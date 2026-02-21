EU se tváří, že touží po rozšíření elektromobilů, její nejnovější krok se ale postará jen o pravý opak
Petr ProkopecJako lidé, kteří brojí proti jejich nařizování, bychom mohli být rádi, je to ale celé tak postavené na hlavu, že se tomu nemůžeme přestat divit. Však pokud někdo chce, aby se tahle auta prodávala, nemůže činit kroky, které povedou jen a pouze k jejich zdražení.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
EU se tváří, že touží po rozšíření elektromobilů, její nejnovější krok se ale postará jen o pravý opak
včera | Petr Prokopec
Jako lidé, kteří brojí proti jejich nařizování, bychom mohli být rádi, je to ale celé tak postavené na hlavu, že se tomu nemůžeme přestat divit. Však pokud někdo chce, aby se tahle auta prodávala, nemůže činit kroky, které povedou jen a pouze k jejich zdražení.
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí,“ měla pronést jedna poměrně známá biblická postava na kříži, kdy prosila o odpuštění pro své trýznitele. Je to jistě inspirativní, přesto si nejsme jisti, zda bychom měli následovat jeho příkladu ve vztahu k Evropské unii. Ta se zjevně rozhodla, že obyvatelstvo starého kontinentu musí trpět víc než biblický spasitel. A tak si pomalu každý den připravuje nový hřeb, který by nám všem mohla vrazit do těla.
Myslitelé z Bruselu totiž dali hlavy dohromady a podle Financial Times přišli s novým plánem, jak pomoci automobilové Evropě. Nově tedy chtějí požadovat, aby elektromobily byly minimálně ze 70 procent vyrobeny z komponentů pocházejících z Evropy. A pokud se tak nestane, nebude možné v souvislosti s nimi žádat o jakékoli dotace.
Evropská komise si je vědoma toho, že starý kontinent není zrovna zemí zaslíbenou pro výrobu baterií, a tak se tento požadavek nemá vztahovat na některé části tohoto komponentu, část jich ale zasáhne stejně. A automobilky už měly dát najevo, že dosáhnout toho, aby 70 procent elektrického auta a jistá část jeho akumulátoru byla „Made in Europe“, bude velmi obtížné. I kdyby se to ale stalo, za jakou cenu k tomu dojde?
Pokud tento záměr projde, automobilky si budou moci vybrat buď to, že auto udělají z dovezených dílů za stejnou cenu jako dnes, ale bez dotací bude pro zákazníka dražší, nebo jej udělají z dražších místních dílů, a přes zachování dotací bude dražší též. Něco takového prodejům nemůže pomoci, tohle je pro elektromobily polibek smrti, ať se na věc podíváme jakkoli.
Na tomto místě se sluší připomenou, s čím Brusel přišel loni na podzim. Tehdy oznámil, že chystá zvýšit clo na dováženou ocel, aby tím rovněž ochránil místní průmysl. Jenže ten předchozími požadavky na jeho zezelenání téměř zcela zničil. Automobilky jsou tak i v tomto případě ve stejné situaci - mohou mít dražší ocel z dovozu nebo dražší ocel z EU, žádná třetí cesta není.
EU tak vlastně jen pokračuje v devastaci místního, nejen automobilového průmyslu. Tohle jsou absurdní, z prstu vycucané instrumenty, které mají něčemu pomáhat, ale nemohou. Přitom není zase tak složité dohlédnout jejich reálných dopadů. Financial Times tedy podtrhují, že jde o návrh, ve kterém oněch 70 procent může dojít zmírnění, stejně jako se jedná o tom, co všechno bude pro tyto potřeby zahrnuto do Evropy. Tak třeba to bude i Čína, no ne? Magika von Čáry, pardon Ursula von der Leyen už předvedla mnohá kouzla, tak proč ne ještě tohle...
Takový Elroq dnes startuje na 799 tisících korunách a marže Škody z jeho prodeje jsou záporné. Pokud by musel být vyroben ze 70 procent v Evropě a zůstat konkurenceschopný, bude jej automobilka muset zdražit, nebo na svých bedrech nést ještě větší ztráty. Ani jedno nemůže čemukoli pooci. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Financial Times
Bleskovky
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
včera
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
19.2.2026
Nejnovější články
- Volha je zpátky mezi živými, spustila svůj web a ukázala první střípky nových modelů
před 10 hodinami
- Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den
před 11 hodinami
- Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky
dnes
- Problémy kdysi nadějného výrobce elektroaut ceněného na 3,7 bilionu Kč se po ztrátě 98 procent hodnoty stupňují, propouští dalších 12 procent lidí
dnes
- Korejci předstírají, že interiéry aut bez tlačítek jsou zlo a ruší je, další novinku ale nachytali skoro bez jediného fyzického ovladače
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva