Emisní norma Euro 7 fakticky nebude, EU se měla na poslední chvíli chytit za nos | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Není to v tuto chvíli definitivní stav věcí, podle dokumentů samotné Evropské komise ale s ničím jiným zkraje listopadu nemáme počítat. Dlouho omílané kladivo na spalovací motory nemá být nakonec ničím jiným než převlečenými normami platnými už dnes.

Nejsme těmi, kteří by tvrdili, že všechna pravidla jsou zbytečná. A stejně tak nepatříme mezi ty, kteří by veškeré iniciativy Evropské unie označovali za špatné. EU toho ve světě aut změnila hodně a i díky jejímu tlaku se nové vozy staly čistšími i bezpečnějšími. To je samo o sobě dobré, problém je ale v tom, že z racionálního tlaku na zlepšení toho či onoho se už dávno stal ideologický dogmatismus nehledící vpravo ani vlevo.

EU zkrátka zašla se svými pravidly příliš daleko a tlačí na řadu změn ve chvíli, kdy se stávají jedním krokem vpřed a dvěma vzad. Množství povinných technologií, které dnes v autě musí být, jsou tragikomickým obrazem ztráty smyslu pro realitu. Primárně tyto nápady se postaraly o to, že dostupná auta nižších tříd jsou dnes neexistující věcí a malé vozy končí zcela. Zdá se být jen otázkou času, než nepůjde koupit žádná malá, levná a hospodárná auta. K čemu je to dobré? To není řečnická otázka - ať se na věc podíváme jakkoli, z hlediska zmíněné čistoty a bezpečnosti je to naprosto kontraproduktivní, lidi to nutí akorát nechávat si starší, „špinavější” a méně bezpečné ojetiny. To nepomáhá nikomu a ničemu.

V Bruselu se ale léta nikoho na nic neptali, zachutnalo jim bouchání kladívkem do stolu. Finálním dějstvím automobilové tragédie 21. století se má stát přikázání jediné možné technologie pohonu osobních aut ve všech zemí EU od roku 2035. Nevěříme tomu, že by se to kdy mohlo stát skutečností, i kdyby to náhodou bylo uzákoněno. Už fakt, že někdo s takovým záměrem seriózně přichází, je ale ukázkou totální ztráty smyslu pro technickou, ekonomickou i ekologickou realitu takového opatření. Ještě dříve jsme se ale měli dočkat předposledního hřebíčku do rakve spalovacích motorů jménem Euro 7.

O tom, co má přinést, se mluvilo dlouho a byla to snůška neuvěřitelných absurdit. Za všechny jmenujme nápad na neustálé sledování všech aut a vynucené přepínání jízdních režimů v určitých oblastech nebo nutnost dodržovat striktně veškeré emisní normy bez ohledu na teplotu a zátěž motoru. Kdyby se toto stalo skutečností, spalovací motory s Euro 7 skončí úplně, něco takového není fyzikálně možné dodržet.

Nečekali jsme, že by si zrovna s tímto aspektem EU dělala hlavu, však se tak nikdy nechovala. V poslední době se ale pro ní zvedl velký odpor i od největších fanoušků „zelených” aut, šéf Stellantisu před pár dny dokonce vyzval k jejímu zrušení, protože nakonec nedává smysl ani optikou Bruselu - nutit automobilky od roku 2027 nebo 2028 do vývoje nových spalovacích motorů, když v roce 2035 plánuje zakázat jejich prodej? To nedává smysl. A jakkoli se nezdálo pravděpodobné, že by na to v modrém království zlatých hvězd slyšeli, stalo se to.

Informuje o tom obvykle velmi dobře informovaný deník Politico, kterému se dostal do rukou finální návrh nové legislativy, která má být zveřejněna 9. listopadu. Dokud se tak nestane, berme to s jistou rezervou, citace z dokumentů samotné EU ale znějí velmi jednoznačně.

„Ve světle současných geopolitických a ekonomických okolností byla provedena závěrečná revize,” uvádí se v posouzení dopadů návrhu řešení Euro 7 ze strany Evropské komise s odkazem na zvýšené ceny energií a surovin. „To vytváří bezprecedentní tlak dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu a vyvolává problémy s cenovou dostupností pro spotřebitele v celkovém kontextu vysoké inflace,” praví se dále v návrhu.

Komise se v důsledku toho měla posunout k minimalizaci nákladů pro výrobce aut, které by byly ve výsledku jen přeneseny na zákazníky, a normu Euro 7 fakticky zrušit. Na papíře přijde, na nové osobní i lehké užitkové automobily ale bude klást stejné nároky jako poslední evoluce normy Euro 6. A to zní jako nebývalá výhra zdravého rozumu, která by měla dovolit prodej spalovacích aut v jejich přibližně současné podobě (dodejme, že normy Euro se nezaobírají emisemi CO2, tedy spotřebou paliva, a požadavky v tomto ohledu budou nabídku spalovacích motorů dusit nezávisle na Euro 7) nejméně do roku 2035.

Pokud se to stane skutečností, maluje to relativně pozitivní budoucnost. Nepředpokládáme, že by nařízení zakázat spalovací motory v roce 2035 kdy vstoupilo v platnost - ať už kvůli své vlastní neprůchodnosti, nebo kolapsu EU v její současné podobě v dřívějším termínu. Kroky vedoucí tímto směrem, které se v mezičase nepochybně odehrají, pak budou méně nevratné. Ale nemalujme si raději nic, dokud neuvidíme výsledek na papíře, do 9. listopadu budou všechny informace na tomto poli neoficiální.

Auta jako Škoda Octavia RS TDI by měla zůstat k dispozici ještě dlouho, léta chystaná emisní norma Euro 7 nakonec nemá být ničím, jen převlečenou euro-šestkou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Politico

