Elektrifikovaná auta se prý v Evropě už prodávají líp než diesely, realita je ale jiná před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Zdánlivě bombastický titulek posledních desítek hodin vypadá jako počátek elektrické revoluce, situace ale zdaleka není tak přímočará. Ve skutečnosti diesely jen dál předávají žezlo benzinům.

„Nevěřím statistice, kterou jsem si sám nezfalšoval.“ Tento dnes již legendární výrok měl vyřknout někdejší britský premiér Winston Churchill, do úst mu jej ale vložil tehdejší říšský ministr propagandy Joseph Goebbels. Ať je však autorem kdokoliv, na platnosti těchto slov to nic nemění. Zvláště v dnešní době, kdy různé statistiky létají ze všech stran a každý se jimi snaží obhájit svou „pravdu”. Tvrdá fakta jsou ale naštěstí jen jedna a pohled do pozadí vždy odhalí, kdo se tu spíše snaží ohýbat realitu ve svůj prospěch.

Naposledy to udělala společnost JATO Dynamics, která zveřejnila analýzu prodejů nových aut za září v Evropě. Elektrifikované vozy podle ní vůbec poprvé překonaly diesely, čehož se řada médií ráda chytla a tento závěr dále zdůrazňovala. Čistě technicky je možné data takto interpretovat, je to ale velmi podobné jako tvrdit, že elektrifikovaná auta tvoří 100 % evropských prodejů, neboť všechna mají alespoň alternátor.

Pode JATO na diesely připadá 24,8 %, na „elektrifikovaná auta” pak 25 %. Kdysi oblíbené pohonné jednotky ale nepadly za oběť alternativnímu pohonu, žádný masivní přechod majitelů dieselů k elektrickým autům nenastal. Většina někdejších majitelů dieselů přechází k autům poháněným primárně benzinovými motory a že spousta z nich má také nějakou „elektrickou složku”, je dáno spíše tlakem EU na snížení emisí CO2 a papírovou efektivitu tzv. mild-hybridizace. Nakonec, že žádné jiné spalovací motor brzy nebudou ani k mání, jak nejednou zmiňovali.

Je zkrátka fundamentálně nesprávné dělat z elektromobilů, plug-in hybridů, hybridů a mild-hybridů jednu skupinu aut. Zejména ta poslední (ale do značné míry i ta předposlední) je nadále tvořena hlavně benzinovými modely, u nichž elektrifikace obvykle v podobě silnějšího startér-generátoru nic nemění na jejich podstatě. Na konto hybridů a mild-hybridů ale připadá 53 procent z celkových 327 800 registrací - jsou to benzinová, ne elektrická auta.

Za všechny příklady můžeme uvést Ford Puma, který je prý nejúspěšnějším elektrifikovaným autem. Ve skutečnosti ale není nabízen ani v elektrické, ani v plug-in hybridní, ani hybridní verzi, vrcholem je tu litrový tříválec s integrovaným startér-generátorem a větší baterií kvůli rekuperaci brzdné energie. Čistě na elektřinu však nedokáže dojet nikam. Papírově ale JATO ani takový vůz mezi benziny neřadí.

Diesely tedy půdu pod nohama jistě ztrácí, ale to se děje už nějaký čas a dál se to dít bude - z nabídek mizí jeden za druhým. O vítězství elektřiny nad nimi ale nelze hovořit, a to ani statisticky. Pokud tedy nechcete statistiku prezentovat možná líbivým, ale nutně zavádějícím způsobem nereflektujícím realitu.

Elektrifikovaná auta prý v září v Evropě poprvé překonaly diesely, realita je ale taková, že z většiny jde o benzinová auta, v jejichž fungování nehraje elektrická energie zásadní roli. Grafika: JATO Dynamics



Příkladem budiž nejprodávanější elektrifikované auto, Ford Puma. Jde jen a pouze o mild-hybrid, auto s litrovým turbotříválcem, u nějž elektromotor okrajově přidává ruku k dílu. Foto: Ford

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec