EU chce nasypat 545 miliard do podpory prodeje aut, bude ale spíš sypat sůl do ran před 2 hodinami | Petr Prokopec

O podobných stimulech majících za cíl podpořil růst ekonomiky slýcháme z celého světa a EU nechce být výjimkou. Z celkového záchranného plánu v objemu 2,72 bilionu Kč má padnout pětina na auta, ale na jaká?

Koronavirus uštědřil automobilové branži hlubokou ránu, která bude hojit dlouze a bolestivě. Na jedné straně se auta ukázala být v době pandemie jediným bezpečným dopravním prostředkem. Ovšem na té druhé se rovněž ukázalo, že pro velkou část lidí jsou jednoduše zbytná. Prakticky veškeré obchody se přesunuly na internet, online jste si tak mohli objednat cokoliv, co následně v řádu hodin či maximálně dnů dorazilo na vaši adresu. A jelikož mimo provoz byly školy i školky, skutečně k usednutí za volant u mnoha lidí neexistoval jediný důvod.

Je sice jisté, že život se bude pozvolna vracet do starých kolejí, stejně jako žáci do lavic. Nicméně internetový byznys již natrvalo bude fungovat lépe než kdy dříve, což znamená, že auta skutečně přestanou být tak potřebná. To je ovšem problém pro jejich výrobce a tedy i pro politiky. Pokud dojde k poklesu prodejů, budou se redukovat také stavy zaměstnanců. Na pracovní úřady by tak mohly spousty lidí, pro které bude za současné situace obtížné najít práci.

Něco takového nechce Evropská unie dopustit, a proto začala chystat obrovský záchranný balíček v hodnotě 100 miliard Eur (cca 2,72 bilionu korun). Ten by skutečně mohl zafungovat, pokud by byl využit smysluplně. Problémem však je, že ač chce EU pětinou tohoto balíčku podpořit automobilismus, má jít o „ekologická vozidla“. Že mají v Bruselu na mysli elektromobily, není třeba dodávat, podpora právě takových aut se ale zdá být leda sypáním soli do zmíněné rány. Automobilky začínaly cítit ekonomickou nejistotu už před příchodem koronaviru právě kvůli investicím do elektrických aut, která ale lidé chtějí jen velmi málo. A jejich umělá podpora povede leda k nafouknutí bubliny, která už dosud žila primárně z přerozdělování - bez obrovských dotací (viz Norsko nebo Nizozemsko) se elektrická auta téměř neprodávají (viz Česká republika).

V tuto chvíli tedy ohledně termínu „ekologická vozidla“ panují rozepře. Zvláště Němci nepřekvapivě nechtějí veškeré peníze směřovat pouze k elektromobilům, neboť jsou si se svým automobilovým průmyslem výše zmíněného vědomi nejlépe. Dle německého ministerstva dopravy by se tak podpora měla vztahovat i na automobily produkující až 140 gramů CO2 na kilometr, čímž je výrazně přesáhnut limit 95 gramů CO2, jenž bude pro veškeré vozy platit od příštího roku. To ovšem nechce připustit Brusel, který se v rámci Pařížské klimatické dohody zavázal, že emise bude snižovat stůj co stůj.

Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen již uvedla, že „pokud je nutné navýšit dluh, který zdědí naše děti, poté musíme tyto peníze investovat do jejich budoucnosti. Musíme zredukovat dopady na klima a nikoliv je navyšovat.“ To jsou na jedné straně líbivá slova, nicméně sázka na dotování elektromobilů není příliš rozumná. Pro většinu lidí budou taková auta příliš drahá i ve chvíli, kdy budou výrazně zlevněna.

EU ovšem nehodlá jen vrážet peníze do elektromobilů, ale rovněž do elektrické infrastruktury. A jakkoliv jde do značné míry správným směrem, je třeba dodat, že dva miliony naplánovaných stanic mají vzniknout do roku 2025. To ovšem v podstatě znamená, že dle EU byste si měli nyní pořídit vůz s alternativním pohonem jen proto, že jej za pár let budete moci připojit do rychlodobíjecí zásuvky a čekat tak jen desítky minut namísto hodin.

Ať už ale jednání dopadnou jakkoli, tzv. Marshallův plán (to není vtip, tak tomu vážně říkají) by měl být ve finální podobě představen 27. května. Pokud ovšem bude zaměřen pouze na elektromobily či plug-in hybridy, nápomocný bude automobilové branži opravdu málo. Běžní lidé budou v podobných chvílích koukat hlavně po dostupných a co nejšířeji využitelných autech - ani jedním ta s elektrickým pohonem v tuto chvíli nejsou.

Evropská unie chce v rámci záchranného automobilového balíčku podpořit hlavně elektromobily...



...stejně jako infrastrukturu. S vybudováním milionů stanic se ovšem počítá do pěti let, nikoliv ihned

Zdroj: Suddeutsche Zeitung

Petr Prokopec