Elon Musk propustil celý reklamní tým značky pár měsíců poté, co ho stvořil, nesahal mu ani po kotníky

Jestli někdo bude mít v Tesle vždy těžkou úlohu, pak to bude každý, kdo se bude muset zabývat marketingem, v tomto oboru Elon Musk exceluje. Výsledky dosavadního týmu ale byly nepřesvědčivé jakoukoli optikou, a tak nepřekvapí, že je s ním amen.

Že Tesla neprožívá nejkrásnější období své existence, jsme v posledních dnech probírali několikrát, tento stav ale nepřišel zničehonic. Americká automobilka si nejméně měsíce musela být dobře vědoma toho, že se její auta neprodávají tak dobře jako dřív a snažila se s tím něco dělat už v zárodku. Laviny slev si nešlo nevšimnout, ne každý ale zaznamenal, že se Tesla odhodlala i jiným krokům, které dříve roky zarytě odmítala.

Auta značky se dlouho prodávala skoro sama. Pochopitelně se to nedělo úplně samovolně, chtělo to pochlebování nespočtu médií a ještě více nekritických ohlasů fanoušků značky na fórech a na sociálních sítích, což automobilce stačilo na to, aby po světě prodala miliony aut. Ale stejně jako elektromobily nejsou řešení pro každého řidiče, není toto cesta ke každému kupci, a tak firma v poslední době rozjela víceméně klasické reklamy. Úspěch to ale nebyl.

Od Tesly se vždy čeká něco trochu jiného, specifického, nápaditého. Platí to o jejích produktech a ještě více by to mělo platit o jejím marketingu. Ten dříve praktikovaný, „bezreklamní”, takový byl, pokud si ale Američané chtěli udržet úroveň, chtělo to podobně nápaditě koncipované reklamy. Zvlášť na tomto poli by automobilka měla excelovat, neboť Musk je v prvé řadě mistr marketingu, proto se dokáže prosazovat v tolika nesouvisejících oborech. Elon M. se ale v tomto případě do aktivit firmy osobně nezapojil a vše nechal na více či méně zkušených reklamních guru včetně Alexe Ingrama a Jorge Milburna. Ti ale nakonec totálně selhali a pouhé čtyři měsíce po vytvoření reklamního týmu i se svými kolegy ve firmě na hodinu končí.

O tomto kroku informuje Bloomberg jako o překvapivém, ale upřímně, on zase tak překvapivý není. Podívejte se na reklamy, které jsme v minulosti zmiňovali, mohla to být propagace Audi, Hyundai anebo klidně Persilu s Arielem, byly to velmi nespecifické a nenápadité klipy. Něco takového mohlo u Muska procházet jen do chvíle, než si aspoň jeden z nich pustil. A přesně to asi před pár dny udělal.

Marketingový tým tak dostal padáka, k pochopení některých fanoušků značky na X. Sám Musk kolem celé věci příliš netančil a v reakci na jednu takovou chápavou reakci řekl: „Přesně. Reklamy byly příliš generické - mohly propakovat jakékoli auto.” Automobilka se ale nyní bez reklamy obejít nemůže, a tak očekávejme, že dá dohromady nový tým, který stvoří poněkud nápaditější klipy.

Jsme docela zvědavi, kdo se ujme jeho řízení, neboť dělat marketing pod Muskem je jako hrát hokej pod Jágrem - skoro vždy budete muset akceptovat, že nejste tak dobří a padáka můžete dostat kdykoli. Nakonec bychom se tedy nedivili, kdyby pozice šéfa marketingu byla další z těch, do které Elon M. jmenuje sám sebe. A v tomto případě to snad ani nebude možné nazvat masáží vlastního ega...

Tesla v posledních měsících rozjela klasické reklamy na svá auta, zejména pak na Model Y, který má největší tržní potenciál a prodává se v největších počtech. Byly ale nenápadité a zjevně neefektivní, celý tým za nimi stojící si tak u automobilky musel sbalit fidlátka. Foto: Tesla

Exactly. The ads were far too generic - could’ve been any car. — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

