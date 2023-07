Elon Musk říká, že netuší, co se děje s ekonomikou, auta zlevňuje a zdražuje podle aktuálních pocitů před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christian Marquardt, Getty

Zní to úsměvně, stejně jako některá další vyjádření šéfa Tesly k poslednímu kolu finančních výsledků firmy. Nakonec to ale dává smysl, stejně jako jeho férové přiznání, že dosavadní houpačce není konec.

Ještě poměrně nedávno jste si do jisté míry mohli vybrat, kolik za nový automobil utratíte. Jeho cena totiž nezávisela pouze na motorizaci či úrovni výbavy, ale také na době, jaká uběhla od jeho příchodu na trh. S první vlnou byly totiž vždy spojené hlavně vrcholné verze, u kterých bylo třeba uhradit jistou „daň za netrpělivost“. Pokud jste nicméně vyčkali do konce životního cyklu, mohli jste naopak počítat s podstatnými slevami. Nižší výdaj byl navíc obvykle doprovázen vyšší kvalitou, neboť výrobce již vychytal veškeré dětské bolístky, které se na nových modelech přes veškerou snahu vždy objeví.

Jak je na tom branže v současnosti? Dle Elona Muska zažíváme cenovou jízdu na horské dráze, u které navíc ani není jasné, kdy skončí. „Co se globální ekonomiky týče, bohužel nemám křišťálovou kouli. Ale skutečně bych ocenil, kdybych si ji mohl půjčit. Jeden den se zdá, že se světová ekonomika rozpadá. A další den je všechno v pohodě. Abych byl upřímný, opravdu netuším, co se to k čertu to děje. Kéž by to bylo jinak,“ uvedl šéf Tesly k nejnovějším finančním výsledkům firmy při diskuzi s akcionáři.

Tím vysvětluje, proč se ceny Tesel hýbou nahoru a dolů, impuls k tomu dává v zásadě on podle aktuálních pocitů z vývoje. Současnu dobu považuje za „velmi turbulentní“, a tak je třeba se jí pružně přizpůsobovat. Cena je zkrátka důležitý faktor a Tesla nechce zůstat pozadu se sklady plnými aut ještě více než dnes.

„Koupě nového auta je pro většinu lidí velkým rozhodnutím. Kdykoli se tedy objeví ekonomická nejistota, lidé obecně si dávají pauzu a čekají, co přijde,“ dodal Musk. A naznačil, že ve hře jsou nejspíše další slevy. „Myslím, že dává smysl obětovat část zisku ve prospěch toho, abychom mohli vyrábět více aut,“ dodává s tím, že úvěry jsou aktuálně drahé, a tak cenové senzitivity mezi zákazníky přibývá i proto.

Dosavadní slevy (jen v letošním roce byla cena redukována desetkrát) nicméně umazávají z marží Tesly, které loni byly 26procentní, letos už jde o 17 procent. Očekávání dalších slev má tedy neblahý vliv na hodnotu akcií firmy, minulý týden ztratily asi desetinu své předchozí ceny. Musk tomu ale moc velkou pozornost nevěnuje, ostatně říká, že nedokáže odhadnout, jak se věci v blízké budoucnosti vyvinou. Přesto pořád vidí značný potenciál v dalším růstu společnosti. „Její hodnota se může zvýšit pětkrát, možná i desetkrát,“ uvádí, záležet to ale bude hlavně na faktorech, které nejsou v jeho moci.

Pomoci k tomu má za správných okolností autonomní řízení firmy, v jehož ekonomický potenciál Musk nadále bezmezně věří. „Vím, že jsem jako malý kluk, který FSD omílá od rána do večera, ale opravdu si myslím, že do konce roku budeme lepší než lidé. Neznamená to nicméně, že dostaneme požehnání zákonodárců nebo že se tak stane ve Spojených státech, protože soustředit se v této oblasti musíme vždy jen na jeden trh,“ upřesňuje. Musk tedy oproti minulosti pozměnil rétoriku a splnění svých slibů též podmiňuje faktory, které nejsou v jeho moci.

Očekávejme tedy, že s cenami Tesel i s hodnotou akcií firmy za nimi stojící to bude dál jako na houpačce. To je asi to jediné, co lze dnes říci bez oné křišťálové koule, kterou by rád měl i Elon Musk.

Elon Musk přiznává, že současná cenová politika automobilek připomíná jízdu na horské dráze. Sám v ní bude pokračovat, zejména v případě Modelu 3 tak lze očekávat další slevy. Foto: Tesla

Zdroje: Business Insider, Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.