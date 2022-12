Elektromobily budou jen levnější, říkali. Klíčový elektrický VW je ale dnes o statisíce dražší než před 2 roky včera | Petr Miler

Už řadu let jsme v souvislosti s budoucími možnostmi elektrických aut svědky optimistických prohlášení, která se dokola ukazují být nepravdivými. Tak proč komukoli věřit ta, která vypouští do éteru nyní?

Snad neuplyne týden, aby nás některý z nadšenců do elektrické mobility nenařkl z fabrikování nepravdivých informací, překrucování reality nebo alespoň přílišného pesimismu týkajícího se právě elektromobilů. Nebudeme tvrdit, že máme patent na rozum, neděláme chyby nebo se některá naše očekávání nenaplní, když se ale ohlédnu za uplynulou dekádou, ve které nám byla tato auta s různou mírou intenzity předkládána jako řešení budoucnosti, vidím něco docela jiného.

Po celou tu dobu varujeme před uživatelskými, technickými i ekonomickými limity elektromobilů a na základě faktů vyvracíme nemístná optimistická tvrzení ohledně budoucnosti těchto aut. A v klíčových věcech jsme se nemýlili, za všechny články připomeneme jedno skeptické rýpnutí staré více jak 10 let, které se odkazovalo na text z roku 1966. Věštit budoucnost elektromobilů ani podle něj není nakonec tak těžké - problémy jsou pořád stejné, všechna dosavadní řešení jen velmi dílčí a elektrická auta po celou tu dobu představují drahou a špatnou alternativu spalovacích vozů. Nedávno jsme je označili za papírová brčka na kolech - je to přesně tak.

Zatímco my jsme konzistentní a naše očekávání nejsou realitou popírána, v opačném gardu to neplatí. Jak dlouho jsme třeba svědky tvrzení o tom, že elektrická auta zlevní, že budou přinejmenším stejně levná a zaručeně provozně výhodnější než spalovací vozy? A že se tak stane mimo jiné díky jejich nařízení ze strany EU a dalších institucí? Realitu snad vidí každý sám, kdyby ale někdo přece jen potřeboval otevřít oči, vhod může přijít srovnání kolegů z Carscoops.

Ti si všimli, že klíčový elektrický model Volkswagenu jménem ID.3, který měl navázat na tradici Brouku a Golfu a stát se novodobým prodejním superhitem, od svého prodejního debutu dramaticky zdražil. Kolegové v případě evropských cen hovoří až o 10 149 eurech, tedy více jak 249 tisících Kč. V Česku vidíme podobný posun - od září 2020, kdy se vůz začal prodávat, do dnešního dne, se základní cena posunula od 1 014 900 Kč na 1 228 900 Kč, tedy o 214 tisíc korun výš. Probůh, za to šlo ještě nedávno koupit celé nové auto.

Můžete namítnout, že zdražilo všechno, což je pravda, ale ne o tolik, na to je to příliš krátký časový horizont. Třeba Škoda Octavia v létě 2020 začínala na 493 900 Kč, dnes jsme na 519 900 Kč. To je 26 tisíc Kč, navíc je třeba říci dvě věci. Jednak spalovací auta do značné míry zdražují kvůli elektromobilům a masivnímu přerozdělování EU na pozadí automobilového byznysu obecně. A jednak nelze nevidět, že ID.3 byl už v roce 2020 nesmyslně drahý. A teď je ještě dražší. Takhle vypadá zlevňování elektrických aut, o kterém slýcháme už řadu let a jehož očekávání my „dezinformačně” označujeme za ničím nepodložené?

Naposledy jsme to udělali před necelým měsícem, kdy šéf Volva slíbil, že elektrická auta za 2 roky a kousek zlevní na úroveň spalovacích aut. Co se stalo za uplynulé dva roky a kousek, už jsme si řekli - elektromobily zdražily ještě mnohem víc než spalovací vozy, nůžky se rozevřely a onen základní ID.3 je dnes dokonce dvakrát dražší než VW Golf. Kdo se pak může divit, že z klíčového elektrického modelu se rázem největší propadák značky.

Je skutečně na místě čekat, že se situace zakrátko zcela otočí? Původci dezinformací jsou bohužel obvykle ti, kteří za elektromobily ideologicky horují neohlížejíc se vpravo ani vlevo, nikoli ti, kteří ne základě technických a ekonomických znalostí odmítají jejich nařizování. Navíc bychom se mohli ještě dlouho bavit o tom, kdo se nechtěně splete v úsudku a kdo zcela záměrně tvrdí věci, o kterých ví, že nemohou nastat.

Elektromobily měly být stále levnější, takový VW ID.3 ale za poslední dva roky zdražil u nás o 214, jinde až o 249 tisíc Kč. To je za tak krátkou dobu velmi mnoho, zvlášť vzhledem k opačným očekáváním. Foto: Volkswagen

