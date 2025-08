EU opět „vítězí”. Místní výroba je drahá i pro Číňany, odkládají spuštění továrny v Maďarsku, upřednostní Turecko před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Obří fabrika v Szegedu měla Číňanům pomoci obejít cla, jenže náklady výroby v EU jsou už tak vysoko, že tento faktor mohou převážit. Automobilka BYD tak ruší své dřívější smělé plány a vydělat dává jiným.

Prodeje čínské automobilky BYD v posledních letech rostly tempem, o jakém si zbytek branže mohl nechat jen zdát, souběžně s tím však začínalo být jasné, že domácí píseček - jakkoli je hodně velký - už tomuto výrobci stačit nebude. I když tedy ve snaze oslovit maximum domácího publika pustil s čínskými konkurenty do cenové války, zároveň začal tlačit na expanzi do zahraničí. Tato snaha však narazila ve Spojených státech i Evropě , a to na překážky v podobě zvýšených cel.

BYD nicméně ještě před jejich příchodem začal mluvit o výstavbě továren na starém kontinentu, se kterými by dokázal cla obejít. O výstavbě fabriky v maďarském Szegedu tak první slovo padlo již na konci roku 2023, v únoru 2024 pak BYD oznámil, že ji otevře do tří let. Následně ovšem Brusel přišel s oním zvýšením cel, což vedlo k urychlení plánů - továrna totiž měla rozjet výrobu ještě před koncem letošního roku. Tento cíl zůstává obecně v platnosti, vše ostatní se ale znovu mění.

Agentura Reuters s odvoláním na zdroje přímo z továrny informuje o tom, že příští rok bude v Szegedu vyrobeno jen „několik málo desítek tisíc aut“. To je opravdu dalece za původními předpoklady, dle kterých se v první fázi počítalo s roční produkcí 150 tisíc vozů, která bude následně navýšena na dvojnásobek, tedy na 300 000 aut. Nově má navíc BYD má předpokládat, že podnik bude využit na zlomek své kapacity „přinejmenším po první dva roky provozu“.

Problém to není ani tak pro automobilku jako pro EU a Maďarsko. Brusel totiž doufal, že zvýšením cel donutí čínské výrobce právě k výstavbě továren na starém kontinentu. Jenže Číňané zjišťují, že podnikat v Evropě je opravdu drahý špás - vedle nespočtu regulací a šílených cen energií jde také o podstatně vyšší mzdové náklady. A právě proto BYD přesměroval svou pozornost k další nové továrně, kterou staví v Turecku a která měla být původně spuštěna na konci příštího roku.

Nově ale práce na podniku nabírají na obrátkách, pročež by právě již příští rok měl vyprodukovat více aut než maďarská továrna. Jeho kapacita pak má v roce 2027 vzrůst na 150 tisíc vozů a v tom dalším bude ještě navýšena. Většina z této produkce je přitom určena pro země EU, se kterou má Turecko bezcelní styk. Brusel tedy dokázal další ze svých „majstrštyků“, neboť BYD tu bude prodávat svá auta bez cel, evropskou ekonomiku ale moc neobohatí.

I když tedy automobilka do továrny v Maďarsku nainvestovala 4 miliardy Eur, tedy skoro 100 miliard korun, a do podniku v Turecku jen čtvrtinu, zjevně nemá v krátkodobém horizontu problém upřednostnit tu druhou. A pokud EU nezmoudří, pak možná značnou část investic v Szegedu jednoduše odepíše. Starý kontinent má stále blíže ke skanzenu, ale někteří jako by to nechtěli vidět.

Maďarsko čínská automobilka upřednostňovala i proto, že tam už má jinou továrnu na elektrické autobusy. Ovšem ani výhody s tím spojené nakonec nepřevážily vysoké náklady, kterým v EU musí čelit. Foto: BYD

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.