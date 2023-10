Elektromobily v EU přišly za jediný měsíc o 40 tisíc kupců a čtvrtinu podílu na trhu, pořád nedokážou překonat ani diesely před 6 hodinami | Petr Miler

Uvážíme-li, co všechno hraje v jejich prospěch, je to skoro směšné, zvláště když vezmeme v potaz, co všechno hraje v neprospěch dieselových aut. Tušíme ale, že s tendencemi vidět sklenici spíš napůl plnou to hned tak něco neudělá.

Jsou prodeje elektromobilů skutečně na vzestupu? To záleží na úhlu pohledu. A jsou dnes hybnou silou celého trhu? To ani omylem. Máme před sebou data Evropské asociace výrobců aut (ACEA), která mapují prodeje aut za první tři čtvrtletí letošního roku, a pro elektrická auta je to další obtížně stravitelné sousto.

Začněme ale u obecných dat. Za letošní rok bylo od ledna do září v EU prodáno 7 940 749 nových osobních automobilů, což je o 16,9 procenta více než ve stejném období loňského roku. Zní to pěkně, jako nezřídka je ale třeba dodat, že bez nízké statistické základny předchozích let by nebylo o čem mluvit. Za první tři čtvrtletí roku 2019, tedy během posledního srovnatelného období před koronavirem a vším, co jej následovalo, bylo v EU prodáno 11 769 175 vozů. Je to trochu zavádějící pohled, neboť tehdy do EU patřila také Velká Británie, i bez ní se ale jednalo o 9 906 904 prodaných vozů. Další komentář zřejmě není třeba.

Celkové prodeje jsou tedy pořád relativně nízké, za což bez jakýchkoli debat může v prvé řadě snaha o vnucování elektromobilů, které jsou drahé, většinou trhu nechtěné a přesto uměle zdražují všechny ostatní alternativy. Jak si tedy vedou samotné elektrické vozy? Z téměř 8 milionů aut bylo elektrických 1 112 192 vozů, což je sice 55 procent více než ve stejném období loni. I to zní pěkně, pořád je to ale jen 14 procent všech prodejů. Plných 86 procent nových aut prodaných v EU tedy pohání pouze či dominantně spalovací motor.

Pozoruhodné je i další rozložení čísel. Ani přes veškeré protežování elektromobilů a upozaďování dieselů jsou to pořád naftové vozy, které letos vedou. Pravda, 1 116 774 registrací (a -4,2 procenta oproti roku 2022) je vítězství o pár tisíc aut, přesto je fascinující, že tento stav trvá. Už takový výsledek by měl lidem manipulujícím s trhem něco naznačit - přes veškeré tlaky a umělé zdražování si průměrný Evropan pořád raději koupí diesel než elektromobil.

S ohledem na letošní průběžný vývoj jsou ale celoroční statistiky poněkud zavádějící, neboť elektrická auta v posledních měsících nezažívají zrovna žně. Znát je to i tady, jistě také kvůli dříve rozebíranému poslednímu záchvěvu - zatímco tedy v srpnu se v EU prodalo 165 165 (sic) elektromobilů, v září už jich bylo jen 127 149. Tato auta tedy meziměsíčně přišla o téměř 40 tisíc kupců, a to přes meziměsíční růst celého trhu skoro o 10 procent. „EVs” tak ztratily čtvrtinu tržního podílu, když místo 21 % oslovily jen 14,8 % kupců. Naopak prodeje dieselů meziměsíčně narostly o 11,5 % a tržní podíl povyskočil o 2 desetiny procentního bodu.

Více ukáže zbytek letošního roku, vystřízlivění z elektrických snů je ale patrné i zde. A to je pořád třeba říci, že jde o celoevropské statistiky definované hlavně pár velkými trhy, kde jsou elektromobily vnucovány s ještě větší vehemencí než napříč EU. V Česku, kde platí v zásadě jen přerozdělovací mechanismy Bruselu, letos elektrická auta oslovila 2,76 % kupců, nominálně 4 628 lidí.

