Elektromobily po 11 letech prodejů nahradily pouhé 2 dny spotřeby benzinu, přesto mohou odpálit celé elektrické sítě

Pokud má někdo pocit, že elektrickými auty lze spasit svět, tohle by mu mohlo otevřít oči. Ani více jak dekáda prodejů elektromobilů v USA (a většina zbytku světa na tom bude jen hůř) nezměnila optikou loňského roku prakticky nic, přesto jsou současně prezentovány jako hrozba.

Od elektromobility její fanoušci očekávají pomalu zázraky. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby v myslích některých zakotvil názor, že jakmile nějaký bateriový vůz vyjede na silnici, rázem se planeta začne ochlazovat. Mohlo by jich tedy stačit pár a všechny problémy světa by byly vyřešeny. Nic takového se ale neděje a stát ani nemůže. Mnohokrát jsme na základě rozličných exaktních dat zmiňovali, jak falešnou spásou tato auta jsou. A teď před sebou máme další.

Americká národní laboratoř Agonne spadající pod tamní ministerstvo energetiky zveřejnila zprávu o přínosu elektromobilů a plug-in hybridů v období let 2010 až 2021. Během této doby si Američané koupili 2,1 milionu elektrifikovaných aut, která lze dobíjet ze zásuvky (tedy opravdu obou zmíněných typů), z toho pak 1,3 milionu je ryzích elektromobilů. To už není malé množství, však si to představte, miliony aut. Jak se ale ukázalo, jejich přínos je prakticky nulový.

V Argonne spočítali, že řidiči v těchto elektrifikovaných vozech celkově urazili takřka 70 miliard mil (112,63 mld. km), během nichž spotřebovali 22 TWh elektřiny. V důsledku toho bylo uspořeno 19 milionů tun skleníkových plynů a 2,5 miliardy galonů (94,6 mld. litrů) paliva. Ani to nezní jako málo, Spojené státy jsou ale opravdu velká země a denně je tam spotřebováno 369 milionů galonů (1,39 mld. litrů) benzínu denně. Když se na vše podíváme jen optikou loňského roku všechny tyto vozy reprezentující 11 let prodejů elektromobilů v USA loni ušetřily 690 milionů litrů spáleného. Jinými slovy jde o 1,87 dne spotřeby benzinu v zemi. A to je jen benzin, ne všechna paliva. A už vůbec není řešeno, kolik z oné elektřiny vyvažující spotřebu benzinu vzniklo beztak z fosilních zdrojů.

Americký energetický mix pochopitelně není čistý, v loňském roce měly obnovitelné zdroje podíl na celkové produkci elektřiny 21 %. Celkově tam loni bylo vyprodukováno 4 116 TWh, 6,1 TWh z toho představuje zanedbatelné číslo. Současně ale platí, že drtivá většina elektromobilů jezdí v Kalifornii, kde pravidelně mají problémy se zásobováním elektřinou. A tak ani nepřekvapí, že navzdory minimálnímu efektu společnost National Grid před elektromobily varuje jako před hrozbou.

Tato firma zajišťuje dodávky elektřiny a plynu ve státech New York a Massachussetts, přičemž v nové studii uvádí, že již v roce 2030 bude typická dobíjecí stanice v době špičky vyžadovat stejné množství energie, jaké by bylo potřeba pro jednu sportovní arénu. Nic to ovšem není ve srovnání s rokem 2035, kdy některé stanice budou vyžadovat stejný výkon jako menší město.

Dle National Grid by v roce 2035 měla stanice určená k dobíjení osobních i nákladních aut měla disponovat příkonem alespoň 19 MW. O deset let později, kdy mají na bateriový pohon přesedlat i veškeré dodávky a kamiony, ovšem již má jít o 30 MW. Na něco takového ovšem nejenže není připravena síť, na něco takového ani neexistují zdroje - celá elektrárna v Praze - Malešicích by na svůj maximální výkon utáhla pouze čtyři takové stanice a pak už nic. National Grid tedy předesílá, že pokud ve Státech nezačnou tento problém řešit, mohou být blackouty v některých oblastech na denním pořádku.

Jakkoli řeč byla dosud jen o novém světě, vše lze logicky vztáhnout prakticky k jakémukoli místu světa, více nebo méně. Elektrická cesta je tedy ve své současné podobě opravdu nepromyšlenou, sebevražednou iniciativou, která přinese více negativ než pozitiv. To ovšem zaznělo už v řadě dřívějších studií, slova jako „diskuze” nebo „názorová pluralita” se ale stávají součástí učebnic. V případě elektromobilů přichází diktát, který diskuzi nepřipouští a sebezjevnější fakt hovořící pro jiná řešení pro odpovědné osoby nic neznamená. Zvláštní časy, někteří si ale prostě musí ústa nabít sami, škoda jen, že nás nutí dělat to spolu s nimi, aniž bychom o to stáli.

Prakticky každý fanoušek elektromobility bagatelizuje obavy o síť a vůbec dostatek elektrické energie. Přitom se ukazuje, že již malé množství elektrických aut v oběhu takové obavy u provozovatelů sítí budí. A to je třeba dodat, že z hlediska nahrazení spotřeby paliva ani multimilionové flotily mnoho neřeší, to je docela ďábelský koktejl. Foto: Tesla

Petr Prokopec

