Elektrický VW Polo odhalil své parametry a je to taková marnost, že ho od zkázy zachrání jen zázrak, dotace nebo obojí
Petr ProkopecJestli si VW s tímhle autem spojuje nějaké naděje, pak ho dopředu litujeme. Levné bude elektrické Polo jen na poměry elektromobilů, nikoli vzhledem k tomu, co nabízí. Ocenit snad lze jen to, kolik toho pobere do kufru, ale jinak? Už baterie verze za 610 tisíc jsou výsměch.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrický VW Polo odhalil své parametry a je to taková marnost, že ho od zkázy zachrání jen zázrak, dotace nebo obojí
včera | Petr Prokopec
Jestli si VW s tímhle autem spojuje nějaké naděje, pak ho dopředu litujeme. Levné bude elektrické Polo jen na poměry elektromobilů, nikoli vzhledem k tomu, co nabízí. Ocenit snad lze jen to, kolik toho pobere do kufru, ale jinak? Už baterie verze za 610 tisíc jsou výsměch.
Víte, kolik Škod Octavia mladších 5 let s nájezdem do 50 tisíc km si dnes můžete v Česku koupit? Podle Sauta jde o 457 aut, přičemž vybírat si můžete opravdu, co hrdlo ráčí. Najde se i několik RS na benzin nebo naftu, dieselů jako takových je 158 a i nejžádanějších naftových kombíků s automatem jsou desítky. Je libo dva roky starý šedý kombík 2,0 TDI DSG se 150 koňmi ve slušné výbavě Style s nájezdem 22 tisíc km? Není to žádný problém, i takový vůz stojí dnes 599 tisíc Kč s možností odpočtu DPH. A dostanete i polokožená sedadla a záruku ještě na tři roky.
To je taková hodnota za peníze s prakticky nulovým rizikem (záruka na ještě hodně dlouho...), že musíte vytáhnou sakra přesvědčivé nové auto, aby si lidé s takovým rozpočtem řekli, že chtějí raději to. VW je přesvědčen, že má trumf - nový elektrický ID.Polo, který s cenou začne dokonce výš. A nás zajímá, co vedení VW kouří, protože hodnota, kterou tohle auto nabízí, je vedle jakékoli - natož té popsané - Octavie tak mizerná, že si takový vůz může koupit jen někdo, kdo elektrické Polo vysloveně bude chtít, nebude si pomoci pořídit nic jiného, nebo bude také na drogách.
VW totiž zveřejnil parametry stále chystané novinky a říci, že jsme zklamáni, by bylo slabé vyjádření roku. Začneme ale s pozitivy, tedy u zavazadelníku. Ten dokáže pobrat 435 litrů nákladu, cože je na 4 053 mm dlouhé auto slušná porce. Překonána je tím nejen spalovací verze (351 l), ale dokonce o třídu větší Golf (380 l). Jenže tím jsme v případě silných stránek elektrické novinky u konce, kladně skutečně nelze vnímat ani to, že VW prý zvládne udržet základní cenu na původně ohlášených 25 tisících Eur, tedy zhruba 610 tisících korunách. O láci tedy nejde ani nominálně, navíc co za tyto peníze dostanete? A to ani nemluvíme o tom, že spalovací vozy jsou dnes uměle drahé právě kvůli subvencování elektrických aut.
Tak „levná“ totiž bude pouze základní varianta, která dostane do vínku baterie typu LFP o kapacitě 37 kWh. To je ekvivalent 9,5litrové nádrže na naftu, který bude možné dobíjet při maximálním výkonu 90 kW. Podle VW navíc bude v optimálním případě bude trvat dlouhých 27 minut, než se dostanete z 10procentní kapacity na 80procentní. To znamená, že za 27 minut doplníte ekvivalent 6,6 litru nafty - kdybyste palivo do „normálního” vozu nosili ze sklepa před dům ve víčkách od PET lahve, budete snad rychlejší. Tohle je výsměch číslo jedna.
