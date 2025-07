EU nepovolí, naopak utahuje šrouby. Chce zákaz spalovacích aut pro firmy a autopůjčovny už za 4 roky a 5 měsíců včera | Petr Miler

/ Foto: Sixt, tiskové materiály

Snad každý soudný člověk už nějakou chvíli vidí, jak pokusy Bruselu poroučet větru dešti selhávají jako na běžícím pásu. Co na to EU? Přece přidá ještě víc té samé „medicíny”. Nejnovější nápad z dílen Unie je skutečně husarským kouskem.

Pýcha předchází pád, říká se. S vědomím těchto slov můžeme být vlastně trochu v klidu, neboť z namyšleného chování Evropské unie je dávno zřejmé, že její činovníci ztratili kontakt s realitou a nohou jen stříhat metr do chvíle, než tohle chování dožene i je. Jestli se to stane za 2 roky nebo 10 let, ví v tuto chvíli asi jen bůh, jsme ale podle všeho daleko za bodem, odkud by pro EU ještě bylo návratu.

Pomineme nyní tisíc jiných projevů téhož z jiných sektorů, třeba toho energetického, a zůstaneme ve světě aut. Ten se Unie pokusila „napravit” zákazem spalovacích aut a vynuceným přechodem na elektrické vozy, který zřetelně selhává už v zárodku. A to přesto, že mu automobilky (až na pár výjimek) nadšeně aplaudovaly a udělaly první poslední, aby to vyšlo. Ale nevychází to, nikomu.

Jen v posledních desítkách hodin byla řeč o Volvu, Porsche nebo Fordu - všechny tyhle značky měly hyperambiciózní plány z hlediska přechodu na elektrické vozy a všechny totálně selhaly. Jiné jako Pagani předem poznaly, že zájem o elektrické modely je prakticky nulový, a rozhodně to není jen problém Evropy. V USA jsou na tom velmi podobně, a to pořád z jednoho a toho samého důvodu - zboží, které se politici i výrobci pokouší cpát všem je tak dalece nekonkurenceschopné, že ani tisíc a jedno ohnutí trhu v jeho prospěch nestačí na přemožení organického nezájmu o elektrické modely resp. přirozeně vyššího zájmu o ty spalovací.

Nebavme se nyní o tom, co bylo a co kdo čekal před pár léty, ani o tom, jak moc oprávněná očekávání to byla. Je to stejně pryč, poznáním je to zmíněné takové a žádný soudný politik by si v takové situaci určitě nepodřezával větev, na které sedí, bazírováním na prokazatelně neschůdném. Však politické hřbitovy jsou plné těch, kteří si mysleli, že nařídí cokoli. Ale EU nevedou soudní politici a teď to znovu prokaují.

Jak zjistil Bild am Sonntag, EU plánuje pravý opak toho ubrat, naopak chce přidat. Však když něco nejde silou, půjde to větší silou, že? A tak Evropská komise usiluje o další drastický zásah do trhu s automobily, který by přiměl holotu konečně jednat tak, jak si vrchnost přeje.

Nařizovat něco víc jednomu každému z nás, to si Komise v nastalé situaci pořád netroufne, od roku 2030 chce ale zakázat pořizovat nové spalovací vozy do firemních autoparků a flotil autopůjčoven. To je po všem umělém zdražování a vybití některých průmyslových odvětví v posledních letech další krok stejným směrem - firmy mohou poslechnout, bude tím ale dál negativně ovlivněna jejich konkurenceschopnost. Byznys autopůjčoven to pak částečně zruinuje - sám to s elektromobily dříve zkusil Hertz a málem ho to přivedlo k dalšímu krachu, místní Sixt takovému kroku zabránil jen brzkým prodejem nechtěných elektroaut.

Ale co je komu po autopůjčovnách ne? A nakonec i po čemkoli jiném. Však když může dort v kavárně stát po pár letech 150 korun místo 50 a stejně si ho někdo koupí, tak proč by nemohl stát 200 korun? Už takové uvažování je samozřejmě pomýlené, je tu ale ještě jiná věc - negativně by to zasáhlo automobilky, které by prodávaly zase méně aut, se všemi ekonomickými dopady. Samy automobilové firmy to tedy ve své tuposti mohou vnímat jako vysvobození, protože si stokrát myslely, že jim podobná nařízení prodeje zajistí místo toho, aby je zdevastovaly. Možný výsledek ale zůstává jediný.

„Tohle by se dotklo 60 procent trhu s novými automobily,” varuje blíže neupřesněný bruselský politik pro Bild am Sonntag, který připomíná, že prodeje firmám a autopůjčovnám loni tvořily asi 6,4 milionu prodaných aut v Evropě 10,6 milionu vozidel celkem. Šéf autopůjčovny Sixt po vlastní zkušenosti označuje plánovaný zákaz za zničující. „Dovolenkáři už téměř nebudou používat pronajatá auta a zákazníci si prakticky nebudou moci brát auta na leasing,” říká a připomíná tím, že pokud něco lidé nechtějí, neudělají to tak či onak jen proto, že to EU nařídí. Najdou si jiné cesty - dovolená bez půjčeného vozu existuje, delší provozování dříve pořízených vozů je také možné atp. Autopůjčovny by takto musely zdražit beztak nechtěné, to prostě nebude fungovat.

Evropská komisi je to všechno ukradené a plánuje nové nařízení zveřejnit už koncem tohoto léta a poté ho předložit ke schválení parlamentu. Schválit jej musí také Rada EU. Komise už Bildu potvrdila, že na novém nařízení pracuje, k detailům se ale odmítla vyjádřit. Vymyšlené to tedy nebude, ostatně poslanec Evropského parlamentu Markus Ferber za německou CSU apeloval na předsedkyni Komise Ursulu von der Leyen otevřeným dopisem, aby takový záměr zrušila. Už vidíme, jak ho poslechne a omluví se, to se určitě stane...

Autopůjčovny jako Sixt si nabily ústa i s elektromobily od Tesly, obecně žádanými vozy s nějak přijatelnou použitelností, a to v podobě pouhého doplňku nabídky. Pokud jim EU nařídí jen ta, velká část jejich byznysu prostě zmizí. To samé se bude týkat leasingovek a přeneseně i výrobců aut, jen pro elektromobily při jejich současných limitech tu prostě neexistuje dost velký trh. A do roku 2030 se to stěží změní. Foto: Tesla

Zdroj: Bild am Sonntag

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.