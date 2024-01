„Elektromobily nezískají víc jak 30 procent trhu,” říká šéf Toyoty. Je to první velký manažer, který si to dovolil říct před 3 hodinami | Petr Miler

Představa, že tato technologie má svém současném i jakkoli brzce budoucím stavu schopnost uspokojit 100 procent „automobilových potřeb” zákazníků všeho druhu, je od začátku nesmírně naivní. Akio Toyoda je první šéf, kdo si to dovolil říct nahlas.

Musíme se ptát znovu a znovu: Kolik erudice, empirie a schopnosti dohlédnout dopadů určitých rozhodnutí člověk musí mít, aby pochopil, že tlak na elektrifikaci 100 procent aut všeho druhu nemá šanci uspět? A pokud by uspět měl, stane se tak za cenu obětí, které mu nemá smysl přinášet? Podle nás stačí od každého hrstka, není to žádná raketová věda. Na základě našich debat s nespočtem lidí z oboru ostatně zůstáváme přesvědčeni, že většina kompetentních lidí z automobilového světa to ví, přinejmenším navenek se ale nechali zatlačit do kouta menšinou. A ta - pro nás nepochopitelně - „tlačí elektrickou káru vpřed” za každou cenu.

Lidí, kteří si dovolí říci nahlas, že elektrický císař je přesně tak nahý, jak se jeví třeba právě vám, je obecně málo. A je jich ještě mnohem méně mezi těmi, jejichž hlas je skutečně slyšet. Tou nejviditelnější výjimkou je v poslední době nejvyšší šéf Toyoty Akio Toyoda, který teprve před pár dny uvedl dokonce to, že spalovací motory a nikoli elektrické pohony jsou budoucností automobilismu. A nyní je tu s dalšími štiplavými poznámkami.

Zásadní otázkou totiž je, jaké procento lidí jsou elektromobily vůbec schopny oslovit, a to skoro bez ohledu na okolnosti. Že své zákazníky mají, je nepochybné. A není důvod, aby to někomu vadilo - někdo má rád holky, někdo vdolky, někdo ocení víc spotřebu dieselu, jiný zvuk benzinu, další tichost elektrického pohonu. Je to na každém a každý ať si zvolí, co mu vyhovuje, co je pro něj nejdůležitější. Problém přišel tehdy, když se kdosi rozhodl, že „tu správnou” technologii pro nás vybere za nás. A začal mít představu, že ze všech pohonů je zrovna ten elektrický tím pravým pro všechny - něčím takovým není a nikdy nebude.

I když je protežovaný na všech úrovních a na některých místech existují dokonce naprosto absurdní plány zakázat cokoli jiného k určitému datu, je jasné, že všechny kupce jednoduše neosloví. Prostě na trhu existují lidé, kteří elektromobil chtějí, pak existují lidé, kteří jsou ochotni jej vědomě přijmout. A pak existují takoví, kterým je to jedno. Zbytek tato auta nechce a nekoupí a bude případně dělat maximum pro to, aby se jim vyhnul. Na jaké úrovni se ale začne lámat chleba?

O tom se vedou debaty, my jsme v minulosti opakovaně zmínili rozmezí 20 až 30 procent trhu. Byla to do značné míry střelba od boku na základě toho, co víme a vidíme, i když pozdější průzkumy malovaly podobné vyhlídky. Nyní se k věci vyjádřil Toyoda, který má zaručeně přesnější informace, choutky zákazníků odpovědné automobilky zkoumají neustále. A říká něco velmi podobného - podle něj se jiné než elektrické pohony postarají o 70 procent globálního trhu, elektromobily se nedostanou přes 30 procent.

„Jediné řešení v podobě bateriových elektromobilů nemůže zajistit přepravu pro každého,” stojí si za svým Toyoda a uvádí, že přibližně miliarda lidí na celém světě vůbec nemá přístup k elektřině. To je ale pochopitelně extrém, i v mnohem civilizovanějších místech světa - podstatné oblasti České republiky nevyjímaje - je ale v dohledné době nemyslitelné zajištění takové infrastruktury, která by dokázala smysluplně obsloužit potřeby dobíjecích aut.

Nejvyšší šéf Toyoty a vnuk zakladatele firmy tak zůstává přesvědčen, že „bez ohledu na to, jak velký pokrok udělají bateriová elektrická vozidla udělají, ta spalovací, hybridní auta a vozy s palivovými články budou dál tvořit 70 procent automobilového trhu”. To je podle něj také důvod, proč Toyota, která se uchází o zákazníky z celého světa, „nadále počítá s širokým portfoliem produktů sázejících na různá technická řešení”.

Šéf firmy pro oficiální magazín Toyoty dále řekl: „Technologie pohonu je něco, o čem rozhodnou zákazníci a trh, nikoli regulace nebo politická moc.” A nekompromisně se obořil i na některá média: „Posláním Toyoty je snižovat emise CO2, ne nutně přecházet na vozidla s elektrickým pohonem,” řekl dále a dodal: „Nikdo, zejména média, nám nedávají vysvětlení, proč by elektromobily měly být tím řešením, které je protežováno jako nejlepší cesta vpřed.” Asi nemusíme dodávat, že to vidíme velmi podobně. Ostatně slova jako „kolektivní nevědomí” jsme v minulosti použili nejednou...

Akio Toyoda, vnuk zakladatele automobilky a stále nejvyšší šéf Toyoty odporuje „elektrickému diktátu” se stále větší vehemencí. Buďme za to rádi, aktuálně si dovolil říci, že elektromobily nemají šanci oslovit víc jak třetinu trhu, tak proč jsou vnucovány všem? Foto: Toyota

