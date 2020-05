Studie odhalila cenu elektroniky moderních aut, situace se mění velmi rychle před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ještě před pár lety nebylo v autech ani elektronické vstřikování paliva, dnes tu máme spíše počítače na kolech. Ty jsou stále komplikovanější a tedy čím dál tím dražší.

Patříte mezi výrobce vodičů? Pokud nikoliv, rozhodně byste měli zauvažovat nad změnou svého zaměření. Dle studie společnosti Deloitte kabeláž patří komodity, po kterých automobilový svět pase stále více. Skutečně tedy není od věci začít považovat dopravní prostředky za počítače na kolech. Zatímco ještě před několika málo lety byly prvky jako stabilizační kontrola výsadou pouze nejdražších vozů na světě, dnes jimi disponuje každý nový vůz.

Studie poukazuje hlavně na finanční stránku celé věci. Zatímco v roce 1970 se elektronické systémy na ceně vozu podílely pouze z 5 %, o deset let později šlo o dvojnásobek. S příchodem nového milénia a začleněním airbagů, ABS a ESP do standardní výbavy jejich podíl narostl na 22 % a před deseti lety byl dokonce 35%. Do roku 2030 má toto číslo vyšplhat až na 45 a posléze i nad 50 %. To by znamenalo zlom, dosud byla v tomto směru klíčovou součástí mechanika, zejména pak motor a převodovka.

K vykreslení situace lze použít i konkrétní čísla. V roce 2013 byly náklady na vodiče u jednoho auta 312 dolarů (cca 7 780 Kč), nicméně nyní se jedná o 400 USD (9 990 Kč) a do roku 2022 by daná suma měla narůst dokonce na 600 USD (14 980 Kč). To již není zanedbatelná částka, zvláště když jde jen a pouze o kabeláž, která jen propojuje zbytek elektroniky.

Studie uvádí, že v roce 2004 bylo méně než 20 % všech aut vybavených již zmiňovanou stabilizací, stejně jako bočními airbagy, monitoringem tlaku v pneumatikách, zadními parkovacími senzory či detekcí aut ve slepém úhlu. Nicméně v roce 2017 již tyto prvky mělo více než 4/5 aut. Totéž lze říci také o elektrickém ovládání sedadel, ke kterému se navíc přidalo vyhřívání, chlazení a masážní strojky, a to nikoliv jen u řidiče.

Dosud jsme navíc mluvili hlavně o bezpečnostních či komfortních systémech, nicméně současné vozy rovněž používají také prvky jako deaktivaci válců, start-stop či rovnou hybridní nebo elektrická ústrojí. Kromě toho výrobci zařadili do hry rovněž autonomní systémy, a jakkoliv jsou v rámci tohoto oboru spíše na počátku, míra elektroniky narůstá raketovou rychlostí. Doporučovaný vstup mezi výrobce polovodičů tak opravdu dává smysl.

