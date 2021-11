Elektromobily už začínají být provozně dražší než spalovací auta, zdražuje i jejich pořízení před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Sen o levnějším provozu elektrických aut, který by vykompenzoval jejich vyšší pořizovací ceny, se definitivně rozplývá. S rostoucími cenami elektřiny už i taková Škoda Enyaq jezdí podstatně dráž než Kodiaq, politici navíc přichází s novými daněmi.

Elektromobily jsou nám předkládány nejen jako čisté, ale také jako úsporné vozy. Proto ostatně někteří výrobci v čele s Teslou neukazují jen skutečnou cenu vozu, ale i tu sníženou o potenciální úspory za pohonné hmoty. Takový přístup je pochopitelně zavádějící, neboť automobilky argumentují obecně proměnnou a zvlášť v dnešní době velmi nestálou veličinou. Jednak je spotřeba závislá zejména na pravé noze řidiče, ale o to dnes až tak nejde - hlavním problémem jsou měnící se resp. rychle se zvyšující ceny elektřiny.

Elektrická energie je i kvůli umělému zdražování konvenčních zdrojů stále dražší, a to ještě není zdaněna takovým způsobem jako benzín či motorová nafta. Nejnověji se o tom mohli přesvědčit v Nizozemsku, kde společnost Fastend provozující síť nabíjecích stanic dosud jakékoli výkyvy na trhu kompenzovala z vlastní kapsy, pokud to bylo nutné. To už ale po posledním zdražení není únosné.

Od dnešního dne tedy začíná Fastend účtovat zákazníkům za jednu kilowatthodinu 0,69 Eura, to je zhruba 17 korun a 50 haléřů. Daná suma na první pohled závratně nevypadá, nicméně jakmile si uvědomíte, že 50litrová nádrž nafty odpovídá asi 195kWh akumulátoru i po zohlednění odlišné efektivity spalovacího a elektrického motoru, pak je zjevné, že „plnou” budete mít v případě doplňování elektřiny u Fastnedu asi za 3 400 Kč. To by litr nafty musel stát 68 Kč, abyste za palivo platili stejně. I ve velmi drahém Nizozemsku ale dnes nafta stojí v přepočtu v průměru 41 Kč za litr.

Jízda ve spalovacím voze tak vychází levněji, a to přesto, že cena pohonných hmot momentálně v mnoha evropských zemích atakuje letité rekordy. Když si k tomu připočtete, že elektrické auto je dražší na pořízení a jeho zůstatková hodnota za pár let je velkou neznámou, není odvážné konstatovat, že provoz takové Škody Enyaq vás vyjde citelně dráž než u srovnatelné Škody Kodiaq. Nemluvě o tom, jak prakticky využitelné oba vozy jsou.

Nejde nicméně jen o ceny energie, na elektromobily již začínají mít políčeno i politici, jakkoliv je prosazují jako úsporné. Pozvolna přitom začínají ustupovat od daňových výhod, což bude přirozený zájem opravdu výrazně redukovat. Třeba v takovém Rusku začne od 1. ledna 2022 platit nový zákon, jenž se týká recyklačních poplatků. Ty musí zákazníci platit v ceně vozu, přičemž nový sazebník posílá elektromobily do nedosažitelných sfér.

Rusové dosud s recyklací spojovali základní sazbu 20 tisíc rublů (6 200 Kč), jež byla následně u nových aut násobena koeficientem 1,63, u ojetin starších 3 let pak koeficientem 6,1. Nově však došlo v prvním případě ke zvýšení na 14,4, ve druhém pak na 24,1. To znamená, že u nových aut budou zákazníci do státní kasy odvádět minimálně 288 000 RUB (89 tisíc Kč), u těch starších pak dokonce 482 000 RUB (150 tisíc Kč).

Daná pravidla jsou přitom spojena s domácími i dováženými automobily, jakkoliv u domácí produkce hodlá vláda poskytovat slevy. Kromě toho zařadila do novely i výjimku ohledně individuálního dovozu - v případě soukromníků totiž nemá recyklační poplatek přesáhnout sumu 4 500 RUB (1 400 Kč), respektive 6 500 RUB (2 020 Kč). Ovšem i to je pouze dočasné, na obzoru je totiž další zdražování.

Ruská vláda totiž hodlá na elektromobily opětovně uvalit 15procentní clo, které bylo v jejich případě zrušeno. Kromě toho pak má základní sazba recyklačního poplatku vzrůst na 25 000 RUB (7 750 Kč). Jen ten by tak cenu ojetin mohl zvednout o neskutečných 602 500 rublů (187 tisíc Kč). Je tak jasné, že země alternativní pohon víceméně zatípla již v počátku jeho rozmachu. Nahrává něco z toho konci spalovacích aut?

Facelift Škoda Enyaq vychází již nyní na provoz dráže než Kodiaq, a to kvůli rostoucím cenám energie. Elektřina přitom ještě stále není zdaněna takovým způsobem jako benzin či nafta. Jakmile se tak stane, budou se hledat argumenty pro koupi elektromobily ještě hůře než dnes. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Autoweek, Auto Mail.ru

