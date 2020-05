Elon Musk v rozhovoru oznámil další odklad, potvrdil rozprodej svého majetku před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud toužíte po nejrychleji akcelerujícím voze historie, třeba se obrnit trpělivostí, nedorazí dříve než za několik let. Prodej Muskova majetku ovšem probíhá právě nyní.

Američané milují talk show. V zámoří proto neuplyne ani den, aby někdo ze slavných osobností nezamířil ke zpovědi k více či méně slavnému moderátorovi. Jedním z nich je i komik Joe Rogan, o němž starý svět až do předloňského roku neměl skoro ani ponětí. Ovšem poté se vše změnilo, v jeho pořadu se totiž objevil Elon Musk. Šéf Tesly přitom neodpovídal pouze na otázky či nepopouštěl jen uzdu své fantazii, ale především si několikrát potáhl z jointa marihuany. O Roganově show tak rázem věděl celý svět.

Nyní si Musk s komikem popovídal znovu, k užívání lehkých drog ale již nedošlo. Neznamená to však, že by pořad zůstal úplně oproštěný od kontroverzí. Šéf Tesly totiž neváhal vyrukovat s kritikou vlády, která se dle něj chová „fašisticky“. Musk přitom poukazuje na restrikce, kterými se Státy brání před pandemií koronaviru. Ty jsou ale kalifornským miliardářem považovány za „protiústavní“. A co více, Musk je ochoten zopakovat svá ostrá slova i před soudem, pokud k tomu bude vyzván.

Šéf Tesly novou infekci bagatelizuje dlouhodobě, prakticky již od chvíle, kdy kvůli ní musel uzavřít továrnu v Číně. Totéž se s několikaměsíčním prodlením odehrálo rovněž ve Fremontu, byť až poté, co musely úřady specifikovat, že byznys Tesly nepovažují za životně důležitý. Výroba se tím zasekla, což je pro automobilku nepříjemné ne jen kvůli samotným prodejům, ale zejména s ohledem na prodej eko-kreditů. Právě díky nim totiž Tesla vykazuje již tři čtvrtletí v řadě zisk.

Zpět ale k samotné talk show, která nebyla zaměřena pouze na koronavirus. Ostatně Musk si s Rogenem povídal dlouhé dvě hodiny. I z toho důvodu se všem tématům věnovat nebudeme, pár jich ale musíme vypíchnout. Týká se druhé generace Tesly Roadster, která byla jako koncept blízký realitě odhalena v roce 2017. Musk při té příležitosti uvedl, že do prodeje se dostane poté, co v závěru roku 2020 dorazí inovovaný Model S.

Nyní je ale vše jinak. Musk totiž v pořadu uvedl, že „Roadster je něco jako dezert. Nejprve je ovšem potřeba se najíst masa, brambor, zeleniny a tak podobně.“ Tím měl na mysli to, že Tesla musí nejprve vyrukovat s masovými záležitostmi, než se bude věnovat vozu, který osloví pouze pár jedinců. Než se tedy vůbec začne pracovat na Roadsteru, musí napřed dorazit do prodeje futuristický pick-up Cybertruck. A vyšší prioritu má i továrna v Berlíně.

S novinkou, která by akcelerací měla pokořit naprosto vše, co kdy bylo se čtyřmi koly vyrobeno, se tedy hned tak neshledáme. Už jen proto, že pro tento vůz bude muset být, stejně jako pro Cybertruck uzpůsobena jedna speciální montážní linka. To je však pro Teslu s omezenou kapacitou značný problém, který nejspíše již nevyřeší ani slavný stan ve Fremontu, jenž nahrazuje klasické montážní haly. Počítat bychom tedy neměli ani s příštím rokem.

Zmínit pak můžeme ještě dvě témata, okolo kterých se rozhovor točil. Jednak jde o narození Muskova šestého syna, který dostal poměrně neobvyklé jméno X AE A-12 Musk, což v podstatě vypadá pomalu jako pomsta rodičů. Šéf Tesly přitom uvedl, že pro něj je to „malý Iks“, zároveň však dodal, že celé jméno má značnou symboliku, odkazuje třeba na letectví a vyslovovat by se mělo jako „Iks Ash Archangel Musk“.

Je samozřejmě otázkou, zda si šéf Tesly dělá srandu či nikoliv. Ovšem podobně jsme se ptali také ve chvíli, kdy byl odhalen Cybertruck. A jak se záhy ukázalo, ten je skutečně myšlen vážně. Podobné je to i s nedávným Muskovým prohlášením na Twitteru, podle nějž se zbavuje všech svých pozemských statků. V rozhovoru potvrdil, že již prodává dva ze svých pěti domů, přičemž za ně požaduje 39,5 milionů dolarů (skoro 1 miliardu Kč). Další budou následovat, Iks Ash Archangel se tak zřejmě navzdory otcově ohromnému majetku bude muset smířit s bydlením v podnájmu. Nebo na Marsu, kam má Elon M. dlouhodobě namířeno.

Talk show Joe Rogana se tentokrát obešla bez marihuany, ani tak si ovšem Elon Musk neodpustil jisté kontroverze. Je zkrátka dál svůj

Zdroj: PowerfulJRE@Youtube

Petr Prokopec