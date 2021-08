Estonci odhalili převratný armádní transportér, vidíte ho celý, na fotce nic nechybí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Milrem Robotics

Říká si THeMIS a přes podobné jméno s tím, jaké nese bohyně lovu, ho nelze označit za dvakrát atraktivní stvoření. Na schopnostech mu to ale neubírá, jedná se o bezpilotní transportér nákladu.

Na sklonku června jsme vám ukázali robotický tank estonské firmy Milrem Robotics. Ten dostal do vínku systémy autonomního řízení a dálkového ovládání, kterými stroj okouzlila mnohé armády světa. Hned deset zemí, z nichž sedm je členem NATO, si pak novinku hned objednalo. Nezůstalo však jen u tanku, souběžně s tím byl totiž kontrakt rozšířen také na THeMIS. Za touto zkratkou se skrývá Tracked Hybrid Modular Infantry System neboli bezpilotní dron určený pro pozemní operace.

Pásové vozidlo je určeno jako podpora pěchoty, přičemž slouží hlavně k převozu nákladu. Kromě zásob či munice jej nicméně lze osadit také různými zbraňovými systémy, mezi které patří kulomety, 30milimetrové kanóny nebo dokonce 40milimetrové vrhače granátů a protitankových střel. THeMIS přitom zvládne uvézt až 1 200 kilogramů, což je při jeho 2,4metrové délce a dvoumetrové šířce docela působivé. Za kompaktními rozměry přitom stojí stejná technologie jako u tanku.

Jak jsme již zmínili, THeMIS je dalším strojem, který neskrývá lidskou posádku, proto také může vypadat tak, jak vypadá. Operátor tedy může sedět až 1,5 kilometru od vozítka, jehož pohon dostalo na starosti diesel-elektrické hybridní ústrojí. S ním může tato „doprovodná eskorta“ jet rychlostí až 20 km/h, a to buď dle pokynů řídicího střediska, nebo v závislosti na pohybu vozu před sebou. Jeden operátor tak dokáže ovládat klidně i celou flotilu těchto pásáků, a to až 15 hodin při zapojení hybridního systému nebo 1,5 hodiny při jízdě na elektřinu.

Aby se pásové vozidlo dokázalo v terénu pohybovat i autonomně, bylo vybaveno nejen kamerami s termovizí a vysokým rozlišením, ale také LiDARem. Kromě toho disponuje také variabilním podvozkem, jenž může světlou výšku navýšit ze 40 až na 60 centimetrů. Problémem tak nejsou ani různé překážky na cestě, jak ostatně dokládá níže přiložené video. Na něm firma Milrem Robotics demonstruje veškeré schopnosti těchto pozemních dronů.

My už jen dodáme, že THeMIS je možné převážet na podvalu či rovnou táhnout v závěsu, přičemž v té chvíli je maximální rychlost soupravy omezena na 80 km/h. To je na pásový prostředek opravdu vysoké tempo, jež zajišťuje vysokou bojeschopnost armády, která jej používá. Onomu zájmu se tedy rozhodně nedivíme. Estonci přitom tento model nabízí ve dvou variantách, a to s tradiční zelenou kamufláží, stejně jako s pouštním zabarvením.

THeMIS je bezpilotním pozemním dronem, který může vojákům vést munici či jiné zásoby, stejně jako jej lze osadit různými zbraňovými systémy. K mání je ve dvou barevných variantách. Foto: Milrem Robotics

Zdroj: Milrem Robotics

