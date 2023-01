Elon Musk dobře ví, co přinese vnucování elektromobilů všem, nakonec se to může obrátit i proti němu před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jde o zásadní překreslení automobilové mapy světa s téměř nulovou vazbou na preference zákazníků. A i když iniciativa přichází v prvé řadě z Evropy a sekundárně z USA, bude to hlavně Čína, kdo z ní bude profitovat. Také Elon Musk to dobře ví.

Tesla je dnes do značné míry synonymem pro elektromobilitu. Po krku jí nicméně jde řada jiných výrobců. Každý z nich zmiňuje, že během velmi krátkého období americkou automobilku dožene či překoná, nicméně ani v jednom případě taková tvrzení nebereme moc vážně. Stačí si ostatně jen uvědomit, že značky jako Audi, Jaguar, Mercedes-Benz či Porsche operují v těch patrech trhu, kam obvykle míří jen majetnější zákazníci. K dosažení trůnu je nicméně třeba oslovit i lidi s méně naditými kapsami.

V tomto ohledu ostatně selhává i Volkswagen nebo Škoda, jakkoli se tiskové zprávy těchto výrobců hemží superlativy. Nicméně takový Enyaq nedávno zdražil o dalších 60 000 Kč, pod milion korun pak nelze pořídit ani ID.3. A prodeje neohromují - 44 tisíc prodaných Enyaqů za rok v Evropě do loňského listopadu a ještě o pár tisíc méně prodaných ID.3 nikoho do kolen nedostane. Skutečně tedy nelze počítat s tím, že tyto značky - zvláště po úplném přesedlání na elektrický pohon - budou dosahovat stejných registrací, jako tomu bylo dříve. Tesla přitom Škodu převálcovala již za stávající situace, za loňský rok má totiž na kontě dvakrát vyšší počet prodaných aut. Že Škoda chtěla za dva roky prodat 2 miliony vozů a bude ráda za jednu třetinu, raději ani nepřipomínáme.

Politicky nastolená situace umělé preference většinou trhu nežádaných a nepraktických řešení, které v Evropě neumíme vyrobit jinak než draho, hraje do karet někomu úplně jinému. Ani Elon Musk si nemyslí, že by aktuální podmínky přály kterémukoli z tradičních výrobců. I podle jsou to čínské automobilky, které „pracují nejtvrději a nejchytřeji“ a na situaci nejvíce vydělají. Dle jeho očekávaní tak dokonce i jeho Teslo „bude pravděpodobně ohrožena nějakou společností z Číny“. Jakkoli ale Musk naznačuje, že o trůn Teslu nikdo nepřipraví, realita nehraje ani v jeho prospěch.

Stačí se ostatně podívat na výsledky čínské automobilky BYD, do které investoval i Warren Buffett a která se v rámci celkové elektrifikace stala světovým lídrem již loni. Je sice pravdou, že na kontě má „jen“ 911 410 ryze bateriových vozů, zatímco na Teslu připadlo rekordních 1 313 851 registrací, ovšem pokud k danému množství přihodíme ještě plug-in hybridy, pak BYD prodal 1 868 543 aut. Podstatné však je, že prodej elektromobilů vzrostl o 184 %, zatímco u Tesly jen o 40 %.

Ve prospěch čínské automobilky navíc hovoří veškeré trumfy. Pod BYD totiž spadá divize FinDreams, která se loni stala třetím největším producentem baterií na světě. Její globální podíl vzrostl v prvním pololetí na 12 procent, v tom druhém ale narostl ještě více - mimo jiné i proto, že BYD začal svými lithium-železito-fosfátovými akumulátory zásobovat také Teslu. S bateriemi ostatně Číňané odstartovali svou cestu na výsluní, a to již v roce 1995.

V důsledku letitých kontaktů se BYD navíc loni začal přímo podílet i na těžbě vzácných kovů, zejména pak lithia. Dnes se tak většina elektrických vozů značky v Číně pohybuje s cenou mezi 100 a 200 tisíci CNY (cca 323 až 645 tisíc Kč), což je úroveň, na kterou se dokázala dostat tak akorát Dacia Spring. Ovšem ta zaostává výkonem, dojezdem a ve finále i vzhledem.

Pokud se na dosavadním vývoji nic nezmění, není ani tak otázkou, zda Číňané tradiční konkurenci - včetně Tesly - převálcují, ale kdy se tak stane. To, co dnes zejména EU dělá s automobilovým průmyslem, je ekonomické hara-kiri v přímém přenosu, které ve výsledku neprospěje z pohledu Evropana nikomu a ničemu, ani přírodě.

BYD Yuan Plus má zvládnout až 510 km na jeden zátah, o jeho pohon se pak stará 204 koní. To jsou již slušné parametry na auto, které je k dispozici od 420 tisíc korun. Není tedy divu, že zájem publika je vysoký. Kdo z Evropy nebo USA může něčemu takovému konkurovat? Foto: BYD

Zdroj: Bloomberg

