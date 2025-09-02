Elektromobily v Evropě vážně frčí, mezi 30 nejprodávanějšími auty už není ani jeden. A Tesly vypadly i z pomyslné top 50
Petr MilerJe pravdou, že prodeje elektrických aut letos v Evropě rostou, ale kdo je vlastně kupuje? I ze skladby nejžádanějších modelů se nezdá, že by se kterýkoli z nich zvládal prosadit u širšího publika. Teď už to pořádně neplatí ani o Teslách.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektromobily v Evropě vážně frčí, mezi 30 nejprodávanějšími auty už není ani jeden. A Tesly vypadly i z pomyslné top 50
dnes | Petr Miler
Je pravdou, že prodeje elektrických aut letos v Evropě rostou, ale kdo je vlastně kupuje? I ze skladby nejžádanějších modelů se nezdá, že by se kterýkoli z nich zvládal prosadit u širšího publika. Teď už to pořádně neplatí ani o Teslách.
Kolem aktuálního odbytu elektrických aut v Evropě je soustavně vytvářen poněkud matoucí obraz. Neustále se hovoří o růstu jejich odbytu i podílu na trhu, pokud zrovna nastane, informace o opačných změnách jsou přehlíženy. To ve výsledku dělá dojem soustavného růstu a vytváří iluzi, jako by skoro cokoli elektrického bylo automaticky prodejním hitem a cokoli jiného strádalo. S realitou to ale nemá mnoho společného.
Faktem je, že celý trh s elektrickými modely jde citelně nahoru, to ano. Dle dat ACEA se letos do července prodalo v Evropě 1 011 903 elektrických aut, což oproti loňským 815 399 vozům za stejné období představuje slušný nárůst (+24 %), ale kdo tato auta kupuje? Jak velký význam má tato změna pro celý trh? A kam to posouvá prodeje jednotlivých modelů?
Nedávno jsme detailně probírali situaci v Německu, kde už si i oficiální dealeři otevřeně stěžují na to, jak nereálné reportované prodeje elektrických modelů jsou - podíl aut registrovaných na samotné automobilky či na prodejce bez existence koncového kupce je od začátku roku vysoce nadprůměrný. A pokud přeskočíme loňský rok, kdy se prodeje (potichu, samozřejmě) meziročně propadly, takže pro letošní vývoj vytvořily nízkou statistickou základnu, vidíme znovu jiný obrázek, zvlášť pokud zahrneme jen soukromé kupce. Ti letos v Německu koupili jen 82 294 elektrických vozů - to představuje dokonce 9procentní pokles oproti roku 2023.
Podíl na trhu 15,6 procenta také není žádný zázrak, uvážíme-li míru jejich protežování na evropské úrovni i obdobné lokální mechanismy v mnoha zemích. Zkuste si v mém druhém domově v Nizozemsku koupit jiné než elektrické auto - i za hloupou litrovou škodovku zaplatíte tolik, že vedle ní kdejaký elektrický vůz bude vypadat jako terno. Přesto se tam pořád prodává víc spalovacích než elektrických aut, mimochodem. Přesto země jako tato, Francie, do značné míry i Německo a dalších pár bašt ženou prodeje elektrických aut daleko za jejich přirozenou úroveň už roky. A ani tak nemají v celoevropském měřítku na víc jak šestinový podíl na trhu?
Nejvýmluvnější je ale nakonec pohled na prodeje jednotlivých modelů. Máme v ruce čerstvě upřesněná červencová dala o prodeji všech v Evropě nabízených typů z dílny Data Force a je to zas jednou podívaná. Žádný elektrický model nejenže není v pomyslné top 10 nejžádanějších vozů kontinentu, žádný nepatří ani do dvacítky a dokonce ani do třicítky. Však ho zkuste najít...
30 nejprodávanějších modelů aut v Evropě v za červenec 2025 dle Data Force
(pořadí, model - počet prodaných aut, meziroční trend)
1. Dacia Sandero - 21 040 (-7,9)
2. VW T-Roc - 20 737 (+8,2)
3. Toyota Yaris Cross - 16 983 (-1,8)
4. VW Tiguan - 16 209 (+7,9)
5. VW Golf - 15 615 (+14,0)
6. Skoda Octavia - 15 361 (+19,4)
7. Škoda Sportage - 14 909 (-4,6)
8. Dacia Duster - 14 847 (-6,3)
9. Renault Clio - 14 341 (-4,5)
10. Opel Corsa - 14 035 (+4,9)
11. Hyundai Tucson - 13 798 (-2,2)
12. Peugeot 2008 - 13 737 (+7,3)
13. Toyota Yaris - 13 021 (-15,2)
14. Ford Puma - 12 482 (+22,3)
15. Peugeot 208 - 12 183 (-6,5)
16. Toyota Corolla - 10 744 (+1,4)
17. Audi A3 - 10 443 (+25,7)
18. Citroen C3 - 10 392 (-8,1)
19. VW T-Cross - 10 221 (-0,9)
20. Škoda Kodiaq - 9 960 (+29,6)
21. Škoda Fabia - 9 880 (+13,1)
22. Nissan Qashqai - 9 762 (-1,0)
23. BMW X1 - 9 746 (-1,6)
24. Mercedes GLC - 9 710 (+7,3)
25. Škoda Kamiq - 9 514 (+7,2)
26. Dacia Bigster - 9 432 (+/-0,0)
27. Toyota C-HR - 9 156 (-7,7)
28. Hyundai Kona - 9 149 (-1,7)
29. MINI One/Cooper - 9 146 (+27,6)
30. MG ZS - 9 135 (+9,9)
Jak vidíte, v přehledu je přesně 0 čistě elektrických aut. Ani celý onen vzestup tedy nestačí k tomu, aby člověk o takové vozy zavadil mezi těmi nejprodávanějšími, nejsou tam. A i v celé první čtyřicítce bychom našli jedno. Můžete pochopitelně namítnout, že některé z těchto modelů mají také elektrické verze, což je fakt, namátkou Peugeot 208, Opel Corsa, Ford Puma nebo Peugeot 3008. Rozklad prodejů na jednotlivé verze ale ukazuje, že kvůli tomu tu tahle auta opravdu nejsou - například podíl elektrických verzí na celkovým odbytu se pohybuje okolo pouhých 10 procent u všech těchto variant a žádná nespadá mezi nejžádanější elektrické vozy. To samé MG ZS.
