Musk nabízí Tesly jako Mistři zastavárny. Výbavu zdarma dal za 9 tisíc, pak za 6, teď za 4,5. I fandové zuří

Tesla se snaží vydělat peníze, jak se dá. A sahá po stále kontroverznějších způsobech. Oholit výbavu zdarma, tvářit se, že ji nikdo nepoužívá a pak pod tlakem veřejnosti snižovat její cenu, to dráždí. Další z čerstvých kroků americké automobilky je pak v maloobchodě zcela neslýchaný.

Elon Musk se těší pověsti jakéhosi poloboha, bývá titulován i jako technik či vynálezce. Dostat jeho fandové tu možnost, zpívali by o něm něco jako: „Jó, náš Elon, to je myslitel, světa spasitel a vykupitel...” Nemáme ale pocit, že by byl čímkoli z toho, je to v prvé řadě obchodník a marketér „extraordinaire”. Nicméně tato slova či označení typu podnikatel nebo byznysmen budí v širší společnosti spíše pohrdání než obdiv.

On je ale právě tím a smyslem každé jeho dosavadní činnosti bylo vydělat peníze. Není na tom nic špatného, jen nemáme rádi, když jsou věci prezentovány jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Tady se to ale děje a Musk se tomu z pochopitelných důvodů přinejmenším nebrání. Stačí si ale přečíst třeba o tom, co jej přimělo k založení „kosmické” firmy SpaceX, abyste pochopili, že hnacím motorem jeho aktivit bylo vždy jedno, všechno ostatní je jen líbivá deka.

Musk je prostě dobrý v tom vžívat se do pocitů zákazníků, nabízet věci tak, aby po nich toužili, zajišťovat jim velmi efektivní marketing a prodávat za vysoké ceny to, co jiní nikomu nevecpou ani zadarmo. Je v tom víc než dobrý, proto se také dostal tam, kde je. Vzhledem ke kultu spojenému s ním i Teslou si dnes může dovolit kde co, občas ale evidentně i on výše naznačené přežene.

Projevuje se to právě v těchto dnech, kdy se ukázalo, že Tesla vyřadila ze základní výbavy svých aut mobilní dobíjecí kabel. Tedy kabel s konektory na dobíjení auta jinde než doma či u Superchargerů, který najdete přinejmenším v jednom pare snad v každém novém elektrickém a hybridním autě. Ne už v Tesle. Ta jej ze standardní výbavy stáhla a nabídla jej za 400 dolarů jako přikoupitelné příslušenství.

To je pochopitelně způsob, jak vydělat peníze navíc, který ihned spustil vlnu kontroverze. Musk na ni nejprve reagoval tak, že kabely podle dat firmy stejně skoro nikdo nepoužíval a bylo plýtváním dávat jeden ke každému autu. Teď tedy byly k dispozici v přepočtu za 9 tisíc korun s několika konektory navíc. Hotové, vyřízené? Ne tentokrát, ostatně hned záhy se ukázalo, že kabel dle nezávislého průzkumu Teslascope ve skutečnosti používá 60 % zákazníků.

Odpor publika byl tak velký, že záhy došlo ke snížení ceny na 275 dolarů (přes 6 tisíc Kč) a když ani to nestačilo, padla cena na 200 dolarů (4,5 tisíce Kč). Připomíná to handrkování o ceně v zastavárně, ne seriózní prodej aut. Rozčarování publika ale po slevách zůstává a i někteří fandové reagovali na věc velmi podrážděně. Protože pokud by Musk současně s oddělením tohoto prvku do příplatkové výbavy snížil cenu... No nechme hovořit jednoho z nich: „Snížil dnes Elon cenu auta o 400 dolarů? Protože pokud ne, je to pokrytec. Hádám, že si na tohle v poslední době zvyknul. Nevěřím, že jsem kdysi sám podporoval firmu tohoto muže v časech, kdy byla na hranici bankrotu,” zaznělo mimo jiné na Redditu.

Nejhorší ale je, že rozporuplné pocity nejsou zdaleka dány jen tím. Tesla totiž kabel přestala dodávat i lidem, kteří si auto objednali už dávno (a kabel tedy součástí výbavy dle specifikací byl) a ani to není vrchol absurdity. Na některých trzích, mimo jiné ve Velké Británii, už při objednávce Tesly ani nevíte, kolik vás bude stát, protože cenu prý do doby dodání nelze přesně stanovit. „Cena a výbava budou finalizovány, jakmile se přiblíží doba dodání,” stojí na webu Tesly.

Co to je? Něco takového jsme v maloobchodě takové úrovně v životě nezažili. Při objednání vozu přece musíte vědět naprosto přesně, co kupujete - cena musí být známa do haléře a specifikace do posledního detailu. Jistě, věci se mohou přesto změnit a smlouvy s tím počítají, vše se ale děje na úkor automobilky. Pokud se změní specifikace, musí vás firma požádat o svolení, jinak auto nemusíte převzít a peníze dostanete zpět. Pokud se změní cena nad určitou mez (např. změnou kurzu), následuje totéž. To samé platí v případě příliš dlouhé doby dodání atp.

Tesla vás prostě nechá koupit auto a až během čekání vám řekne, co dostanete a za kolik. A může se stát, že v autě bude chybět kabel za 400, pardon 275, pardon 200 dolarů a vy si můžete stěžovat leda tak na lampárně. Arogance této automobilky opravdu nezná mezí. Ale jistě, Elon je skvělý, chvalme Elona...

Takovýto kabel dostávali zákazníci Tesly ke všem autům zdarma. Teď ho nedostávají vůbec a mohou si ho koupit, protože ho prý málokdo používá. Jenže cena auta neklesla, kabel je ve skutečnosti využíván většinou klientů a tlak veřejnosti postupně snížil cenu na polovinu. Jenže naštvání trvá, kabel nedostávají ani ti, kteří auto objednali už dávno a ti, kteří objednávají dnes, dostávají jen informaci o tom, že mohou nakonec dostat cokoli a za jakoukoli cenu. Foto: Tesla

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.



Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.



Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2022

