedení, místo toho šlo o předprodukční prototypy sloužící k reálným testům. Třeba PepsiCo totiž zjistilo, že když přívěs kamionu naloží chipsy a jinými pochutinami dceřiné značky Frito-Lay, zvládá Semi na jedno nabití urazit 684 km. Těžší nealko drinky ale tahač převáží jen na 160kilometrových trasách.
Prakticky vesměs všechny firmy však uvedly, že dosahují spotřeby okolo 1 kWh na jeden kilometr. S tímto údajem se Tesla rozhodla pracovat jako s oficiálním, neboť od března letošního roku začne Semi vyrábět v masovějším měřítku. Klientela bude moci volit mezi dvěma verzemi Standard Range a Long Range, přičemž u první byl dojezd vypočítán na 523 km, u druhé pak na 805 km, velikost paketů by tak měla činit 550 a 850-900 kWh.
Tesla u obou variant počítá s dobíjecím portem Megawatt Charging System (MCS) 3.2, který u Semi Long Range zvládá výkon až 1,2 MW. Díky tomu je možné 60 procent kapacity baterií doplnit během 30 minut. V případě výkonu pohonu pak máme očekávat až 800 kW neboli 1 088 koní, jistě však ne nastálo. Ostatně, kdo by takový výkon soustavně potřeboval. O dynamice se Tesla momentálně vůbec nezmiňuje.
Známa není ani cena, v roce 2017 ovšem automobilka zmiňovala sumy 150 a 180 tisíc dolarů, což dle aktuálního kurzu odpovídá 3,05 a 3,66 milionům korun. Jenže vzpomeňme třeba na to, jakým způsobem zdražil Cybertruck, který se poprvé ukázal v roce 2019. Tehdy měl startovat pod 40 tisíci dolary (814 tisíc korun), nakonec se ale vyšvihnul na dvojnásobek. Pokud to bude i případ Semi, pak ta masová výroba až tak moc masová nebude. Což možná nebude bez ohledu na cenu, ale nechme se překvapit.
Semi se poprvé ukázal v roce 2017, pět let na to pak automobilka předala první exempláře. Ty však byly předprodukční a posloužily k reálným testům u skutečných firem. Až teď, po víc jak než 8 letech, chce firma rozjet skutečně sériovou výrobu. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
