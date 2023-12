Elektromobily překvapivě přijdou o část amerických dotací. Tesly či Fordy to zdraží o 85 tisíc, může být ještě hůř před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Změna schématu podpor byla avizována, čekali jsme ale, že pravidla budou znovu rozvolněna a v podstatě všichni dostanou všechno. Realitou je překvapivě pravý opak.

O sladkém mámení zpívala Helena Vondráčková poprvé již před čtyřiceti lety. A nejspíše i ona věděla, že nic netrvá věčně. Milovníci elektromobilů to po letech bezbřehého rozhazování peněz jejich směrem poznávají až letos. V září se stáhla německá vládní ruka, která přihrávala dotace firmám. Rázem z toho byl ohromný pokles prodejů, o další se postará omezení soukromých dotací v lednu 2024. Nejde ale jen o to, na různých místech světa se zvedají daně spojené s provozem těchto aut a objevují se i zcela nové poplatky, skrze které mají majitelé vykompenzovat státu peníze, o které přichází ve chvíli, kdy už nejste u čerpacích stanic pečení vaření.

Nyní se něco podobného děje i v USA, kde jsme to opravdu nečekali. Administrativa prezidenta Bidena už dříve avizovala, že pravidla pro přidělování dotací formou tzv. daňového kreditu se v Americe od ledna 2024 změní, vzhledem k problémům s odbytem jsme ale čekali rozvolnění dosavadních pravidel bazírujících na domácí výrobě těchto aut. Stal se pravý opak, a tak si od nového roku budou moci celý federální kredit ve výši 7 500 dolarů (cca 170 tisíc Kč) odečíst už jen ti, kdo si pořídí elektromobil postavený stoprocentně z komponentů z přátelských zemí. Což zní všelijak, ale podstatu si asi domyslíte.

Americká vláda rozhodla, že země jako Čína, Írán, Severní Korea nebo Rusko jsou „zahraniční subjekty vzbuzující obavy“. A z toho důvodu výrobci elektrických aut nebudou mít nárok na plnou výši kreditu, pokud jakákoli část jejich baterií byla vyrobena či seskládána v některé z těchto zemí. Od roku 2025 se omezení ještě rozrostou, neboť se budou vztahovat na veškeré minerály a vzácné kovy, ať již jde o jejich těžbu či rafinaci.

Motivace je možná ušlechtilá, faktem ale je, že prodejům elektrických aut to nepomůže, neboť zejména bez zapojení Číny je těžké je vůbec vyrobit. A je prakticky nemožné je vyrobit jakkoli levně. „Prezident Biden vstoupil do úřadu s odhodláním zvrátit po dekády dlouhý trend, jenž přesouval pracovní místa a továrny za moře do Číny,“ uvedl k celé věci John Podesta, Bidenův hlavní poradce pro čistou energii. A dodal, že „tímto pomáháme zajistit, že budoucnost elektrických aut se bude tvořit v Americe“.

Jak toho bude reálně dosaženo, není jasné, dopady na nabídky některých výrobců ale jasné jsou. Například Tesla už zveřejnila, že některé verze jejích aut přijdou o polovinu dosavadních dotací, takže zdraží o 3 750 USD, asi 85 tisíc Kč. Též Ford rozeslal dealerům informaci, že takový Mach-E přijde od ledna pravděpodobně o celou podporu, která v jeho případě už teď činí 3 750 USD alias 85 tisíc Kč. A spadne na nulu.

Nemusí to ovšem být poslední zdražení, pokud Tesla či Ford požadavkům vlády vyhoví. Těžba vzácných kovů a výroba baterií jsou lidsky a energeticky velmi náročné procesy, které se dosud relativně levně odehrávaly v Číně. Pokud k nim bude muset docházet ve Státech, logicky to přinese zdražení. I při návratu plného kreditu tak mohou lidé nakonec dvou let budou platit více - jak už jsme uvedli, tohle prodejům elektrických aut v USA pomůže jen stěží.

Rozhodnutím vlády je mimo jiné zasažena i Tesla, která již oznámila, že některé verze Modelu 3 budou od ledna spojené s polovičním federálním kreditem. Dá se nicméně předpokládat, že zasažena bude nakonec větší část jejího portfolia, neboť značka odebírá baterie hlavně od čínské firmy CATL. Foto: Tesla

Zdroje: Auto News, Cars Direct, Tesla, Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.