Elektromobily nařídila i Kanada, kde se lidé bez spalovacích skoro neobejdou, jsme zvědavi už na plnění dílčích cílů

/ Foto: Kmdel270, Wikimedia Commons, CC ASA 4.0 International

Je to co do rozlohy druhá největší země světa, žije v ní ale jen čtyřikrát víc lidí než v Česku. Už z toho je zjevné, že se pro stoprocentní elektromobilitu jako celek absolutně nehodí, ovšem co je zdravý rozum vedle ideologie, že?

Nejjižnější část Kanady leží na zhruba stejné rovnoběžce jako Česko. Znamená to tedy, že i v druhé nejrozsáhlejší zemi světa mohou počítat s teplotami, jenž se v létě pohybují okolo 40 stupňů Celsia. Nicméně to jsou pouze extrémy, které trvají pár dní v roce. Ve značné části Kanady lze ale naopak počítat s pravým opakem, tedy s velmi tuhými mrazy. V oblastech pokrytých po celý rok sněhem a ledem se totiž počítá s denním průměrem -15 stupňů Celsia, jenž ovšem nezřídka klesá i na -40 stupňů Celsia. Vnitrozemí pak sice na tom není až tak zle, ovšem i v tomto případě se sněhová pokrývka drží na zemi po šest měsíců i déle.

Již to samo o sobě naznačuje, že Kanada není zrovna ideální zemí, ve které by měla proběhnout nucená elektrifikace. Navíc je třeba poukázat na onu rozlohu, jenž činí 9,98 milionu kilometrů čtverečných. To je 126,6krát větší plocha, než jakou zabírá Česko, žije na ní ovšem pouze 40 milionů lidí, tedy čtyřikrát více než u nás. V některých oblastech tedy nemusíte počkat živáčka ani několik dní, na silnicích narazit na jakékoli jiné auto několik hodin. Obce a města jsou přitom od sebe často vzdálena stovky kilometrů, dobíjecí infrastruktura však čítá jen zhruba 20 tisíc bodů, tedy pětinásobek českého stavu.

Jen na základě výše zmíněného popisu je evidentní, že Česko je na elektrifikaci vhodnější než Kanada. I přesto se dá předpokládat, že pokud by nedošlo k nařízení z Bruselu, místní politici by na bateriový pohon netlačili jako smyslů zbavení. Už jen proto, že by je něco takového odstavilo od kormidla. Na elektromobil má totiž jen málokdo z nás, možnost dobíjet jej v domácích podmínkách je pak vlastní ještě menšímu množství lidí.

Přes tohle všechno je to ale ve finále Kanada, která hlavně po vzoru Kalifornie přistupuje k nařízení, že od roku 2035 již bude povolen pouze prodej nových aut s nulovými emisemi. Těmi pak sice nejsou míněny pouze ryzí elektromobily či vozy s palivovými články, ale rovněž plug-in hybridy, jenž zvládají urazit na elektřinu alespoň 80 km. To je však velmi malý ústupek, který toho až tak moc neřeší. S ohledem na baterii totiž výrobci u tohoto typu aut zmenšují palivovou nádrž, čímž omezují jejich využitelnost.

Kanadská vláda si od nového nařízení slibuje „čistší ovzduší, pracovní místa a silnou ekonomiku“. Tedy v podstatě přesně pravý opak toho, co je s elektromobilitou reálně spojováno. Výroba baterií je totiž neskutečně špinavým byznysem, čistota provozu pak závisí na energetickém mixu. V tomto ohledu Kanada spoléhá především na vodní a tedy obnovitelné zdroje, elektrická auta však i přesto musí najet mnoho kilometrů, než shodí onu emisní zátěž z výroby. A to ve výše popsaných podmínkách nebude snadné - pro dlouhé štreky se elektromobily hodit nebudou, v zalidněných oblastech toho mnoho nenajedou.

Nižší teploty přitom vedou k nižšímu dojezdu a tedy častějšímu dobíjení, což se podepisuje na rychlejší degradaci baterií. Jízda na sněhu a ledu pak bude mít neblahý vliv i na zbytek komponentů. Mimo mísu jsou tak zkazky o úsporách pramenících z levnější údržby. Souhlasit lze spíše s Timem Reussem, prezidentem Kanadské asociace automobilových dealerů, který říká, že „nutit Kanaďany do elektromobilů, které si nemohou koupit či dobíjet, je jedno velké politické fiasko“.

Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, nemusíme ale nutně čekat až do roku 2035. Kanada stanovila průběžné cíle elektrifikace nově prodávaných aut, které bude vynucovat podobnými přerozdělovacími mechanismy jako EU nebo Kalifornie. Už za dva roky tedy mají elektromobily tvořit pětinu všech prodaných aut, za pět let třetinu. Jsme zvědavi, zda aspoň to bude schůdné.

Tento záběry Sulphur Mountain v Kanadě vám asi nejlépe vykreslí podmínky, jaké podmínky ve značné části této země panují po celý rok. Nejde tedy o nic, co by jakkoliv slučovalo s elektromobilitou. Přesto právě tu se politici rozhodli nařídit i tam. Ilustrační foto: Kmdel270, Wikimedia Commons, CC ASA 4.0 International

Zdroj: Reuters

