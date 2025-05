Elon Musk říká, že Tesle bude šéfovat, dokud neumře, auta značky teď prý kupují místo levičáků pravičáci včera | Petr Prokopec

Dlouho se mluví o tom, že by Musk mohl nebo dokonce měl vedení Tesly opustit, sám to ale vehementně odmítá. Naopak je připraven zvýšit podíl akcií, které ve firmě vlastní, aby takovému vývoji zabránil navzdory případnému přání zbylých investorů.

Okolo Elona Muska se toho za poslední rok událo hodně. Býval miláčkem tzv. progresivistů, navzdory jejich přízni ale došel k přesvědčení, že zejména Spojené státy míří pod jejich taktovkou do záhuby, a tak v tehdy nadcházejících prezidentských volbách začal halasně podporovat Donalda Trumpa. A nejen finančně, jeho zapojení bylo velmi osobní.

Ve volbách to nakonec mohl být rozhodující faktor, což levicově smýšlející lidé Muskovi nemohli odpustit. Proti němu i s ním bytostně spojované Tesle se tak z jejich strany rozhostil masivní odpor, sám Musk navíc oleje do ohně přilil znovu osobním působením v čele nově vzniklého Úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), kde začal škrtat nesmyslné státní výdaje všeho druhu. Svůj image si tím u progresivistů a většiny stejně smýšlejících médií zpečetil, neboť šlo znovu hlavně o peníze určené na jejich agendu.

V posledních týdnech tak neuplynul pomalu den, kdy by Musk nebyl zpochybňován či rovnou zatracován. Zmiňován byl rovněž propad prodejů Tesly, stejně jako její propad na akciových trzích. Jeho angažmá čele DOGE ale nyní končí, což situaci trochu uklidnilo. Není to ovšem tak, že by přehodnotil své cíle nebo si s Trumpem přestal notovat. Muskův čas v úřadu byl od začátku limitován 130 dny, což je doba, kterou dle zákona Special Government Employee může pracovat pro vládu, aniž by se stal státním zaměstnancem. V takovém případě tedy nemusí opustit své soukromé aktivity, mimo jiné působení ve firmách jako Tesla či SpaceX.

A to opravdu neplánuje, jak tento týden totiž potvrdil ve videohovoru pro Ekonomické fórum v Kataru. Tam, kde oznámil, že „nemá pochyb“ o svém setrvání na postu CEO Tesly po minimálně příštích pět let. Firmě prý prostě bude šéfovat, leda že by umřel. Reagoval tak na spekulace z poslední doby, podle kterých se někteří členové nejvyššího vedení rozhodli hledat jeho nástupce. Nic takového se ale nestalo, jak samo představenstvo v mezičase potvrdilo.

Jak pak dodává Wall Street Journal, Musk rovněž v týdnu oznámil, že by velmi rád navýšil svůj podíl v Tesle ze stávajících 12,77 procenta na asi 25 procent. „Nejde tu o peníze, je to jen o rozumné kontrole týkající se budoucnosti společnosti. Je to číslo, které mi dodává klid, protože budu mít kontrolu, ovšem zároveň jí nebudu mít tolik, abych nemohl být vyhozen, pokud poškodím hodnotu společnosti nebo pokud bych se dočista zbláznil,“ uvedl.

Jakkoli ale mnozí došli k názoru, že přesně na to došlo, a proto je hledání nového šéfa opodstatněné, realita je trochu jiná. Akcie Tesly jsou zpátky na hodnotě, na jaké byly na konci listopadu, kdy došlo na jejich prudký růst daný Trumpovým zvolením. Je pak sice pravdou, že hlavně na počátku roku došlo na razantní pokles, od dubna ale pro změnu rostou. A třeba oproti květnu 2025 jsou o 60 procent nahoře.

Co se pak prodejů týče, jak jsme zmiňovali již dříve, Tesla na počátku roku přišla s inovovaným Modelem Y. Právě tento vůz tvoří většinu odbytu, pokles v registracích tak byl do jisté míry očekáván v souladu se změnami v továrnách. Nicméně třeba v dubnu již tržní podíl Tesly mezi výrobci elektromobilů vzrostl o 3 procenta. A jak dodává společnost Cox Automotive, ve stejném měsíci se prodeje ojetých Tesel zvedly o 27 procent.

Pozice značky na některých trzích se ale zhoršila, zejména situace v Evropě je nelichotivá. Musk si z toho ale hlavu jako obvykle nedělá. „Ano, asi jsme ztratili nějaké prodeje u levičáků, ale získali jsme je u pravičáků,“ říká s tím, že je jich možná míň, ale stejně jako lidé nekupují auta Tesly proto, že se Elon prý zbláznil, jiný zase může připadat sympatické, že se prý zbláznil. Svého zapojení do politiky pak nelituje a je připraven ho zopakovat, pokud to bude třeba: „Pokud v budoucnu uvidím pro politické výdaje důvod, přistoupím k nim. Ale v současné době ten důvod nevidím,“ dodal Musk, který je zjevně spokojen s tím, kam se nyní Amerika posouvá.

