Po léta to byla jedna z „jasných budoucností” a symbol technického náskoku, který si Němci nechtěli nechat ujít. BMW a Mercedes dokonce ostentativně dávaly najevo, že už teď umí víc než Tesla, nakonec se ale ukazuje, že neumí nic. Tedy nic, co by zajímalo jejich zákazníky.

Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku

včera | Petr Miler

Foto: BMW

Po léta to byla jedna z „jasných budoucností” a symbol technického náskoku, který si Němci nechtěli nechat ujít. BMW a Mercedes dokonce ostentativně dávaly najevo, že už teď umí víc než Tesla, nakonec se ale ukazuje, že neumí nic. Tedy nic, co by zajímalo jejich zákazníky.

„Muselo to dát zabrat, BMW ale dokázalo udělat ošklivou příď nové řady 7 ještě odpornější,” psali jsme před dvěma roky a něco. A vskutku, sedmičce tehdy přibyly na její už tak nevýstavní přídi další dva „beďary”, výměnou za ně ale auto dostalo něco, co téměř nikdo jiný v tu chvíli v tak pokrokovém provedení nenabízel.

Říkalo si to Personal Pilot L3 a šlo o volitelnou výbavu, která vozu přihrálo autonomní řízení úrovně 3. To v rámci kategorizace této funkce znamená první „level” (ale skutečně, odtud ono písmeno L), který vozu přihrává alespoň nějakou možnost skutečně autonomního fungování, jež řidiče nechá aspoň chvílemi odpočívat.

Úroveň 3 konkrétně znamená, že můžete alespoň někdy sundat ruce z volantu, sundat oči ze silnice a sledovat třeba na Netflix nebo... jinou streamovací platformu s něčím peprnějším. A být připraveni pouze neurgentně zasáhnout za určité situace. Může to znít jako něco převratného, protože tohle je přece to, co občas chceme, i když řízení milujeme. Jenže omezení, za kterých L3 fungoval, byla značná. Systém přebíral odpovědnost za vůz jen při rychlostech do 60 km/h na dálnici, což není tak směšné, jak se na první pohled může zdát (protože kolony), ale ruku na srdce, na olympiádu do Milána by vás tahle věc neodvezla.

Nevíme, jak moc lidem vadilo, že jejich auto kvůli tomu vypadá ještě hůř než špatně, automobilka ale tuto věc každopádně nevydržela prodávat ani celé tři roky. Ačkoli trvalo až do začátku roku 2024, než si ji někdo mohl reálně pořídit, na začátku roku 2026 si můžeme říci, že je mrtvá. Potichu zmizela z německého konfigurátoru, kde ji šlo zaškrtnout za ne až tak drakonických 6 tisíc euro (145 tisíc Kč). A automobilka potvrdila, že dále nebude nabízena.

Zeptali jsme se na důvody, reakci zatím nemáme. Ale tušíme, že důvodem bude holý nezájem. Ačkoli Tesla kolem autonomního řízení staví svou existenci, zákazníci BMW zřejmě o nic takového nestojí. Nebo aspoň ne v popsané podobě s novými beďary na přídi. A něco nám říká, že poslední kapkou byl krok Mercedesu - ten obdobný systém s názvem Drive Pilot nabídl ještě dřív pro třídu S, s jejím faceliftem ho ale z nabídky též stáhl. A BMW tak zřejmě přestalo mít poslední důvod k udržování této věci v nabídce.

Autonomního řízení bylo spolu s elektromobilitou dlouho označováno za jednu z jasných budoucností aut, dodnes ale zůstává ošemetnou záležitostí. A po mém soudu coby člověka, který se dekády živí v IT, v tuto chvíli reálně neřešitelnou věcí, tedy ne v uspokojivé podobě. Teď je v tom Elon Musk sám, ten pořád věří...


Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 1 - BMW 7 Personal Pilot L3 oficialni prvni 02Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 2 - BMW 7 Personal Pilot L3 oficialni prvni 03Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 3 - BMW 7 Personal Pilot L3 oficialni prvni 04
BMW Personal Pilot L3 žádný velký „osobní pilot” nebyl, zvládal jezdit jen šedesátkou po dálnici. Teď je mrtvý. Foto: BMW

Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 4 - Mercedes-Benz Drive Pilot 2022 nova sada 06Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 5 - Mercedes-Benz Drive Pilot 2022 nova sada 10Elone, jsi v tom sám, vzkazují do Ameriky německé značky po vyřazení výbavy, která z BMW 7 dělala tuhle ošklivku - 6 - Mercedes-Benz Drive Pilot 2022 nova sada 11
Mercedes zvládl integraci obdoby v podobě Drive Pilotu umněji, skončil s ním ale ještě dřív. A BMW ho rychle následovalo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.