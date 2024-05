Éra BMW Z4 i jeho japonské sestry se chýlí ke konci. Máte asi poslední šanci koupit si pravověrný bavorák se vším všudy včera | Petr Miler

Doba „automobilových naposledy” trvá už nějaký ten pátek, a tak bohužel ani nepřekvapí, že si vybírá další a další oběti. Zet-čtyřka se nedávno dočkala pořádného nakopnutí atraktivity, je to ale zřejmě to úplně poslední, co v jejím případě přijde.

Upřímně řečeno jsme byli překvapeni, když BMW v roce 2018 vytáhlo novou generaci modelu Z4. Zetkové roadstery i kupé sice mají jistý ikonický statut, zejména původní Z3 a první Z4 platí zejména ve verzích M za lahůdky svého druhu, od konce éry typu E85 to s nimi ale šlo tak nějak z kopce. Rozpačitá E89 s pevnou střechou se trefila do doby, kdy se lidé od aut tohoto typu odkláněli, i když byla skvělá, a tak jsme opravdu nečekali, že to nebude její labutí píseň. Pak ale přišla generace G29, se kterou to Mnichov chtěl zkusit ještě jednou.

Poslal do kopru kupé, poslal do kopru pevnou střechu a dal za vznik znovu klasicky střiženému roadsteru s plátěnou střechou, přijatelnou hmotností od 1 380 kilogramů a docela líbivým designem. Jeho příchod měl do značné míry na svědomí fakt, že část jeho vývoje zaplatila Toyota, která prakticky celé auto s vlastním designem a pevnou střechou převzala jako nové kupé Supra. Bylo to potěšující a jsme za tato auta o to raději, když jsou nyní i v šestiválcových provedeních k dispozici s manuálními převodovkami, to je ale podle všeho to poslední, čeho se od nich dočkáme.

Německý Automobilwoche hlásí, že jak Z4, tak Toyota Supra to mají spočítané a bez nástupce skončí ve výrobě někdy v roce 2026. Minulostí tak má být i spolupráce německé a japonské automobilky, jak upřesňují Auto News. Toyota sice nevylučuje, že s nějakou budoucí Suprou přijde, o partnerství BMW ale hovoří jako o úspěšné minulosti a „vyhodnocuje, co bude dál”.

Žádný z vozů se nestal prodejním hitem, ale to se ani nedalo čekat. Na obou stranách Atlantiku se vozy prodávají po jednotkách tisíc za rok a máme pocit, že BMW i Toyota by mohly být spokojené s tím, co mají. Na odvážné rozhodnutí přijít s další generací to ale nevydá a vlastně se v tomto případě - třebaže neradi - ani nedivíme. Chce velký zápal pro věc udržovat takové auto v nabídce téměř bez ohledu na ekonomické aspekty jeho prodeje.

Pro nadšence se tak rýsuje zřejmě poslední šance, jak se dostat k pravověrnému bavoráku. Zvlášť v novém provedení s ručním řazením je současná Z4 posledním vozem, který má šestiválec, pohon zadních kol a manuál, navíc neváží dvě tuny. Už současná M3 je pro puristy těžko akceptovatelná, tady se bavíme o voze pořád vážícím okolo 1,5 tuny používající stále ještě starší, tedy lehčí architekturu bavorské automobilky. Při cenách začínajících okolo 1,6 milionu Kč za verzi M40i bychom si snad i nechali říct...

BMW Z4 to má podle všeho spočítané a podle všeho nadobro. Rozlučková verze M40i s manuálním řazením může být pro nadšence tím pravým, možná vůbec tím posledním pravým ořechovým, co BMW kdy nabídne. Foto: BMW

