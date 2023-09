Elektromobily Toyoty skoro nikdo nechce, zdaleka neplní ani své skromné cíle. Vadí to ale někomu? před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Fakt, že se někdo Japoncům v tomto ohledu skoro vysmívá, nás samotné nutí k pousmání. Toyota se do elektromobility nežene, protože vidí, že přirozený zájem o ni je minimální. A tak si nestanoví bůhvíjak ambiciózní cíle a netrápí se ani tím, že je neplní.

Posedlost. Jen tímto slovem lze věrně popsat míru oddanosti některých automobilových značek elektrické mobilitě bez ohledu na technickou, ekonomickou i tržní realitu. Je směšné, že Škoda vidí svou budoucnost za pár let jen v elektromobilech, když dnes navzdory ohromné politické, marketingové i mediální masáži prodává v Česku 1,43 procenta aut s tímto druhém pohonu. Anebo tu máme Ford, který je na stejném poli ještě agresivnější s bilancí 0,98 procenta. Místo, kam si vedení těchto firem strčilo hlavu, si neodvážíme definovat (ale ne, jsou to oblaka, samozřejmě).

Podobně se chová téměř každý, pár výjimek se ale naštěstí najde. Je pozoruhodné, že jednou z tou největších je vůbec největší automobilka světa, Toyota. V této pozici býval Volkswagen, s podobnou posedlostí elektroauty ale míří ke dnu. Toyota dále stoupá, a to mimo jiné proto, že elektromobily nikomu nevnucuje a vyjadřuje se k jejich budoucnosti velmi zdrženlivě. Také ona na tomto poli investuje, také ona vymýšlí nové způsoby výroby, chce vyvinout lepší baterie. Ale když dnes nemá v ruce produkt, kterým by mohla konkurovat spalovacím autům (v to počítáme i její hybridy), proč to lámat přes koleno?

To je přesně ten největší nesmysl, kterého se Japonci nedopouští. Nestanoví si tedy absurdní cíle, nechtějí brzy prodávat jen to či ono, prostě něco nabízí... A on to skoro nikdo nechce. I když je tedy japonská automobilka opět na cestě k tomu letos celosvětově prodat přes 10 milionů aut, letos lidem dodala jen 53 587 elektromobilů. Tedy pomalu nic, je to znovu méně jak 1 procento celkového odbytu za první polovinu roku (5,8 milionu vozů celkem). Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že nesplní ani skromný cíl pro letošní rok definovaný počtem 150 tisíc prodaných elektromobilů. A ani pro rok 2024 si nic velkého neplánuje, ve výhledu firmy vidíme 190 tisíc vozů s tímto pohonem.

Trápí to ale někoho? Pár aktivistů jistě, jinak tu ale není nikdo. Pokud si zákazník Toyoty elektromobil koupit chce, možnost má. Moc jí ale nevyužívá, takže asi netrpí. Toyota pak nabízí to, co lidé preferují, a je s tím velmi úspěšná, nejúspěšnější ze všech, takže také jistě netrpí. Už toto banální shrnutí situace tak jen připomíná, do jak absurdní spirály hlouposti jsme se s elektromobily dostali.

Lidé je nechtěli a nechtějí, platit za ně nemíní, dál jasně preferují konvenční pohony. Většina automobilek je přesto nabízí jako na běžícím pásu a uměle kvůli tomu zdražuje své žádanější vozy, které prodává o to méně. Automobilky se dnes bezhlavě ženou za dogmaticky definovanými cíli a komplikují tím život sobě i svým zákazníkům. Ale vážně, kdo je tu vítězem? Nevidíme žádného, příroda to opravdu není, ani zdaleka.

Toyota elektrická auta prodává, je tu třeba model bZ4X. Nekupuje ho skoro nikdo a Toyotě to může být jedno, zákazníkům též. Takhle jednoduché to je, ostatní se ženou za dogmatickými cíli a komplikují tím život sobě i zákazníkům. Foto: Toyota

Zdroje: Auto News, SDA

