Elektromobily Fordu jsou stále větší propadák, po zrušení nové továrny zmenšil stávající výrobu baterek skoro o polovinu před 8 hodinami | Petr Miler

Těžko říci, kam dal Ford hlavu, když očekával něco jiného, teď ale naplno poznává dopady své posedlosti. Stovky miliard zamýšlených investic se nyní stávají minulostí, neboť by se pro firmu staly jen zdrojem dalších ztrát.

Jsme přesvědčeni, že v dnešní době neexistuje způsob využití auta, pro které by elektrický pohon dával racionální smysl. Na to jsou zejména jejich baterie příliš drahé, těžké, mají malou kapacitu, příliš dlouho se dobíjejí a málo vydrží. Ať už si tedy vezmete cokoli od malého městského prcka po supersport, zjistíte, že výsledek vaší snahy nemusí být nutně špatný, se spalovacím pohonem byste ale vždy nabídli větší hodnotu za peníze, zejména dlouhodobou optikou.

Tohle je ale teorie, ve skutečném světě vše není racionální. Elektromobily mají své faktické přednosti, pro některé mají lepší image a není-li hodnota za peníze alfou a omegou úspěchu toho kterého vozu, některé z nich mohou zabodovat. Tesla kolem elektromobilů postavila slušný kult a byť se dnes klíčové typy 3 a Y masově prodávají hlavně díky dotacím a dalším manipulacím trhu v jejich prospěch, i Model S byl svého času relativně úspěšný. Stejně tak si dovedeme představit, že aspoň s některými elektrickými auty uspěje Rolls-Royce, Porsche nebo třeba i BMW, protože zákazníci takových značek si nějaký ten rozmar mohou dovolit. Ostatně, auta jako Porsche 718 jsou a budou bez ohledu na pohon hlavně hračkami, které se kupují srdcem. A elektrický pohon jim dá specifické přednosti.

Rozumíme tedy tomu, když takové firmy chtějí nějaká elektrická auta nabídnout, byť bychom jistě nerozuměli tomu, kdyby chtěly nabízet jen ta. Co nám ovšem přijde naprosto odtržené od reality, jsou právě takové sázky mainstreamových výrobců, kteří v prvé řadě rozmary neprodávají. Jistě, i VW či Ford nabízí rozmarné modely, to zkrátka k autům patří a my jsme ti poslední, kteří by s tím měli problém. Klíčovou jejich byznysu jsou ale modely jako Golf TDI nebo F-150 EcoBoost a jejich kupcům dnes prostě elektromobil nevnutíte - nemají na něj, neposlouží jim, to zkrátka nekonkurenceschopný nesmysl.

Proč se tedy právě tyto dvě značky vzhlédly v elektromobilitě jako jediné cestě, jde mimo nás. Od začátku jsme tato rozhodnutí kritizovali k velké nelibosti samotných automobilek, právě ty ale dnes nejvíce naráží na první ochlazení zájmu i elektrická auta. VW bude dogmatičtější, Ford je ale pořád americká firma a nedovolí si pod tlakem okolností dál běžet proti zdi. A tak své plány rychle mění.

Jeho elektromobily - zejména pak klíčové modely F-150 Lightning a Mustang Mach-E - jsou stále větší propadák, firma na nich prodělává už skoro milion na kuse a pro letošek počítá s tím, že na nich kumulovaně přijde o víc jak 100 miliard korun. Už tedy zastavila obří 280miliardovou investici do elektrických aut, což obnášelo také zrušení výstavby nové továrny na baterie v Kentucky. A teď se dozvídáme, že Ford tímto směrem kráčí dál.

Automobilka právě oznámila, že její už existující továrna na baterie v Marshallu v Michiganu bude výrazně menší, než bylo původně plánováno. Ford měl na tomto místě původně vyrábět lithium-železo fosfátové baterie o celkové kapacitě 35 GWh za rok, což by dalo práci 2 500 lidem. Nic z toho se ale nestane - Ford se slovy tom, že musí „znovu načasovat a upravit objem některých investic“ zmenšil celkovou cílovou kapacitu skoro o polovinu na 20 GWh. Počet pracovních míst se tak sníží na 1 700.

Ford ve své tiskové zprávě důvody tohoto kroku neozřejmuje, jakkoli není těžké si jej s ohledem na předchozí rozhodnutí a jejich vysvětlení domyslet. Šéf komunikace Fordu Mark Truby přesto záhy pro televizi CNBC hovořil jasně. Hlavní důvod podle něj tkví v „poptávce a očekávaném růstu zájmu o elektromobily”, což jsou veličiny, které automobilka zřetelně neodhadla správně. Firma tak „s továrnou postupuje vpřed, ale v menší velikosti a rozsahu, než bylo původně plánováno”. Ford tak zas jednou narazil na limity tržní reality, víc v tom není.

Elektrických Fordů se prodává tak málo, že firma nejenže zastavila stamiliardové investice do nových továren, omezila i kapacitu stávající fabriky na baterky. Na základě čeho očekávala jiný vývoj? Foto: Ford

Zdroje: Ford, CNBC

