Elon Musk 7 let po premiéře Roadsteru slibuje, že auto vážně dorazí. Stovku má dát pod 1 s a na zadek posadit všechny

Jestli šéf Tesly vždy něco dobře uměl, pak to bylo naplnit rčení, že slibem nezarmoutíte. I tentokrát to rozjel ve velkém a novému Roadsteru přisuzuje předem skoro nadpozemské vlastnosti. Dlouhých 7 let po premiéře vozu to moc přesvědčivě nezní.

Když se v roce 2019 vůbec poprvé ukázala světu Tesla Cybertruck, značná část světa propukla v smích. Stál za tím design elektrického pick-upu, který působil dojmem, že se pod něj podepsala partička frekventantů mateřské školy. Hlavně kritikům Tesly však úsměv postupně zamrzal na tváři, neboť Tesla přijímala jednu rezervaci za druhou. Těch mělo být necelý týden po premiéře 250 tisíc, zájem však rostl i v následujících letech, a to přesto, že přicházelo jedno zpoždění za druhým. Loni v listopadu, kdy se ukázala produkční verze, se mluvilo o tom, že na Cybertruck čeká víc než 2 miliony lidí.

Od té doby se však mnohé změnilo, neboť sériový pick-up zaostává prakticky ve všem podstatném za pět let starým konceptem. Je menší, nemá slibovaný dojezd a především výrazně podražil. Kromě toho nesmíme zapomínat ani na tradiční problémy Tesly s kvalitou. Ty však ještě umocnila sázka na použití nerezové nelakované oceli v případě karoserie. Spíše než chvála tak na Cybertruck prší kritika, a to i od dříve zapřisáhlých fanoušků značky. Elon Musk tak zjevně došel k názoru, že je třeba trochu zavrtět psem, tedy odvést pozornost publika trochu jinam.

Šéf Tesly se tak na sociální síti X po dlouhé době rozpovídal o druhé generaci Roadsteru. O té se poprvé zmínil už ve chvíli, kdy končila výroba jejího předchůdce. Tehdy se jako o datu možné premiéry mluvilo o roce rok 2014, nakonec se však zákazníci dočkali prezentace až v roce 2017. Sériový model pak byl přislíben na rok 2020, přičemž Tesla dokonce začala vybírat i zálohy - v případě standardní varianty šlo o 50 tisíc dolarů (cca 1 168 000 Kč), na úvodní edici Founder's Series pak byl třeba dokonce pětinásobek.

Co ovšem přišlo poté, nelze nazvat jinak než jako ohňostroj marnosti. Na příchod sériové verze v roce 2020 totiž nedošlo, místo toho ji Musk přislíbil na rok 2021, 2022 a 2023. A jak jsme připomínali loni, Tesla dodnes nikomu nedodala nic, i když peníze brala dál. Už proto je otázkou, jak moc vážně lze brát nejnovější vyjádření šéfa Tesly. Podle něj má být vývoj auta hotový a Roadster druhé generace by mohl být odhalen během letošního roku, přičemž prvních kusů se zákazníci dočkají během toho následujícího. A jejich trpělivost bude královsky odměněna.

„Žádné jiné auto nebude takové jako toto. Tedy pokud jej vůbec můžeme nazývat autem,“ uvedl nově Musk s tím, že automobilka „radikálně navýšila své designové cíle“. Zároveň dodal, že zrychlení z klidu na stovku se u modelu osazeného paketem SpaceX proběhne „pod 1 sekundu“. To je ale dle šéfa Tesly ta nejméně zajímavá věc na celé novince. Sada deseti malých pomocných raket má totiž vozu umožnit i to, že bude schopen létat. Podobně, jako Cybertruck zvládá plavat. Auto tak má na zadek posadit všechny, půjde prý o „nejúžasnější produkt všech dob“.

Zní to zajímavě, ale co z toho po všech odkladech a nesplněných slibech bude, je otázkou. V mezičase víc Tesle přibyla konkurence, růžky vystrkuje hlavně čínský BYD, jenž ještě letos začne zákazníkům dodávat supersportovní Yangwang U9. Ten sice na rozdíl od Roadsteru létat nebude, přičemž v rámci akcelerace na stovku bude dvakrát pomalejší než Tesla, ovšem jeho existence není jen virtuální realitou.

I think it has a shot at being the most mind-blowing product demo of all time