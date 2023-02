Elektromobily mají další problém, jejich vnucení všem nebude možné už kvůli němu před 6 hodinami | Petr Miler

Politici a fanatičtí příznivci elektrické mobility se tváří, že zázraky se stanou na počkání a nemožné přijde nejpozději do tří dnů. Realita je taková, že elektromobily provází nespočet problémů znemožňující jejich zamýšlený rozmach už technicky a ekonomicky. Jsou tu ale i jiné potíže.

Jsem skoro denně fascinován tím, jak pevné jsou si některé automobilky v kramflecích, když přijde na diskuzi o jejich elektrické budoucnosti. V průmyslu se dnes stalo pomalu standardem předpokládat, že když bylo něco politicky rozhodnuto, tak se to prostě stane, a tak není nutné starat se o cokoli jiného. Ačkoli k pochybnostem o schůdnosti něčeho takového stačí elementární racionalita, minimální životní zkušenost a základní vzdělání, najednou spoustu lidí nezajímají fyzikální zákony, technická úskalí či ekonomické aspekty. Prostě „to někdo rozhodl”, a proto „to tak přece bude”.

Takoví lidé zjevně nepamatují - a nebo ve škole zanedbali studium těchto časů - přelom 80. a 90. let minulého století, kdy se zhroutil jeden sen o tom, co všechno lze nařídit a naplánovat. Současnost a minulost jsou jiné, princip je ale podobný - celý socialistický blok stál ekonomicky na představě, že naplánovat jde všechno, historie ale ukázala, že to prostě možné není. A byť i tehdy spousta (no, spíše všechny...) firmy vsadily na to, že když někdo něco uvedl v plánu, půjde s tím vyžít, nakonec se ukázalo, že to nejde.

V tomto smyslu se nyní nacházíme v obdobné situaci a jsme skálopevně přesvědčeni, že nic jako nepřímý zákaz spalovacích aut v roce 2035 nepřijde, protože se to prostě ukáže neschůdným. Elektromobily provází příliš mnoho problémů zejména technického, ekonomického a uživatelského charakteru, které jsou v brzké době neřešitelné, že to prostě někde praskne. Nemusíme ale znovu omílat tisíckrát řečené argumenty, abychom dospěli k závěru, že násilně „přepnout” na v mnoha ohledech jiný druh pohonu bez jakýchkoli bolestivých dopadů je prakticky nemožné.

Oči v tomto směru otevírá analýza firmy S&P Global Mobility, která se zaměřila na... ženy. Nevím, jestli je vůbec ještě korektní o tom v dnešní době takto hovořit, tedy rozlišovat lidi na tvory dvou pohlaví a popisovat jejich jinakosti, ale v tomto případě to jinak nejde. Osobně nejsem feminista ani šovinista, ale ženy a muži prostě nejsou stejní a upřímně řečeno mám docela rád ženské uvažování. Ženy zkrátka na některé věci hledí jinak a bývá to docela osvěžující. Klišé budou hovořit o emotivních pohledech, které jsou tedy též do jisté míry relevantní, teď mám ale na mysli spíše jakousi přímočarou racionalitu. Zatímco muži často složitě vymýšlí, jak něco diplomaticky podat, ženy prostě vypálí, co vidí před očima. A je po debatě, to leckdy pomůže věci posunout vpřed.

Platí to zjevně i v případě elektrických aut, která zoufale selhávají ve schopnosti oslovit ženské publikum. S&P konstatuje, že zatímco v automobilovém průmyslu jako takovém kupuje auta 41,2 % žen, tedy jde o do jisté míry mužský svět, ale jen s relativně malou převahou, automobilky nabízející jen elektrická auta mají pouhých 28 % zákazníků něžného pohlaví. To je neuvěřitelně málo, neboť okolo pětiny „ženských zákazníků” mají obvykle jen „macho-značky” typu Bugatti nebo McLaren. Člověk nemusí být statistický expert, aby si domyslel, že s takovou schopností elektroaut oslovovat něžné pohlaví je elektrická revoluce nemožná už proto - bez žen kupujících elektromobily to prostě nepůjde.

Podle S&P odpor žen není iracionální, spíše si intenzivněji uvědomují jejich praktické nedostatky z hlediska dojezdu nebo následků případných požárů. Statistika je částečně vychýlená orientací některých výrobců (jako Rivian) jen na „mužná” auta typu pick-upy, ale na to to svést nelze. Rivian má jen 14,5 % ženské klientely, ale Tesla nabízející kdeco má pořád jen 33,1 %. A Model Y, který je ze segmentu, kde ženy tvoří dokonce většinu kupců napříč trhem, pořád oslovuje jen 35 % žen.

Je to zajímavý pohled na věc ukazující, že problémů spojených s elektromobily je ještě více, než by člověka napadlo. Ale plán je plán, samozřejmě, auto se spalovacím motorem brzy nesmí projet, tak přece si nebudeme kazit den fyzikou, ekonomií nebo průzkumy trhu. Důležité je přát si, věřit, chytnout se kolem ramen a za zpěvu elektrických chorálů skopat každého, kdo si ještě troufá přemýšlet...

Zastoupení žen mezi zákazníky vybraných výrobců elektromobilů dle S&P

Tesla - 33,1 %

Polestar - 24,7 %

Lucid - 19,5 %

Rivian - 14,5 %

Průměr napříč elektromobily - 28,0 %

Průměr napříč celým automobilovým průmyslem - 41,2 %

Ani Tesla Model Y, která spadá do segmentu preferovaného ženami, ženy neoslovuje. Dámy se zjevně nenechají tak snadno utáhnout na vařené nudli, což je přinejmenším pozoruhodné. Foto: Tesla