Další věcí je, kolik nových aut toho či onoho ražení na trhu přibývá. Kdy naposledy jste viděli premiéru skutečně nového spalovacího modelu? Nebo aspoň poctivě nové generace existujícího modelu? Tohle se skoro neděje, zatímco elektrických novinek, nástupců či verzí je nespočet. Přesto ani se vším ohýbáním trhu v jejich prospěch, umělému zlevňování, záplavě marketingových aktivit i mediálnímu roztleskávání nejsou s to se zdaleka - ale zdaleka - ani blížit prodejům dávno vyvinutých, neinovovaných, zatracovaných a uměle zdražených spalovacích aut. Neříkáme, co je lepší, může nám to být jedno, ukazujeme tím, jak diametrálně odlišné jsou světy poptávek po těchto dvou řešeních.
Z první padesátky navíc aktuálně vypadly i všechny Tesly, na jejichž relativně přirozené prodeje byl donedávna spoleh. Teď není a víte, proč tomu tak je. Konkurenci to ale polívčičku přihřívá jen okrajově, například VW se s celým svým mohutným elektrickým programem zmohl na jediné umístění v top 50 - ID.3 je 43. s 6 918 prodanými auty. Co to optikou VW je?
Nemá smysl z toho dělat žádné dalekosáhlé závěry, situace na soustavně manipulovaném trhu je nestálá a za další rok může vypadat úplně jinak v jakémkoli smyslu těchto slov. Jen si přejeme, aby vítězové a poražení nebyli vyhlašováni uprostřed závodu, to není fér. A když už má být naznačeno průběžné pořadí, tak se vším všudy. To ukazuje jen tabulka výše, pokud ji někdo ignoruje a prezentuje relativní stav neadekvátně jeho významu, snaží se vás zmást, ne informovat.
VW Golf letos prodejně poměrně citelně ztrácí, pořád ale patří mezi pětku nejžádanějších aut na kontinentu. Nikdo o něm neztratí ani slovo, jeho základy byly vyvíjeny už skoro před 15 léty a i vzhledem tomu je absurdně drahý. Přesto je to tak. Vozy, které se někdo s miliardovými investicemi a miliardovými dotacemi vyvinul za velkého potlesku přímo v centru zájmu osvětlovačů, jako je třeba Škoda Enyaq na hlavní fotce, se obvykle nedostávají ani do nejlepší padesátky. Přesto jsou dál soustavně oslavovány. Není to samo o sobě vadné? Foto: Volkswagen
Zdroje: Data Force, ACEA, Autoforum.cz
Bleskovky
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
dnes
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
30.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Časový plán GP Katalánska 08:12
- Oliveira musí hledat jinou alternativu 08:00
- European Bike Week: legendární sraz ve Faak am See 2-7.9.2025 včera 11:26
- Alberto Surra nazpět v Grand Prix 31.8.2025
- V Magny Cours Garcia místo Lecuony 31.8.2025
Nejnovější články
- Rusové chtějí změnit své železnice k nepoznání. Chystají úplně nové vlaky, rychlý Bouřňák poprvé ukázali i zevnitř
před 4 hodinami
- Další tradiční evropský dodavatel automobilek skončil a odevzdává se Číňanům. „Už se tady nedá nic vydělat,” říká šéf
před 6 hodinami
- Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje
před 7 hodinami
- Mercedes rozprodává všechno, co může jen trochu postrádat, o situaci firmy nic nesvědčí líp
před 9 hodinami
- Elektrický Charger je takový propadák, že výrobce musel snížit cenu o víc jak 100 tisíc. Nepomůže tím stejně ničemu
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 09.02. 20:22 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.02. 20:14 - M.Z.
- Chlubítko univerzální 09.02. 16:16 - Carrert93
- Autokosmetika 09.02. 16:12 - Carrert93
- Policejní kontroly a měření 09.02. 15:39 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 09.02. 14:48 - pavproch
- Americké vozy a vše kolem nich 09.02. 08:40 - Stepan
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.01. 17:12 - pavproch