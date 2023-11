Elektromobily? V klíčové Číně se rozmáhají hlavně hybridy. Prodejně rostou až o stovky procent, elektromobily o 14 včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Měli jsme se nacházet na úsvitu elektrické revoluce, ke které měla být hybridní auta mostem. Jak je tedy možné, že z globálního pohledu klíčový čínský trh zažívá hlavně rozmach hybridních aut? Že by elektromobily nebyly ani v tamních podmínkách tak přesvědčivé?

Ještě před 20 lety byla společnost BYD známa pouze jako výrobce baterií. Poté však koupila malou automobilku Qinchuan Machinery Works a začaly se dít věci. Tedy ne hned, vůbec první vůz nové značky byl propadák, prvotní neúspěch však Číňany neodradil a přiměl je znovu zasednut k rýsovacím prknům. V roce 2005 tak přišli se sedanem F3, který v mnohém připomínal Toyotu Corolla, oproti japonskému originálu však byl o poznání levnější. A byl z toho velký hit.

Už dvacet měsíců po zahájení výroby měla značka na kontě 100 tisíc prodaných exemplářů a svou nabídku začala dál rozšiřovat. V roce 2006 se tak na autosalonu v Pekingu ukázala elektrická verze F3, o dvě léta později pak dorazila plug-in hybridní varianta. Šlo přitom o první produkční auto svého druhu na světě, což BYD zviditelnilo nejen mezi zákazníky, ale i pro zavedené výrobce. Ke spolupráci s ní tak mimo jiné svolil Mercedes-Benz, Němci však postupně začali svůj podíl ve společném podniku snižovat. Zda za tím přitom stojí největší akcionář firmy Li Shufu, pod který spadá konkurenční Geely, můžeme ovšem jen spekulovat.

Faktem ovšem zůstává, že BYD loni ukončil prodej čistě spalovacích aut a začal se soustředit už jen na vozy elektrifikované. Ovšem ne jen elektrické, ve velkém dál sází i na hybridy. A podle letošních prodejních výsledků dělá dobře, když u nich zůstává. Trh s nimi totiž raketově roste v době, kdy měl upadat a uvolňovat místo elektromobilům.

Je to vážně překvapivý vývoj, od ledna do září (tedy za první tři letošní kvartály) ale bylo v Číně podle dat tamní asociace výrobců (CAAM) prodáno 1 370 324 plug in-hybridních aut, ke kterým se přidalo 395 390 hybridů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, na které připadá 798 164 resp. 153 925 registrací, tak jde o 72procentní resp. 154procentní vzestup. To jsou ohromné nárůsty a BYD z nich mocně těží - spadá pod něj hned 8 z 10 nejprodávanějších modelů.

Hybridy si tak polepšily až více 11krát větší měrou než elektromobily, v jejichž případě je růst „jen“ 14procentní. Tato čísla naznačují, že elektromobily samy sobě dělají špatnou reklamu i v Číně a stále více lidí poznává, jak složité někdy je s nimi žít. Když už pak mají sáhnout po elektrifikovaném autě motivováni různými dotacemi a úlevami, raději sahají po hybridech, které nemají omezenou akceschopnost, neboť jsou to v prvé řadě pořád spalovací auta.

Krom BYD z „hybridní revoluce” profituje také značka Li Auto, která se soustřeďuje právě hlavně na nedobíjecí hybridy. Ty jdou dobře na odbyt i Toyotě (525 096 registrací v Číně, celosvětově miliony aut), BYD je ale na poli dobíjecích hybridních vozů zjevně stále více na koni - za prvních devět letošních měsíců prodala 2 079 638 nových aut, přičemž s odbytem plug-in hybridů poprvé překonala milionovou laťku. Že tato automobilka působí i v Evropě, asi nemusíme připomínat, bodovat s dobíjecími hybridy pak může zde. Řada místních konkurentů totiž už nechce jít ani touto kompromisní cestou a vsadit vše jen na elektromobily. V Číně se tak úzké zaměření začíná nevyplácet, trh s nimi už skoro neroste, proč by to tady muselo být jiné?

Bestsellerem BYDu je sedan Qin Plus, který se prodává jak v elektrické, tak plug-in hybridní verzi s pohonem zvaným DM-i (na hlavní fotce). Právě ten a jemu podobné si v Číně nachází stále více zákazníků, elektromobily prodejně téměř stagnují. Foto: BYD

Zdroj: Reuters, CAAM

Petr Prokopec

