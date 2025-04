EU je tu vážně pro lidi. Klidně zruší cla na čínská auta, stačí, když Číňané slíbí, že je tu nebudou prodávat moc levně 13.4.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Brusel rád vytváří dojem, že se dělá první poslední pro blaho vaše i životního prostředí, ale co reálně dělá? V případě aut mu jde v podstatě jen o to, aby tu náhodou někdo něco neprodával moc levně. Toho docílil cly, těch se ale klidně vzdá, když bude tohoto záměru dosaženo jinak.

Neuplyne snad ani den, aby někdo z politiků nezopakoval, jak vše nakonec dělá pro dobro nás všech. S realitou ale tato slova mnoho společného nemívají. Poslední zhruba dekádu to dokazuje především Evropská unie, která byla založena jako společenství jednotlivých zemí, které se bok po boku mohly daleko lépe postavit USA a Číně. Jenže následně v Bruselu odstartovaly mocenské hrátky, které pozvolna vedou ke stále menší autonomii jednotlivých států.

EU se tím ale nestává silnější, právě naopak. Efektivitu fungování většiny starého kontinentu soustavně podkopává milionem antitržních opatření, mimo jiné snahou fakticky nařídit elektrická auta všem. Mohla by tedy být ráda, že je sem někdo začne levně dovážet, když místní automobilky opravdu dostupný a smysluplné elektromobil vyrobit neumí, děje se ale opak.

Když loni začaly na starý kontinent ve větší míře proudit nové vozy z Číny, Brusel přišel s opatřením jdoucím zcela opačným směrem. Zavedl nová cla, aby tato auta v EU ani nemohla být levná. Už to bylo pochybné, samotná cla si ale pořád šlo vysvětlovat lecjak. Teď se ovšem vedení Unie doslova odkopalo.

Jak uvádí Reuters, Brusel je po jednáních zástupců EU a Číny ochoten ona cla znovu poslal na věčnost. Ovšem pouze za předpokladu, že se výrobci z Říše středu zavážou k dodržování minimálních cen. Tedy že nebudou auta prodávat levněji než třeba za 500 tisíc Kč. Přitom kdo by z takového stavu profitoval?

Jistě lze argumentovat snahou o ochraně místních výrobců, něco takového ale bude znít z úst EU jako špatný humor - však je permanentně týrá jedním nesmyslným nařízením za druhým. Brusel tak evidentně ani na chvíli nezapřemýšlel o tom, že lokálním výrobcům by víc pomohlo, kdyby byly z jejich cesty odstraněny různé byrokratické překážky, stejně jako politika emisních povolenek. Ne, přes 70 regulací raději přidáme 71. a všechno bude fajn.

Pokud tedy doufáte, že si jednou třeba takový BYD Seagull (na fotkách okolo) koupíte za 173 tisíc korun jako Číňané, máte smůlu. Dost by nás přitom zajímalo, kolik by tento 3 780 milimetrů dlouhý hatchback s bateriemi o kapacitě 30,1 kWh měl dle představ EU na starém kontinentu stát. Protože však dané parametry korespondují s velikostí a paketem Dacie Spring, která je u nás k mání od 419 900 Kč, jisté vodítko tu máme. Protože by přitom ve srovnání se svou domovinou Seagull zdražil 2,4násobně, rádi bychom také věděli, kam daný rozdíl zamířil.

I kdyby šlo ovšem o automobilku, čínskou vládu nebo unijní kasu, vše je zkrátka špatně. Jde o další manipulaci s trhem, který už dnes silně kulhá a takhle by dostal jednu z posledních ran. Je tak těžké to nevidět?

BYD Seagull sice neměří ani 4 metry a reálně nezvládne ani 300 km na jeden zátah, při ceně od 173 tisíc korun to ale nikomu soudnému nevadí. Jenže tak levný je pouze v Číně. A jakkoli by jej BYD snadno mohl velmi levně nabídnout i v Evropě, Brusel to nehodlá dopustit jakýmikoli prostředky, klidně taxativně určenými minimálními cenami. Foto: BYD

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