Přední kola pak bude roztáčet elektromotor naladěný na 115 koní, který si bude muset poradit s minimálně 1,5tunovou (spíše ale ještě o něco vyšší) hmotností. Takové auto tedy moc nepojede a už vůbec s ním nikam nedojedete. Automobilka si může z prstu vycucat třeba žirafu (tady jde o 300 km), reálně ale budete rádi za dojezd 150 km na oněch 70 procent „snadno dobíjitelné” kapacity. Do jakého dávnověku se to vracíme? Tohle je výsměch číslo dvě.
S menším paketem baterií bude možné spojit také silnější 135koňový elektromotor, za ten si ale už připlatíte. To samé platí o bateriích typu NMC o kapacitě 52 kWh, což je pro změnu ekvivalent 13,3litrové nádrže. Je to samozřejmě lepší, stejně jako maximální dobíjecí výkon 130 kW. Pořád stejných 70 procent kapacity (zde ekvivalent 9,3 litru nafty) ale budete pořád dobíjet 23 minut. Nechme to jako součást výsměchu číslo dvě, dramaticky lépe to opravdu nepůsobí.
VW pro tento paket udává dojezd až 450 km, jednak je to ale znovu cucání z prstu a jednak je to na 100 procent kapacity, které stejně nikdo nikdy nevyužije, ani nevydrží dobíjet. K dispozici pak znovu budou dvě různě výkonné verze. Slabší nabídne 211 koní, zatímco ID.Polo GTI má posílat na přední kola 226 kobyl. Zajistit by pak mělo slušnou dynamiku, ale jak dlouho si jí budete užívat? I sportovní verze je už proto předem odsouzena k nezdaru.
Uvážíme-li, co všechno dostanete s onou zkraje zmíněnou Octavií Combi TDI (o třídu a půl větší auto s nekonečnou použitelností a dnes zanedbatelným poklesem hodnoty v čase - to bude pro Polo další trápení), nedokážeme si představit, kdo by si tento vůz dobrovolně a nadšeně koupil. Od prodejní zkázy ho zachrání jen zázrak, dotace nebo ještě spíš obojí. Na volném trhu nemá popsaný balíček absolutně žádnou šanci šířeji bodovat u lidí, kteří si auto této třídy nekupují jen jako několikátý vůz do rodiny, který nezbytně nepotřebují.
ID.Polo se ukázalo s kamufláží v základní i vrcholné verzi. Obě asi nejlépe dokáže vystihnout slovo „marnost“, ke kterému se navíc dá přiřadit ještě výraz „drahá“. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
včera
- „Bugatti pro chudé” znovu vytřelo podlahu s drahou konkurencí, potichu stanovilo další rekord okruhu
14.12.2025
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
11.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Aprilia RS 457 GP Replica 2026: inspirováno speciálem MotoGP 13:00
- Hrdina Suzuky a BSB Ryuichi Kiyonari odchází do důchodu. včera 15:00
- MS side 2026 bez Mostu 15.12.2025
- Nejméně navštívené Grand Prix 2025 15.12.2025
- Indian Sport Scout RT 2026: s uzamykatelnými kufry 15.12.2025
Nejnovější články
- Nejmenší elektromobil Renaultu končí po pouhém roce v prodeji, spolu s ním i celá divize za něj odpovědná
před 2 hodinami
- Jeden z největších kritiků Tesly vyhlásil bankrot, tušíme, kdo se tu bude smát naposled
před 3 hodinami
- Moskvič ukázal hned dva nové modely, jeden z nich se dá koupit i v Česku
před 5 hodinami
- Ferrari si nechalo patentovat nové řešení spalovacího motoru, může mu vdechnout nový život
před 6 hodinami
- Tesla honí prodeje, jak se dá. V Evropě nabídne čínský model, v USA zkouší taktiku Horsta Fuchse
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva