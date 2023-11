Elektro efekt: Stejný model auta přišel v Česku po přepnutí jen na elektrický pohon o 96,6 procenta kupců před 5 hodinami | Petr Miler

Přestaneme prodávat spalovací auta, nabídneme jen ta elektrická a lidé si je prostě koupí, říkají dokola některé automobilky. Většina lidí si pak nekoupí nic, říkáme my. Ukázkou pravděpodobnějšího budoucího vývoje budiž to, co se přihodilo Opelu Zafira Life.

Popravdě řečeno mě nepřestává fascinovat, kde se v manažerech tolika automobilek najednou bere přesvědčení, že po dekádách pohybu na trhu jasně ovládaném zákazníky najednou s úspěchem vezmou jeho otěže do své moci a přinutí lidi jednat nejen nikoli v rozporu se svými vlastními preferencemi. Pořádně to nefunguje ani v centrálně řízených ekonomikách, neboť i tam mají lidé možnost nekoupit si prostě nic. V regulované tržní ekonomice je to ještě podstatně složitější.

Museli byste lidem sebrat opravdu všechny alternativy, aby v nouzi a z nevyhnutelné potřeby volili přesně tu jednu možnost, kterou si přejete. Ale je to reálné? Dnes ani omylem a někdo by musel ještě mnoho dekád držet celou společnost v mocně svíraných kleštích, aby se to podařilo. Aby se někomu povedlo povolit v prodeji jen jeden druh pohonu aut, je samo o sobě na dlouhé lokte. I kdyby se to ale nakonec za 12, 17 nebo 22 let stalo, pořád tu budou ojeté vozy, které budou jezdit další desítky let. Právě ty budou dřívější kupci nových vozů kupovat ve velkém raději, to už dávno vidíme třeba v Nizozemsku, kde byly nové spalovací vozy „pouze” výrazně uměle zdraženy.

Je pak nanejvýš nepravděpodobné, že se všemi negativními efekty, které tento stav přinese, udržíte společnost další dekády v klidu a ona navíc v mezičase nepřijde s úplně jiným řešením osobní dopravy či způsobem života, který tato omezení obejde. Vsadit dnes vše na elektrická auta je už pro výše zmíněné (a důvodů je mnohem víc) sázkou na mrtvého koně, která s pravděpodobností asi 99,9 % skončí špatně, a to jde o miliardy. Přesto se jí mnozí dopouští, i když dát milion na černou na ruletě v kasinu by váhali.

Jak to dopadá, vidíme už teď. Značky koncernu Stellantis loni na většině evropských trhů přestaly prodávat osobní verze některých dodávek s benzinovými a dieselovými motory a nabízet je začaly už jen s pohonem na elektřinu. Bylo to naprosto absurdní rozhodnutí, pokud jsme se podívali na tehdejší skladbu prodejů, neboť elektrické verze byly v nabídce už v tu chvíli a nekupoval je skoro nikdo. Přesto výše zmíněné rozhodnutí padlo a je třeba se ptát, komu prospělo.

Stellantis argumentoval tím, že potřebuje snížit průměrné flotilové emise, což je sice slabé, ale aspoň nějak logické zdůvodnění. Problém? Musel by něco prodat, protože když taková auta v elektrické verzi neprodá, nikam si nepomůže. To se ale neděje, českou optikou rozhodně ne, čímž trpí nejen automobilka, ale i dealeři, kteří tyto vozy prodávají, a zákazníci, kteří odchází s prázdnou. Nejsou to tři čisté prohry? Jsou. A jak.

Procházel jsem si říjnová čísla SDA dokumentující prodeje nových aut v Česku a sledoval jsem větší výkyvy. K některým z těch pozitivních se ještě dostaneme, v případě těch opravdu výrazně negativních, kdy ten či onen model přišel skoro o všechno, jde obvykle o typy, které se přestaly vyrábět. Pár výjimek se ale najde a tou nejvýmluvnější je Opel Zafira Life.

Právě ten loni přišel o spalovací verze, letos se prodává už jen jako elektrický vůz. Je to pořád stejné auto, akorát je s bateriemi o kapacitě nanejvýš 55 resp. 75 kWh vzhledem ke své velikosti velmi obtížně použitelné a s cenou od 1 222 000 Kč velmi drahé. Kolik lidí si jej tedy letos koupilo? Ne v říjnu, ale za celý rok? Pouhých 7, sedm, je to sedmička, skoro nic. A kolik lidí loni sáhlo po tomtéž autě hlavně s diesely a benziny? 205. Zafira Life tedy jako Zafira-e Life přišla o 96,6 procenta kupců, rázem ji nekupuje skoro nikdo.

Tomu se říká elektro efekt in natura - lidem prostě nevnutíte, co nechtějí a neupotřebí, zvlášť když si za to musí připlatit. Tragikomické je, že nejde o žádné velké překvapení, přesně před tímto vývojem jsme varovali. Proč to tak muselo dopadnout? Jaký smysl tento krok pro kohokoli má? Opravdu nevidíme jediný, tedy jediný pozitivní.

